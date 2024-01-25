İsrailli esir aileleri Gazze’ye giren yardım konvoylarını engelledi! Kerem Şalom’da siyonist baskı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana terör devleti İsrail'in soykırımı altında olan siviller kıtlık riski ile karşı karşıyayken Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri Gazze'ye yardımı engellemek için sınırda protesto düzenledi.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana terör devleti İsrail'in soykırımı altında olan siviller kıtlık riski ile karşı karşıyayken Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri Gazze'ye yardımı engellemek için sınırda protesto düzenledi.
ESİRLERİN AİLELERİ GAZZE'YE YARDIM GİRİŞİNİ ENGELLİYOR
Birleşmiş Milletler'in çarşamba günü 100'den fazla yardım kamyonunun Mısır'dan geçmek zorunda kaldığını söylemesinin ardında Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin aileleri sınır geçişinde yardımların Gazze'ye girmesini engellemek için protesto gösterisi düzenledi.
YARDIM KAMYONLARINI SAATLERCE BEKLETTİLER
BM insani ilişkiler ofisi, çarşamba günü Kerem Şalom geçiş noktasındaki İsrailli protestocuların insani yardım taşıyan kamyonları saatlerce beklettiği bildirdi.
BM raporuna göre 9 yardım kamyonu İsrail'in güneyindeki kontrol noktasından geçerken 114 kamyon ise Refah'taki sınır kapısına yönlendirildi.
1 BUÇUK MİLYON SİVİL ÖLÜMLE BURUN BURUNA
Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail soykırımı devam ediyor. Terör devleti İsrail Gazze'de bombardıman düzenlenmedik tek bir nokta bile bırakmadı. Yıllardır abluka altında olan ve terör devleti İsrail'in son 4 aydır dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze'de bir buçuk milyon sivil açlık ve ölümle burun buruna.
Soykırımcı İsrail Gazze'ye yardım girmesini engellemeye devam ediyor. Filistinli siviller İsrail bombardımanının yanı sıra kuraklık ve kıtlıkla da mücadele ediyor.