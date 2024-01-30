ABD basını yazdı: İsrail, mezarlığın altından "Hamas tüneli geçtiği" iddiasını ispat edemedi

CNN yayınladığı haberde, İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 16 mezarlığı tahrip veya yok ettiğini açıkladı.

Diamond'a bölgedeki ziyaretinde tünelin mezarlık tarafındaki kısmını göstermeyen İsrail güçleri, o kısımda "iş makinalarının bulunduğunu ve yapının sağlam olmadığını" öne sürdü.

İsrail güçlerinin mezarlıkların altındaki tünelleri göstermek üzere bölgeyi gezdirdiği CNN muhabiri Jeremy Diamond, haberinde iddia edildiği gibi mezarlığın altında tünel olmadığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda Nasır Hastanesi yakınlarındaki bir mezarlığın ağır hasar aldığı görüntülendi.

Diamond, tünelin girişini görüntülemeyi talep ettiğini ancak İsrail ordusundan Tümgeneral Dan Goldfuss'un kendisine "Tüm bu şey çökebilir. Kenara kadar yürümen lazım. Güvenli değil." dediğini belirtti.

İsrail askerlerinin tünel girişinin videosunu çekeceklerini söylediklerini aktaran CNN muhabiri, ancak askerlerin bu sözü yerine getirmediklerini ifade etti.

İsrail askerlerinin bunun yerine kendisine mezarlık yakınlarında başka iki tünele ait görüntüler gösterdiğini belirten Diamond, "CNN'in uydu görüntülerinden yaptığı araştırmalarda da mezarlıkta tünel girişine rastlanmadığını" vurguladı.