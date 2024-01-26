Lahey’deki karar siyonistleri kudurttu! Netanyahu, Ben-Gvir ve Yoav Galant’tan skandal açıklamalar

LAHEY'DE TARİHİ KARAR Uluslararası Adalet Divanı İşgalci İsrail'in talebini reddederek 'soykırım davasının esastan görülmesine' hükmetti. Uluslararası Adalet Divanı ayrıca İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede' ispatlandığına da karar verdi.

GAZZE KASABI NETANYAHU HOLOKOSTA BAĞLADI

Katil İsrail'in başbakanı "Gazze Kasabı" Netanyahu ülkesini ve halkını savunmaya devam edeceklerini söyleyip bu konudaki bağlılıklarının da "aynı derecede sarsılmaz" olduğunu söyledi.

Görüntülü açıklama yayımlayan Netanyanu, "İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır. Ayrıca, ülkemizi ve halkımızı savunmaya devam etme yönündeki kutsal bağlılığımız da aynı derecede sarsılmazdır." dedi.

Fotoğrafta: Gazze Kasabı Netanyahu

"Soykırım" suçunu reddeden Netanyahu, "Her ülke gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı doğaldır. Bu temel hakkı reddetme girişimi, Yahudi devletine karşı açık bir ayrımcılıktır ve bu haklı şekilde reddedilmektedir. İsrail'e karşı soykırım suçu atfetmek sadece yanlış değil, şoke edicidir ve tüm iyi insanlar bunu reddetmelidir." iddiasında bulundu.

Netanyahu, ülkesinin "Hamas'a karşı kendini savunmaya ve Filistinli sivillerin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yapmaya" devam edeceğini iddia etti.

İşlediği soykırım suçunu perdeleyen Netanyahu meseleyi holokosta bağlayıp, "Uluslararası Holokost Anma Günü arifesinde, İsrail Başbakanı olarak bir kez daha söz veriyorum: İsrail, Hamas'a karşı kendisini savunmaya devam edecek." dedi.

GALANT'TAN TEHDİT: PARÇALAYACAĞIZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant "Parçalamaya devam edeceğiz" diyerek tehditler savurdu.