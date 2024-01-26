Putin’den Avrupa’nın kalbine sürpriz ziyaret: Batı basınında ‘Uçan Kremlin’ paniği! Rusya NATO’ya mı saldıracak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Baltık Denizi'nde yer alan ve Polonya ve Litvanya gibi iki NATO ülkesinin çevrelediği Rusya toprağı Kaliningrad'a ziyareti, Batı basınında büyük paniğe yol açtı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Baltık Denizi'nde yer alan ve Polonya ve Litvanya gibi iki NATO ülkesinin çevrelediği Rusya toprağı Kaliningrad'a ziyareti, Batı basınında büyük paniğe yol açtı.
BATI BASININDA "UÇAN KREMLİN" PANİĞİ
The Telegraph, "Putin 'Uçan Kremlin' isimli uçağıyla Letonya ve Litvanya kıyılarını kucaklayarak Kaliningrad'a iniş yaparken Baltık ülkeleriyle alay ediyor gibi görünüyordu." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Putin'in Baltık Denizi'ne yaklaşırken savaş uçaklarının İsveç'in Gotland adasının doğu kıyısı açıklarına konuşlandırıldığına dikkat çekildi.
PESKOV: NATO'YA MESAJ DEĞİL
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ziyaretinin amacının NATO'ya yönelik bir mesaj değil, "kalkınmayı hızlandırmak" olduğunu belirtse de Batı basını bu hareketi bir tehdit olarak yorumladı.
"PUTİN NATO'YA MI SALDIRIYOR?"
Politico dergisi "Putin NATO'ya mı saldırıyor? Litvanyalı general: Hiç şansımız yok" başlıklı haberde Rusya'nın NATO'ya olası bir saldırısına yönelik korkuların arttığını vurguladı.
LİTVANYA, LETONYA VE ESTONYA'DAN BALTIK SAVUNMA BÖLGESİ
Litvanya, Letonya ve Estonya geçtiğimiz günlerde artan güvenlik endişeleri dolayısıyla Rusya ve Beyaz Rusya sınırında ortak bir Baltık savunma bölgesi kurmaya karar verdiler. Buna göre Estonya, Rusya ile 333 kilometrelik sınırı boyunca 600 sığınak inşa edecek. Estonyalı kamu yayıncısı ERR, bunun 60 milyon avroya mal olacağını belirtti. Estonya inşaata 2025 yılı başlarında başlayacağını belirtti.
Letonya Devlet Başkanı Edgars Rinkēvičs ise Finlandiya ve Polonya'yı Baltık savunma bölgesine katılmaya çağırdı ve "Etkili bir savunma mekanizması istiyorsak ülkelerin birlikte çalışması gerekiyor." Dedi.
TELEGRAPH: ZAMANLAMA MANİDAR
Politico, Putin'in Finlandiya ve İsveç'in de katılımıyla NATO gölüne dönen Baltık'ta Rusya'ya ait bir bölge olan ve yoğun şekilde silahlandırılmış Kaliningrad ziyaretinin Baltık ülkelerinde endişeye yol açtığını belirtirken the Telegraph ise Putin'in "Avrupa'nın kalbine" yaptığı ziyaretin zamanlamasının çok anlamlı olduğunu belirtti.
İNGİLTERE VE ALMANYA'DA SAVAŞ PANİĞİ
İngiltere'de bu hafta gündem Rusya ile olası bir savaş durumunda sivillerin Rusya'ya karşı savaşmak zorunda kalıp kalmayacağı olurken Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Putin'in "beş ila sekiz yıl içinde NATO'ya savaş ilan edebileceğini" söylemişti.
BALTIK'TA "NATO GÖLÜ" SAVAŞI
Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Düşünce Kuruluşu'ndan analist Camille Grand'ın Putin'in Kaliningrad'daki insanlara "Siz Rusya'sınız" hatırlatması da dahil olmak üzere çeşitli mesajlar gönderdiğini belirtti ve "Benim görüşüme göre bu, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurmasının ardından Baltık Denizi'nin NATO denizi olmadığının sinyalini vermeye yönelik açık bir girişimdir." dedi.
Putin'in ziyaretinin aynı zamanda, "Batı'ya Rusya'nın Kaliningrad'da askeri varlıkları olduğunu hatırlatmanın bir yolu" olduğunu da belirtti.
İngiliz birlikleri NATO savunmasının bir parçası olarak Estonya'da konuşlanmış durumda. Ocak ayında Estonya, Letonya ve Litvanya ile birlikte Rusya ve Beyaz Rusya sınırında bir Baltık savunma bölgesi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Birlik, "Hareket önleyici savunma tesislerinden oluşan bir duvar inşa edecek ve füze-topçu iş birliğini geliştirecek.
Estonya, Rusya ile 282 kilometrelik sınırı boyunca her biri 10'a kadar askeri barındıran 600 sığınak inşa edecek.
RUSYA-NATO SAVAŞI O BÖLGEDE BEKLENİYOR
Kaliningrad, Rusya ile NATO arasında savaş çıkması muhtemel bölge olarak görülüyor. Moskova Ukrayna Savaşı'nın hemen ardından Kaliningrad'a son teknoloji hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçaklarını konuşlandırdı. Daha sonra Baltık Denizi'ndeki Rus adasına nükleer savaş başlığı taşıyabilen füzeler konuşlandırma tehdidinde bulundu.