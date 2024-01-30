Fed’den ilk faiz indirimi mayıs veya haziranda bekleniyor!

İlk faiz indiriminin en geç mayıs ayında olabileceğini dile getiren Schmieding, çekirdek kişisel tüketim harcamalarının daha fazla düşmesi durumunda ilk faiz indiriminin mart ayında gerçekleşebileceğini belirtti. ING uluslararası başekonomisti James Knightley ise güçlü büyüme ve istihdam piyasasının sıkılık göz önüne alındığında mart ayının faiz indirimi için çok erken olabileceğini kaydetti.

Bu nedenle Fed yetkililerinin yakın zamanda bir faiz indirimi ihtimalini küçümseyen son yorumlarının sürpriz olmadığını dile getiren Knightley, Fed'in mayıs ayına kadar bekleyebileceğini aktardı.