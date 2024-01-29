Kati İsrail soykırıma devam ediyor: 48 saat içinde 373’ten fazla Filistinliyi katlettiler

Euro-Med'den yapılan açıklamada, UAD'nin İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmettiği 26 Ocak'tan sonraki 48 saat içinde 373'ten fazla Filistinliyi öldürdüğü ve 643'ten fazla kişiyi de yaraladığını duyurdu.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Uluslararası Adalet Divanı nda (UAD) İsrail aleyhine alınan ihtiyati tedbir kararlarına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi 'nde "öldürme oranını sürdürdüğü ve soykırıma devam ettiğini" belirterek, mahkemenin kararlarını da ihlal ettiğini bildirdi.

Deir al-Balah kentine düzenlenen saldırılar sonucu Ebu Naır ve Ebu Feyyad ailelerinden hayatını kaybedenlerin naaşları, kent mezarlığında toplu mezarda defnedildi.

İsrail'in dünyanın en yüksek mahkemesinin kararlarını hiçe saydığı, uluslararası hukuk ve yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "savaş suçu, insanlığa karşı suç ve Filistinlilere yönelik soykırım dahil olmak üzere korkunç ihlaller işlemekte ısrar ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in aralıksız devam eden saldırılarında sivil evlerin yıkılması ve zorla yerinden edilenlerin öldürülmesinin yanı sıra Gazze'nin sağlık sisteminden geri kalan yapılara da saldırılarını sürdürdüğü vurgulandı.