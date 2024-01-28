Avrupa’yı Türkiye korkusu sardı! Alman Bild ‘Erdoğan’ın partisi geliyor’ dedi: 5 milyonluk seçmeni var

Avrupa Parlamentosunda 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan milletvekili seçimleri için geri sayım devam ederken Almanya 'da kurulan "DAVA" (Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch- Çok Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak) isimli parti gündeme damga vurdu. Alman gazetesi Bild , "Almanya'da daha fazla güç istiyor! Şimdi Erdoğan partisi geliyor" başlıklı haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'a ve AK Parti'ye yakın olduğunu iddia ettiği DAVA'nın 5 milyon oyluk bir seçmen potansiyeli olduğunu öne sürdü.

Almanya 'da mevcut partiler tarafından temsil edilemeyen vatandaşlar için yeni bir siyasi merkez olarak konumlanma iddiası olan DAVA partisini Başkan Erdoğan ve AK Parti ile ilişkilendiren Bild , "DAVA, son derece milliyetçi, antidemokratik, İslamcı özelliklere sahip ve açıkça İsrail'den nefret eden Erdoğan'ın AKP'sinin son kolu" ifadelerini kullandı.

BILD: 5 MİLYON OY POTANSİYELİ VAR

Almanya'da Alman pasaportuna ve oy kullanma hakkına sahip 2,5 milyon Müslüman olduğunu hatırlatan Bild, vatandaşlık yasası değişirse 2,5 milyon Müslümanın daha oy kullanma hakkı kazanabileceğini belirtti. Vatandaşlık yasasının Nisan 2024'te değişebileceğine dikkat çeken Bild, "Matematiksel olarak DAVA'nın beş milyon oyluk bir seçmen potansiyeli var" dedi.

"BAŞKAN ERDOĞAN YÜZDE 67 İLE FARK ATMIŞTI"

Başkan Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türkler arasında son derece popüler olduğuna dikkat çeken Bild, Mayıs 2023'te düzenlene Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın Almanya'daki Türklerden yüzde 67'lik oran ile 500 bin oy aldığını hatırlattı.

DAVA'nın sosyal yardımlarla çocuk ve yaşlı yoksulluğunu önlemeyi amaçladığını ve 'pratik ve ideolojiden arınmış' bir mülteci politikası talep ettiğini belirten Bild, bunun "açık sınırlar" anlamına geldiğini iddia etti.

"YÜZDE 10'A YÜKSELEBİLİR"

DAVA'nın 5 milyonluk tabanı olduğunu belirten Bild, bu sayının federal seçimlerde yüzde 10'a kadar çıkabileceğini öne sürdü. Avrupa Parlamentosu seçimlerine yalnızca birkaç ay kala Alman basını Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye ilişkin korkularını daha açıkça ortaya koyuyor.