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Belgorod’da düşen Rus uçağında esir mi vardı füze mi? Ukrayna’dan yeni iddia: Morga sadece 5 ceset götürüldü

Rusya’nın Belgorod şehrinde çarşamba günü düşen uçak gizemini koruyor. Rusya 65’i esir olmak üzere 74 kişinin bulunduğu uçağın Ukrayna tarafından vurulduğunu ve uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini iddia ederken Ukrayna ise Moskova’nın uçakta esir değil füze taşıdığını hatta uçağın Rusya’dan önce Suriye ve İran’a uğradığını iddia etmişti. Ukrayna istihbaratından yeni bir iddia daha geldi. Kiev, 74 kişinin bulunduğunun iddia edildiği uçaktan sadece 5 cesedin morga götürüldüğünü öne sürüyor.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 14:27 Güncelleme 26 Ocak 2024, 14:37
Belgorod’da düşen Rus uçağında esir mi vardı füze mi? Ukrayna’dan yeni iddia: Morga sadece 5 ceset götürüldü

Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Ilyushin II-76 tipi askeri nakliye uçağı, Ukrayna ve Rusya'dan gelen birbirinden farklı açıklamalarla gizemini korumaya devam ediyor.

Rusyada uçak kazası! Belgorodda askeri nakliye uçağı düştü: Kiev ve Kremlinden iki farklı açıklama: Esir mi taşıyordu füze mi?Rusyada uçak kazası! Belgorodda askeri nakliye uçağı düştü: Kiev ve Kremlinden iki farklı açıklama: Esir mi taşıyordu füze mi?

RUS UÇAĞI GİZEMİNİ KORUYOR

74 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Rusya, ölenlerin 65'inin takas için yola çıkarılan Ukraynalı esirler olduğunu söylerken Ukrayna ise uçakta füze taşındığını iddia etmiş hatta uçağın önce Suriye sonra da İran'a uğrayarak Rusya'ya geçtiğini öne sürmüştü.

Rusya'ya ait uçağın düştüğü anlar kamerada!

UKRAYNA'DAN YENİ İDDİA: MORGA SADECE 5 CESET GÖTÜRÜLDÜ

Düşen Rus uçağı gizemini korurken Ukrayna istihbaratından yeni bir iddia daha geldi. CNN International'a göre Ukraynalı bir askeri istihbarat yetkilisi, morga yalnızca 5 ceset teslim edildiğini iddia etti. Ukrayna Savunma İstihbaratı Sözcüsü Andriy Yusov, morga götürülen ceset sayısının uçaktaki mürettebat sayısıyla eşleşmediğini söyledi.

UKRAYNA "FÜZE TAŞIYORDU" DEMİŞTİ

Moskova, düşen uçakta altı mürettebat, 65 Ukraynalı asker ve üç askeri eskort olmak üzere 74 kişi bulunduğunu belirtirken tüm bu kişilerin hayatını kaybettiğini duyurmuş hatta ölen kişilerin isimlerine dair bir liste dahi yayımlamıştı. Öte yandan Ukrayna ise uçakta Ukraynalı esirler değil, füze taşındığını iddia etmişti. Ukrayna istihbaratından gelen yeni iddia da Ukrayna'nın çarşamba günü ortaya attığı iddia ile örtüşüyor.

CNN International ise kaza yerinden gelen görüntüleri incelediklerini fakat enkazın etrafında yalnızca birkaç ceset bulunurken 65 Ukraynalı esirin uçakta olduğunun kanıtlanamadığını belirtti.

DÜŞEN UÇAKTA RADAR İDDİASI: ÖNCE SURİYE SONRA İRAN…

Ukrayna'nın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko, Kiev'in füze iddialarını paylaşırken sosyal medyada ayrıca, uçağın Rusya'da düşmeden önce Suriye ve İran'a gittiği hatta bir süre radardan kaybolduğu iddia edilmişti.

ESİR Mİ TAŞIYORDU FÜZE Mİ?

Ukrayna, uçağın füze taşıdığını iddia ederken Rusya ise "esirlerin bulunduğu" uçağın Ukrayna'dan gelen uçaksavar füze sistemiyle düşürüldüğünü iddia ediyor. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin radar ekipmanlarının iki Ukrayna füzesi tespit ettiği de iddia edildi.

15 DAKİKALIK UYARI İDDİASI

Rusya ayrıca, uçak düştüğü bölgeye girmeden önce Ukrayna askeri istihbaratına 15 dakikalık bir uyarı verdiklerini iddia ederken Ukrayna ise böyle bir uyarı aldıklarını yalanladı.

Rusya da Ukrayna da çarşamba günü esir takası yapmayı planladıklarını doğrularken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova'yı Ukraynalı esirlerin hayatlarıyla oynamakla suçladı.

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