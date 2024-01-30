Almanya’da Putin korkusu! Bild duyurdu: Vatandaşların yüzde 40’ı stok yapıyor

Ukrayna Savaşı'nda ikinci yılın geride bırakılmasına sadece haftalar kala Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki Rus toprağı olan Kaliningrad'a düzenlediği ziyaret Avrupa ülkelerinde endişeye yol açtı. Rusya'nın Almanya 'ya yönelik olası bir saldırısının yarattığı endişeye dikkat çeken Alman Bild gazetesi, "Vatandaşların yüzde 40'ı stok yapıyor" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile geçtiğimiz hafta yapılan bir röportaja dikkat çeken Bild, bakanın orta vadede savaş riski konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti ve "Hepimizin faydalandığı 30 yıllık barıştan, 30 yıllık barış getirisinden geliyoruz. Ve şimdi her şey tersine dönüyor." şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

ALMANYA'DA RUSYA PANİĞİ

Bild, Pistorius'un savaş endişesinde yalnız olmadığını belirtti ve 1001 katılımcı ile düzenlenen INSA araştırmasına göre katılımcıların yüzde 46'sı Rusya'nın Almanya'ya yönelik olası bir saldırısından endişe ediyor.

Bild, ayrıca, sol seçmenin yüzde 55, sağ seçmenin ise yüzde 54 daha kaygılı olduğunu belirtti.

BILD için yapılan INSA araştırmasına göre (1001 katılımcı), Rusya'nın Almanya'ya yönelik olası bir saldırısı, ankete katılanların yüzde 46'sını endişelendiriyor (endişeli değil: yüzde 44, geri kalan: yanıt yok).

BILD: ALMANYA'NIN YÜZDE 40'I STOK YAPIYOR

İsveç ve Norveç'te son zamanlarda savaş durumu için özel malzeme tedariki yapılması yönünde çağrılar yapıldığını belirten Bild, Almanya'da ise vatandaşların yüzde 39'unun stok yapmaya başladığını yüzde 56'nın ise buna karşı çıktığını belirtti.

BILD KORKU YAYIYOR: TEK BİR SIĞINAK HAZIR DEĞİL

Bild, ayrıca, Almanya'da Federal Afet Yardımı ve Sivil Koruma Dairesi'nin (BBK) uzun süredir gıda, su, hijyen ürünleri, ilk yardım çantaları ve basit kamp malzemelerinin temin edilmesini tavsiye ediyordu.

Bild, ankete katılan her altı kişiden yalnızca birinin olası bir saldırı durumunda nerede korunacağını bildiğini belirtirken Almanya'da kalan 600'e yakın hava saldırı sığınağının tek birinin bile kullanıma hazır olmayabileceğini belirtti.