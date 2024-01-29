SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Kati İsrail soykırıma devam ediyor: 48 saat içinde 373’ten fazla Filistinliyi katlettiler

Son dakika haberi! Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine alınan ihtiyati tedbir kararlarına rağmen İsrail’in Gazze Şeridi’nde “öldürme oranını sürdürdüğü ve soykırıma devam ettiğini” belirterek, mahkemenin kararlarını da ihlal ettiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 16:14 Güncelleme 29 Ocak 2024, 17:10
Kati İsrail soykırıma devam ediyor: 48 saat içinde 373’ten fazla Filistinliyi katlettiler

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine alınan ihtiyati tedbir kararlarına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'nde "öldürme oranını sürdürdüğü ve soykırıma devam ettiğini" belirterek, mahkemenin kararlarını da ihlal ettiğini bildirdi.

Euro-Med'den yapılan açıklamada, UAD'nin İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmettiği 26 Ocak'tan sonraki 48 saat içinde 373'ten fazla Filistinliyi öldürdüğü ve 643'ten fazla kişiyi de yaraladığını duyurdu.

Deir al-Balah kentine düzenlenen saldırılar sonucu Ebu Naır ve Ebu Feyyad ailelerinden hayatını kaybedenlerin naaşları, kent mezarlığında toplu mezarda defnedildi. Deir al-Balah kentine düzenlenen saldırılar sonucu Ebu Naır ve Ebu Feyyad ailelerinden hayatını kaybedenlerin naaşları, kent mezarlığında toplu mezarda defnedildi.

İsrail'in dünyanın en yüksek mahkemesinin kararlarını hiçe saydığı, uluslararası hukuk ve yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "savaş suçu, insanlığa karşı suç ve Filistinlilere yönelik soykırım dahil olmak üzere korkunç ihlaller işlemekte ısrar ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in aralıksız devam eden saldırılarında sivil evlerin yıkılması ve zorla yerinden edilenlerin öldürülmesinin yanı sıra Gazze'nin sağlık sisteminden geri kalan yapılara da saldırılarını sürdürdüğü vurgulandı.

Deir al-Balah kentine düzenlenen saldırılar sonucu Ebu Naır ve Ebu Feyyad ailelerinden hayatını kaybedenlerin naaşları, kent mezarlığında toplu mezarda defnedildi Deir al-Balah kentine düzenlenen saldırılar sonucu Ebu Naır ve Ebu Feyyad ailelerinden hayatını kaybedenlerin naaşları, kent mezarlığında toplu mezarda defnedildi

İsrail ordusunun Gazze'de "öldürme oranını sürdürdüğü" kaydedilen açıklamada, mahkemenin kararlarına yönelik herhangi bir bağlılık göstermediği ve sivilleri hedef almaya ve öldürmeye devam ettiğine dikkat çekildi.

İSRAİL KITLIĞIN ŞİDDETLE ARTTIĞI GAZZE'YE YARDIMLARI KASITLI ŞEKİLDE ENGELLİYOR

Açıklamada, son iki günde Han Yunus'taki Nasir Hastanesi'nin avlusunda daha fazla kişinin gömüldüğü, bölgedeki meydan, okul ve sokaklarda en az 4 toplu ve rastgele mezarların da belgelendiğine işaret edildi.

İsrail'in kıtlığın şiddetli şekilde arttığı Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini kasıtlı şekilde engellediği ve İsrailli yerleşimcilerin de yardımların ulaştırılmasını İsrail polisinin onayıyla engellediği aktarıldı.

Refah kentine sığınan Filistinli aileler, derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyorRefah kentine sığınan Filistinli aileler, derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor

Açıklamada, Gazze'ye ulaşan yardım araçlarının sayısının birkaç gün önce günlük ortalama 100'den 87'ye düştüğü ve bunun da İsrail'in mahkemenin kararlarını göz ardı edişini gösterdiği vurgulandı.

Euro-Med, uluslararası toplumun mahkemenin kararlarına ilişkin bağlayıcı bir karar uygulama konusunda hızla hareket etmesini, derhal ateşkes sağlanması, sivillerin güvenliği ve evlerine geri dönüşünü garanti etmesi ve İsrail'in mahkemenin kararlarını ihlallerini belgelemesini talep etti.

Lahey'deki davaya katılan İsrail heyetiLahey'deki davaya katılan İsrail heyeti

UAD'DE İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, "İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye rapor sunmasına" hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanından tarihi karar! İsrail soykırımla yargılanacak: İddialar ispatlandı | Terör devleti için ihtiyati tedbir kararıUluslararası Adalet Divanından tarihi karar! İsrail soykırımla yargılanacak: İddialar ispatlandı | Terör devleti için ihtiyati tedbir kararı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
DEŞİFRE | İYİ Parti’deki ’Ekremci’ klik harekete geçti! Kavuncu’ya değil İmamoğlu’na oy verin paylaşımları... Talimat Saraçhane’den mi?
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek
Türk Telekom
SON DAKİKA