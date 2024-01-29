Kati İsrail soykırıma devam ediyor: 48 saat içinde 373’ten fazla Filistinliyi katlettiler

Refah kentine sığınan Filistinli aileler, derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor
Açıklamada, Gazze'ye ulaşan yardım araçlarının sayısının birkaç gün önce günlük ortalama 100'den 87'ye düştüğü ve bunun da İsrail'in mahkemenin kararlarını göz ardı edişini gösterdiği vurgulandı.
Euro-Med, uluslararası toplumun mahkemenin kararlarına ilişkin bağlayıcı bir karar uygulama konusunda hızla hareket etmesini, derhal ateşkes sağlanması, sivillerin güvenliği ve evlerine geri dönüşünü garanti etmesi ve İsrail'in mahkemenin kararlarını ihlallerini belgelemesini talep etti.
Lahey'deki davaya katılan İsrail heyeti
UAD'DE İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI
Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.
Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.
Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, "İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye rapor sunmasına" hükmetti.