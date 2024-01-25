İsrailli esir aileleri Gazze’ye giren yardım konvoylarını engelledi! Kerem Şalom’da siyonist baskı

1 BUÇUK MİLYON SİVİL ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail soykırımı devam ediyor. Terör devleti İsrail Gazze'de bombardıman düzenlenmedik tek bir nokta bile bırakmadı. Yıllardır abluka altında olan ve terör devleti İsrail'in son 4 aydır dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze'de bir buçuk milyon sivil açlık ve ölümle burun buruna.

Soykırımcı İsrail Gazze'ye yardım girmesini engellemeye devam ediyor. Filistinli siviller İsrail bombardımanının yanı sıra kuraklık ve kıtlıkla da mücadele ediyor.