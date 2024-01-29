Avrupa Birliği’nden Viktor Orban’a şantaj! Ukrayna’ya destek paketini engellemişti: Macar ekonomisini sabote etme planı ortaya çıktı

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya 50 milyar avroluk yardımı engellemesi halinde Macaristan ekonomisini sabote etmeye yönelik gizli bir plan hazırladığı ortaya çıktı.

MACARİSTAN EKONOMİSİNE SALDIRI PLANI

Financial Times, Avrupa başkentlerinde Macaristan'a karşı öfkenin arttığını belirtirken Avrupa Birliği'nin Macaristan ekonomisini zayıflatmayı, para biriminin değerini azaltmayı ve yatırımcı güvenini azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralık ayında Ukrayna'daki 50 milyar avroluk fonu bloke etmişti. Bunun ardından perşembe günü bir acil liderler toplantısı yapıldı.

ORBAN HEDEFTE

Macaristan'ın ekonomisinin büyük ölçüde tek pazara bağımlı olduğunu ve ihracatının neredeyse tamamının sınır ötesinden komşu ülkelere yapıldığını belirten the Guardian ise Avrupa Komisyonu verilerine göre AB içi ticaret Macaristan'ın ihracatının yüzde 78'ini oluştururken (Almanya yüzde 28, Romanya, Slovakya, Avusturya ve İtalya'nın tümü yüzde 5), yüzde 3'ü ABD'ye ve yüzde 3'ü ise İngiltere'ye gidiyor.

LGBT SAPKINLIĞINA KARŞILIK 20 MİLYAR AVROLUK TEHDİT

AB, Macaristan'ı üyelik konusunda sıkıştırmak için fonları kullandı ve Macaristan'ı LGBT sapkınlığını kabul etmeye zorlamak için 20 milyar avroluk fonu dondurdu.

Macaristan'ın AB Bakanı Janos Boka, Financial Times'a ülkesinin "baskıya boyun eğmediğini" ve Ukrayna ile AB fonlarına genel erişim arasında hiçbir bağlantı olmadığını söyledi. Ayrıca Macaristan'ın müzakerelere yapıcı bir şekilde katılmaya devam edeceğini belirtti.

Boka, X hesabından yaptığı paylaşımda "Brüksel bürokratları tarafından hazırlanan belge, yalnızca Macaristan hükümetinin uzun süredir söylediği şeyi doğruluyor. AB fonlarına erişim Brüksel tarafından siyasi şantaj için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise ocak ayı başında Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım paketinin onaylanmasını beklediğini belirtmiş ve AB Komisyonunun Ukrayna'ya 2024-2027 döneminde 50 milyar avroluk destek verilmesi konusunda AB konseyine operasyonel çözümler sunacağını belirtmişti. Von der Leyen farklı seçenekler üzerinde de hazırlık yaptıklarını belirtmişti.