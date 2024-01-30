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ABD basını yazdı: İsrail, mezarlığın altından "Hamas tüneli geçtiği" iddiasını ispat edemedi

Son dakika haberi! ABD'li yayın kuruluşu CNN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, "Hamas'a ait tünel bulunduğu" iddiasıyla yok ettiği mezarlıkta tünel izine rastlanmadığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 20:57 Güncelleme 30 Ocak 2024, 20:59
ABD basını yazdı: İsrail, mezarlığın altından Hamas tüneli geçtiği iddiasını ispat edemedi

ABD'li yayın kuruluşu CNN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, "Hamas'a ait tünel bulunduğu" iddiasıyla yok ettiği mezarlıkta tünel izine rastlanmadığını duyurdu.

CNN yayınladığı haberde, İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 16 mezarlığı tahrip veya yok ettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deir Al-Balah iline bağlı Zawaida bölgesine düzenlediği kara harekatı sonucu 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden çoğu İngiliz binlerce yabancı askerlerin defnedildiği İngiliz Mezarlığı'nda hasar oluştu.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deir Al-Balah iline bağlı Zawaida bölgesine düzenlediği kara harekatı sonucu 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden çoğu İngiliz binlerce yabancı askerlerin defnedildiği İngiliz Mezarlığı'nda hasar oluştu.

Haberde, İsrail güçlerinin iş makinalarıyla tahrip ettikleri Han Yunus'taki Beni Süheyla Mezarlığı'nın altından Hamas'a ait tünel geçtiği iddialarını ispat edemediği ifade edildi.

İsrail güçlerinin mezarlıkların altındaki tünelleri göstermek üzere bölgeyi gezdirdiği CNN muhabiri Jeremy Diamond, haberinde iddia edildiği gibi mezarlığın altında tünel olmadığını aktardı.

İSRAİL ASKERLERİ TÜNELİN GİRİŞİNİ GÖSTERMEDİ

Diamond'a bölgedeki ziyaretinde tünelin mezarlık tarafındaki kısmını göstermeyen İsrail güçleri, o kısımda "iş makinalarının bulunduğunu ve yapının sağlam olmadığını" öne sürdü.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda Nasır Hastanesi yakınlarındaki bir mezarlığın ağır hasar aldığı görüntülendi.İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda Nasır Hastanesi yakınlarındaki bir mezarlığın ağır hasar aldığı görüntülendi.

Diamond, tünelin girişini görüntülemeyi talep ettiğini ancak İsrail ordusundan Tümgeneral Dan Goldfuss'un kendisine "Tüm bu şey çökebilir. Kenara kadar yürümen lazım. Güvenli değil." dediğini belirtti.

İsrail askerlerinin tünel girişinin videosunu çekeceklerini söylediklerini aktaran CNN muhabiri, ancak askerlerin bu sözü yerine getirmediklerini ifade etti.

İsrail askerlerinin bunun yerine kendisine mezarlık yakınlarında başka iki tünele ait görüntüler gösterdiğini belirten Diamond, "CNN'in uydu görüntülerinden yaptığı araştırmalarda da mezarlıkta tünel girişine rastlanmadığını" vurguladı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda Nasır Hastanesi yakınlarındaki bir mezarlığın ağır hasar aldığı görüntülendi.İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda Nasır Hastanesi yakınlarındaki bir mezarlığın ağır hasar aldığı görüntülendi.

CNN muhabiri Diamond, İsrail ordusunun ise iddiasında ısrar ettiğini ve mezarlığın altında Hamas'a ait "kumandanlık merkezinin bulunduğunu" ileri sürdüğünü aktardı.

İSRAİL ORDUSU TÜNELİN MEZARLIĞIN ALTINDAN GEÇTİĞİNİ İDDİA EDİYOR

İsrail ordusunun konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise Beni Süheyla Mezarlığı altından geçtiği iddia edilen tünelin Hamas'ın üst düzey yetkilileri tarafından kullanıldığı ve 7 Ekim saldırılarının buradan yönetildiği öne sürüldü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deir Al-Balah iline bağlı Zawaida bölgesine düzenlediği kara harekatı sonucu 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden çoğu İngiliz binlerce yabancı askerlerin defnedildiği İngiliz Mezarlığı'nda hasar oluştu.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deir Al-Balah iline bağlı Zawaida bölgesine düzenlediği kara harekatı sonucu 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden çoğu İngiliz binlerce yabancı askerlerin defnedildiği İngiliz Mezarlığı'nda hasar oluştu.

İsrail ordusu paylaştığı grafik ve görüntüde, tünelin 2 girişi olduğunu ve mezarlığın altından geçtiğini savunuyor.

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