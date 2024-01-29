Nancy Pelosi’den Gazze için ateşkes çağrısı yapan Filistin destekçilerine asılsız suçlama! ‘Rusya’dan para alıyorlar’ deyip FBI’a çağrı yaptı

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Türkiye ve Azerbaycan düşmanı sözleri ile adından sıkça söz ettiren Kaliforniya Demokratı ve ABD'nin eski Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi , bu kez de Filistin düşmanlığı ile gündeme geldi.

Pelosi Gazze 'de ateşkes çağrısı yapan protestocuların Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mali bağları olduğunu iddia etti ve hiçbir kanıtı olmadan FBI'a soruşturma çağrısında bulundu.

FBI'A SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Pazar günü CNN' de "State of the Union" adlı programa katılan Nancy Pelosi, "Onlara ateşkes çağrısı yapmak Bay Putin'in mesajıdır. Şüphesiz ki bu görmek istediğiyle doğrudan bağlantılı. Aynı şey Ukrayna için de geçerli. Bu Putin'in mesajı hakkındadır. Bence bazı protestocular kendiliğinden, organik ve samimi; bazılarıysa Rusya ile bağlantılı." dedi ve FBI'a soruşturma için çağrı yaptı.

YAHUDİSEVER PELOSI KONGRE'DE ETKİLİ

New York Times, Pelosi'nin görevden ayrılmasına rağmen Kongre'deki Demokratlar arasında nüfuzunu sürdürdüğüne dikkat çekerken açıklamalarının Rusya'nın ateşkes protestolarını destekleyerek Demokratlar arasında bölünmeyi körüklediğini iddia eden ilk ABD'li siyasetçi olduğunu belirtti.

AMERİKAN-İSLAM İLİŞKİLERİ KONSEYİ'NDEN CEVAP

Pelosi'nin CNN'de yaptığı açıklamalara Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden kınama geldi. Grubun ulusal idari direktörü Nihad Awad, "Onun yorumları, Filistin halkının İsrail apartheid'ını destekleyenler tarafından onlarca yıldır insanlıktan çıkarılmasının olumsuz etkisini bir kez daha gösteriyor. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve diğer siyasi liderler, Amerikalıları temelsiz bir şekilde Rus işbirlikçileri olarak karalamak yerine Netanyahu hükümetin Gazze halkına yönelik soykırım savaşına son verilmesi çağrısında bulunarak Amerikan halkının iradesine saygı duymalı." dedi.

Gazze'de ateşkesi destekleyen aktivistler ve seçmenler Başkan Biden'ı Gazze'ye yönelik yaklaşımının kasım ayında yapılacak seçimde yeniden başkanlık koltuğuna oturmasını engelleyeceği konusunda uyarıyor.

DEMOKRATLAR İKİYE AYRILDI

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımı ABD'deki Demokratları resmen ikiye böldü. Biden, soykırımcı İsrail'in en büyük destekçisi olmaya devam ederken Demokratlar ise İsrail politikaları konusunda ayrışıyor.