ABD’de kan donduran cinayet! Babasını öldürüp başını sallandırdı: Mesih olduğum için ihanete uğradım

ABD'de, Trenton'un güneyindeki Levittown şehri akıllara durgunluk veren bir cinayete ev sahipliği yaptı. 32 yaşındaki Justin Mohn, Salı günü Pensilvanyalı babası Michael'i evlerinde öldürdü. 14 dakikalık bir video çeken ve bunu YouTube'da paylaşan Mohn, federal çalışan olan 68 yaşındaki babasının başını sallandırdı.

BABASININ BAŞINI KESİP VİDEO YAYIMLADI

Altı saat boyunca Youtube'da yayında olan 14 dakikalık videoda Mohn, babasının gümüş bir kutuya plastik bir poşetle yerleştirilmiş olan kanlı başını işaret ederken "Federal hükümetin ihanetinin tek çözümü şiddettir" dedi ve şöyle konuştu:

Bu 20 yılı aşkın bir süredir federal çalışan olan Mike Mohn'un, babamın başı. Artık ülkesine ihanet eden bir hain olarak sonsuza kadar cehennemde kalacak.

Middletown Polis Departmanı Şefi Joe Bartorilla, polisin eve salı akşamı saat 7'den sonra çağrıldığını ve banyoda başsız bir ceset bulduğunu söyledi.

MOHN'UN BABASI FEDERAL ÇALIŞAN MI?

Mohn'un babasını öldürdüğü evde annesi Denice (63), erkek kardeşi Zachary (35) ve kız kardeşi Stephanie (38) ile birlikte yaşadığı belirtiliyor. Daily Mail, Mohn'un babasının federal çalışan olduğuna dair hiçbir kanıt elde edemediklerini belirtti.

Mohn'un babası Michael ve Annesi Denice

FBI DİREKTÖRÜNÜN BAŞINA 1 MİLYON DOLAR

Kafa kesme videosunu yayımlayan Mohn, videoda vergilere tepki gösterirken ABD ekonomisinin yıkılmak üzere olduğunu söyledi. Mohn, ayrıca, FBI Direktörü Christopher Wray, Başsavcı Merrick Garland ve eski Başsavcı Bill Barr da dahil olmak üzere üst düzey yetkilileri öldürebilecek herkese 1 milyon dolar ödül teklif ettiğini söyledi.

Mohn ailesi

BIDEN KARŞITI MANİFESTO

Mohn, ayrıca, "Hain Biden rejiminin Amerikan ordusunu Ukrayna için savaşması ve Rusya kışında ölmesi için yurtdışına göndermek istediğini" söyledi.

Microsoft'ta çalıştığını ve şirketin nasıl "milyarlarca dolar vergi kaçırdığını" gördüğünü iddia eden Mohn, "yaklaşık beş yıl önce IRS'e ihbarda bulunduğunu ancak onların bunu görmezden geldiğini" öne sürdü.

Mohn, ayrıca, Colorado'da yaşarken şirketlerin "hapishaneleri doldurmak için sabit düzeyde işsizlik, sabit düzeyde evsizlik ve sabit düzeyde suç" oluşturduğu bir planı ortaya çıkardığını söyledi ve "Bu işçi şantajı hakkında FBI'a şikayette bulunduğumda beni tutuklamakla tehdit etmek için kapıma geldiler." dedi.

"ŞEYTAN AMERİKA'NIN DÜŞMESİNİ İSTİYOR"

Mohn, ayrıca "Şeytan, planını dünya üzerinde uygulayabilmek için Amerika'nın düşmesini istiyor. Ben ve diğer birçok lider Amerika'yı nasıl düzelteceğimizi biliyoruz fakat bunun için savaşmalıyız." şeklinde konuştu.

"MESİH OLDUĞUM İÇİN İHANETE UĞRADIM"

İnsanların kendisinin mesih olduğunu ve ABD Başkanı olması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Mohn, "FBI, federal mahkemeler ve kendi ailem tarafından ihanete uğradım çünkü benim mesih olduğuma inanan insanlar var. Benim mesih olduğuma dair bu inanç, bu hikayeyi haberlerde hiç duymamış olmanızın nedenidir, çünkü bu inancın yayılmasına neden olur." dedi.

Mohn'un yayımladığı kitaplardan biri

"Kendimi asla İsa Mesih'le karşılaştırmayacağım için mesih olduğumu söylemiyorum. Sadece bu yüzden ihanete uğradığımı söylüyorum." diyen Mohn, sözlerini İncil'den alıntı yaparak ve "kutsal bir görevi" olduğunu belirterek tamamladı.