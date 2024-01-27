CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları sürüyor! Çok sayıda çocuk ve kadın hayatını kaybetti

İsrail 'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze 'nin güneyindeki en büyük yerleşim yeri olan Han Yunus, daha önce İsrail 'in saldırıları nedeniyle kuzey bölgelerinden göç etmek zorunda kalan on binlerce Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in bu bölgede saldırılarının dozunu artırması nedeniyle bölgeden kaçmak için hareket eden Filistinliler, yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile yola düşerek, eşek arabalarıyla göç etmeye çalışıyor.

İşte dakika dakika Gazze'de yaşanan gelişmeler:

10:49 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 113. gününde, çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde evlere düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan çok sayıda kişi Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki evleri bombalaması sonucu ise çoğu çocuk ve kadın 9 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail'in Refah kentinin El-Cenine Mahallesine düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Saldılar sonrasında yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan kayıp kişiler de bulunuyor.

10:43 İsrail askerlerinin baskın gerçekleştirdiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili Cenin'deki İbn-i Sina Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerini tarafından karnından ve leğen kemiğinden gerçek mermilerle hedef alınan Kassam Yasin'in (27), hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail askerleri Cenin'in Deyr Ebu Daif köyüne gece yarısı baskın düzenlemişti.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin söz konusu köyden, gerçek mermilerle vurulan ve çok ciddi şekilde yaralanan bir kişiyi hastaneye naklettiğini duyurmuştu.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 374'e ulaştı.

26 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR

14.05 Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), Soykırımcı İsrail ordusuna ait tankların El Amal Hastanesi'nin doğu kapısını hedef aldığını ve parçaların binanın içine dağılmasına neden olduğunu söyledi.

PRCS, X'te yayınlanan bir gönderide, "Hastane ağır silah sesleri altında kuşatılıyor ve bu durum çevrede çok sayıda yaralanmaya yol açıyor" ifadelerini kullandı.

13.25 Soykırımcı İsrail ordusu, Han Yunus şehrinin batısındaki bazı mahallelerin sakinlerine evlerini tahliye etmeleri ve güney Gazze Şeridi'ndeki El Mawasi yakın bölgesine gitmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, duyuruya ek olarak boşaltılması gereken bölgelerin bir haritasını da yayınladı.

İsrail güçleri defalarca Filistinlilere evlerini "güvenli bölgelere" bırakmaları çağrısında bulundu, ancak birkaç kez yerinden edilmiş insan gruplarını hedef aldı ve bunun sonucunda onlarca insan hayatını kaybetti.

11.08 Gazze'de soykırımcı İsrail'in son 24 saatte yaptığı saldırılarda 183 Filistinli hayatını kaybederken 377 kişi yaralandı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yaralananların sayısı ise 64 bin 487'ye yükseldi.

03.08 Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat kampında El Hassayna mahallesindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında bir gazeteci ve aile üyelerinin de olduğu bildirildi.

25 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

16.20 Filistin Kızılayı, soykırımcı İsrail güçlerinin üst üste dört gündür Han Yunus'taki El Amal Hastanesi karargâhını hedef aldığını söyledi.

Filistin Kızılayı'nın X hesabından yapılan paylaşımda "İşgal güçleri ayrıca dün öğleden sonra hastane çevresinde tam bir sokağa çıkma yasağı uygulayarak ambulans ekiplerinin hastaneye gidiş-dönüş hareketlerini kısıtladı" ifadelerine yer verildi.

22.34 Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 900'e, yaralıların sayısının ise 64 bin 110 yükseldiği bildirildi.

14.30 Soykırımcı İsrail güçlerinin Han Yunus'un ana hastanelerini kuşatması, kurtarma ekiplerinin yaralı ve ölülere ulaşmasını imkansız hale getirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, güneydeki kentte son 24 saat içinde İsrail'in bir evi vuran hava saldırısında aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 50 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 60 kilometrekarelik (23 mil kare) dar kıyı yerleşim bölgesinin yüzde 20'sinden azının şu anda Gazze'nin güneyindeki 1,5 milyondan fazla insanın sığınağı olduğunu ve burada "çatışmaların çarpıcı biçimde artmasının hayatta kalmalarını tehdit ettiğini" söylüyor.

SOYKIRIMCI İNSANİ YARDIM BEKLEYEN SİVİLLERİ HEDEF ALDI

14.20 Soykırımcı İsrail güçleri Gazze'nin el Zeytun mahallesinde insani yardım bekleyen insanları hedef aldı. En az 20 Filistinli hayatını kaybederken 180 kişi de yaralandı.

Sivil savunma sözcüsü Mahmud Basal, İsrail güçlerinin girişi engellemesi nedeniyle kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığını söyledi.

08.30 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze genelinde hızlı, güvenli, engelsiz, genişletilmiş ve sürdürülebilir insani erişim" çağrısını yineledi.

Sahada çalışan BM kuruluşları ve insani yardım kuruluşları, gelen yardımın, kıtlığın eşiğinde olduğu söylenen, savaşın harap ettiği bölgede ortaya çıkan krizin ortasında ihtiyaç duyulanın "okyanusta bir damla" olduğunu söylüyor.

24 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

20.41 Uluslararası Adalet Divanı, İsrail aleyhine açılan soykırım davasında geçici tedbir kararını 26 Ocak'ta açıklayacak.

19.24 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail engelleri nedeniyle Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabildiklerini bildirdi.

16.25 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Han Yunus'a düzenlenen saldırının ardından 'kitlesel kayıpların' meydana geldiğini belirtti.

BM'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli mültecilere yönelik biriminin direktörü Thomas White, Han Yunus'ta yerinden edilmiş on binlerce insanı barındıran bir bina kompleksinin, artan çatışmalar sırasında vurulmasının ardından alev aldığını söyledi ve "Merkezden güvenli erişim iki gün boyunca engellendi, insanlar kapana kısıldı." ifadelerini kullandı.

13.35 Soykırımcı İsrail ordusu, güneydeki iki ana hastanenin yakınındaki Han Yunus'un batısında "çok sayıda" Filistinli direnişçiyi öldürdüğünü iddia etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el Kudra, terör devleti İsrail'i halen faaliyette olan en büyük tıbbi tesis olan Nasır Hastanesi'ni hedef almakla suçladı. Saldırıların sağlık görevlilerinin ve hastaların erişimini engellediğini ve hastaneyi hizmet dışı bırakmakla tehdit ettiğini belirten El Kudra, "İşgal, sağlık ekiplerinin, hastaların, yaralıların ve Han Yunus'taki birçok hastanedeki yerinden edilmiş kişilerin hayatlarını tehlikeye atıyor" dedi.

Soykırımcı İsrail, savaşın başlamasından bu yana toplamda yaklaşık 9.000 Filistinli savaşçıyı öldürdüğünü iddia ederken Hamas yetkilileri ise soykırımcının iddialarının "sahte bir zaferi tasvir etme" girişimi olduğunu belirtiyor.

13.30 Gazze Sağlık Bakanlığı, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana kuşatma altındaki Filistin topraklarında en az 25.700 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Son 24 saatte en az 210 kişi öldü, 400'e yakın kişi de yaralandı. Açıklamada, çatışmalardan bu yana yaralı sayısının 63 bin 740 olduğu belirtildi.

04:02 İsrail güçleri, Batı Şeria'da Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinliler arasında yer alan bir çocuğu tekrar gözaltına aldı.

03:08 Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus sakinlerinin yerinden edilerek zorla Refah'a göç ettirilmesini engellemek için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığından, Han Yunus'taki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Han Yunus'ta yaşananlarının "savaş suçu" olduğu belirtildi.

Filistin yönetiminin, "bu tehlikeli suçla yüzleşmek için acil ve olağanüstü bir oturum düzenlemesi adına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuracağı" kaydedildi.