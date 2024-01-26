Belgorod’da düşen Rus uçağında esir mi vardı füze mi? Ukrayna’dan yeni iddia: Morga sadece 5 ceset götürüldü

Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Ilyushin II-76 tipi askeri nakliye uçağı, Ukrayna ve Rusya'dan gelen birbirinden farklı açıklamalarla gizemini korumaya devam ediyor.

RUS UÇAĞI GİZEMİNİ KORUYOR

74 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Rusya, ölenlerin 65'inin takas için yola çıkarılan Ukraynalı esirler olduğunu söylerken Ukrayna ise uçakta füze taşındığını iddia etmiş hatta uçağın önce Suriye sonra da İran'a uğrayarak Rusya'ya geçtiğini öne sürmüştü.

UKRAYNA'DAN YENİ İDDİA: MORGA SADECE 5 CESET GÖTÜRÜLDÜ

Düşen Rus uçağı gizemini korurken Ukrayna istihbaratından yeni bir iddia daha geldi. CNN International'a göre Ukraynalı bir askeri istihbarat yetkilisi, morga yalnızca 5 ceset teslim edildiğini iddia etti. Ukrayna Savunma İstihbaratı Sözcüsü Andriy Yusov, morga götürülen ceset sayısının uçaktaki mürettebat sayısıyla eşleşmediğini söyledi.