Orta Doğu’da gerilim artıyor: ABD güçlerinden saldırılara misilleme! Uzman isimler A Haber’de açıkladı

Öte yandan İran'a misilleme olarak CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Ürdün'ün kuzey doğusunda, Suriye sınırına yakın bir üsse düzenlenen tek yönlü İHA saldırısında 3 ABD askerinin öldüğü tekrarlanırken, yaralanan ABD personelinin sayısının ise 25'ten en az 34'e yükseldiği belirtilmişti. Konuyla ilgili detayları uzman isimler A Haber'de anlattı;





Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın

Biden bu açıklamasıyla yerini ve zamanını kendisinin tespit edeceğini söylüyor. Demek ki seçimlere yakın bir adım yapacak nasıl ki Barack Obama seçimleri kazanmak için Afganistan'da harekat yaptıysa Joe Biden'da kazanmak adına bir adım atacak.





Saldırının ardından Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları çok doğru buluyorum çünkü kendisi uzlaşı taraftarı bir başkandı. Bu saldırılar iç politikayı çok etkileyecektir.