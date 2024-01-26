Putin’den Avrupa’nın kalbine sürpriz ziyaret: Batı basınında ‘Uçan Kremlin’ paniği! Rusya NATO’ya mı saldıracak?

Politico dergisi "Putin NATO'ya mı saldırıyor? Litvanyalı general: Hiç şansımız yok" başlıklı haberde Rusya 'nın NATO'ya olası bir saldırısına yönelik korkuların arttığını vurguladı.

LİTVANYA, LETONYA VE ESTONYA'DAN BALTIK SAVUNMA BÖLGESİ

Litvanya, Letonya ve Estonya geçtiğimiz günlerde artan güvenlik endişeleri dolayısıyla Rusya ve Beyaz Rusya sınırında ortak bir Baltık savunma bölgesi kurmaya karar verdiler. Buna göre Estonya, Rusya ile 333 kilometrelik sınırı boyunca 600 sığınak inşa edecek. Estonyalı kamu yayıncısı ERR, bunun 60 milyon avroya mal olacağını belirtti. Estonya inşaata 2025 yılı başlarında başlayacağını belirtti.

Letonya Devlet Başkanı Edgars Rinkēvičs ise Finlandiya ve Polonya'yı Baltık savunma bölgesine katılmaya çağırdı ve "Etkili bir savunma mekanizması istiyorsak ülkelerin birlikte çalışması gerekiyor." Dedi.

TELEGRAPH: ZAMANLAMA MANİDAR

Politico, Putin'in Finlandiya ve İsveç'in de katılımıyla NATO gölüne dönen Baltık'ta Rusya'ya ait bir bölge olan ve yoğun şekilde silahlandırılmış Kaliningrad ziyaretinin Baltık ülkelerinde endişeye yol açtığını belirtirken the Telegraph ise Putin'in "Avrupa'nın kalbine" yaptığı ziyaretin zamanlamasının çok anlamlı olduğunu belirtti.