Siyonist katil İsrail'in hamisi ABD! Washington "Gazze'de akan kan durmasın" diyor: Tel Aviv'e uçak ve helikopter takviyesi

İsrail saldırılarında şehit düşen bir Filistinli



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.