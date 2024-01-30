Orta Doğu’da gerilim artıyor: ABD güçlerinden saldırılara misilleme! Uzman isimler A Haber’de açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki ABD üssüne yapılan ve 3 askerin öldüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Biden, "Ürdün'deki saldırıya yanıt verileceğine karar verdim" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki ABD üssüne yapılan ve 3 askerin öldüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Biden, "Ürdün'deki saldırıya yanıt verileceğine karar verdim" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Biden, Amerikan üssüne yapılan saldırıya nasıl karşılık verecekleri hakkında "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz" dedi.
Biden, saldırıyla ilgili son iki günde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni üç kez toplamış ve ülkesinin bu saldırıya nasıl karşılık vereceğini değerlendirmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üstteki askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz." demişti.
İran'dan gelen ilk açıklamada, "İran'ın ABD kuvvetlerine yapılan saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur." ifadeleri kullanılmıştı.
Öte yandan İran'a misilleme olarak CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Ürdün'ün kuzey doğusunda, Suriye sınırına yakın bir üsse düzenlenen tek yönlü İHA saldırısında 3 ABD askerinin öldüğü tekrarlanırken, yaralanan ABD personelinin sayısının ise 25'ten en az 34'e yükseldiği belirtilmişti.
Konuyla ilgili detayları uzman isimler A Haber'de anlattı;
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
Biden bu açıklamasıyla yerini ve zamanını kendisinin tespit edeceğini söylüyor. Demek ki seçimlere yakın bir adım yapacak nasıl ki Barack Obama seçimleri kazanmak için Afganistan'da harekat yaptıysa Joe Biden'da kazanmak adına bir adım atacak.
Saldırının ardından Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları çok doğru buluyorum çünkü kendisi uzlaşı taraftarı bir başkandı. Bu saldırılar iç politikayı çok etkileyecektir.
SAVAŞ İSTEMEYEN HALKIN KAMUOYUNDAKİ TAVRI DEĞİŞTİ Mİ?
Anadolu Ajansı New York Başmuhabiri İslam Doğru Amerika halkında tek bir seslilik yok. Bide yönetiminden ayrı bir ses çıkıyor Cumhuriyetçilerden farklı bir ses çıkıyor Demokratlardan farklı bir ses çıkıyor. Fakat Ürdün'de 3 askerini kaybeden Amerika'da bu saldırıya karşı bir tepki verilmesi karşı saldırı yapılmasına karşı bir beklenti var. Biden yönetimi de buna karşılılık vereceklerini dile getirdiler.
Kamuoyunda da böyle bir beklenti var. Cumhuriyetçiler tarafından Biden üzerinde bir baskı var. Kongre'deki Cumhuriyetçi vekiller ve senatörler Biden'ın İran'a karşı güçsüz olduğunun, dış politikaya karşı zayıf olduğunun tezini işliyor.
BİDEN'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA KAMUOYUNU SUSTURMAK İÇİN Mİ YOKSA GERÇEK BİR PLAN VAR MI?
Biden ve ulusal güvenlik kurmayları dün (29 Ocak Salı) sürekli toplantı halindeydi ve bu karşılığın nasıl olacağına üzerine görüşmeler yaptılar. Yaptığı açıklamada da detaya girmedi "Biz İran'ı sorumlu tutuyoruz ancak bölgede geniş çaplı bir savaş olmasını istemiyoruz." dedi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da aşamalı olarak karşılık vereceğiz tarzında bir açıklama yapmıştı. ABD'nin İran için bir siber saldırı yapacağı böyle karşılık verecekleri konuşuluyor. ABD'nin İran'a doğrudan saldırması bölgedeki savaşı genişletmesi olacağı için Biden bunu istemiyor ve bu savaşa İsrail'i dahil edeceğini düşünmüyorum.
BU SAVAŞ BASRA KÖRFEZİ'NE YAYILIR MI?
Biden yönetiminin tek amacı savaşın bölgede yayılmasını önlemek. İsrail ile Hamas arasında Katar'ın ve Mısır'ın arabuluculuk yaptığı ara verilme tartışmaları devam ediyor. Dün Blinken bu konuda umut verici gelişmeler var dedi. Bu son saldırıyı ele alırsak Biden Cumhuriyetçilerin sesini kısacak bir karşılık verir ve İsrail ile Hamas arasında bir duraklama sağlanabilirse bu konu kapanabilir.