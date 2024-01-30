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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron: Filistin devletini tanımayı düşünüyoruz! İsrail başarısızlığını kabul etmeli

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiltere’nin Orta Doğu’da barışı teşvik etmek için Filistinlilere siyasi bir ufuk verilmesi gerektiğini belirtti. İngiltere’nin Filistin devletini tanımayı düşündüğünü söyleyen Cameron, terör devleti İsrail’in başarısızlığını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 13:43 Güncelleme 30 Ocak 2024, 13:50
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron: Filistin devletini tanımayı düşünüyoruz! İsrail başarısızlığını kabul etmeli

Terör devleti İsrail, soykırım suçlaması ile Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanırken en büyük destekçileri tarafından da tek tek terk ediliyor. ABD'nin ardından İngiltere de soykırımcı İsrail'i yalnız bırakıyor.

TERÖR DEVLETİ YALNIZ KALDI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiltere'nin Filistin devletini tanımayı düşündüğünü söyledi. Kasım ayında dışişleri bakanlığına atandığından bu yana bölgeye dördüncü ziyaretine başlayacak olan Cameron, Westminster'deki bir resepsiyonda, İngiltere'nin bir Filistin devletinin nasıl görüneceğini belirleme sorumluluğuna sahip olduğunu söyledi.

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İNGİLTERE'DEN FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ADIMI

Cameron, Filistin halkına iki devletli çözüme doğru gidildiğinin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Muhafazakar Orta Doğu Konseyi'nde konuşan Cameron, "Bunun gerçekleşmesi halinde, müttefiklerimizle birlikte Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere Filistin devletinin tanınması konusuna bakacağız." dedi.

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"İSRAİL BAŞARISIZLIĞINI KABUL ETMELİ"

Son 30 yılın İsrail için başarısızlık hikayesi olduğunu söyleyen Cameron, İsrail'in vatandaşlarının güvenliğini sağlamada başarısız olduğunu belirtti ve barış ve ilerlemenin yalnızca İsrail başarısızlığının farkına vardığında sağlanabileceğini söyledi.

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