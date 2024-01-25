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Gazze Kasabı Benjamin Netanyahu yalnız kaldı! Tel Aviv’in Gazze’de tampon bölge planından sonra ABD basını da desteğini çekti

Soykırımcı İsrail, en büyük destekçisi ABD’nin desteğini de kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden ile katil Başbakan Benjamin Netanyahu arasındaki “Filisin’de iki devletli çözüm” krizinde ABD ile İsrail’in arasını düzeltmeye çalışan ABD gazetesi Wall Street Journal, Tel Aviv’in Gazze’de tampon bölge planı ile ilgili “İsrail Gazze sınırı boyunca tampon bölge kurarak ABD ile yeni bir ayrışma riskine giriyor” başlıklı bir haber yayımlarken İsrail gazetesi Haaretz ise ABD’deki Demokratların İsrail’den desteğini çektiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 12:23 Güncelleme 25 Ocak 2024, 12:23
Gazze Kasabı Benjamin Netanyahu yalnız kaldı! Tel Aviv’in Gazze’de tampon bölge planından sonra ABD basını da desteğini çekti

Terör devleti İsrail ile en büyük destekçisi ABD arasındaki "Filistin'de iki devletli çözüm" krizinde ABD Başkanı Joe Biden ile katil Başbakan Benjamin Netanyahu arasındaki gerilimi azaltmaya çalışan ABD gazetesi Wall Street Journal, "İsrail Gazze sınırı boyunca tampon bölge kurarak ABD ile yeni bir ayrışma riskine giriyor" başlıklı bir haber yayımladı. ABD basını terör devleti İsrail'i Washington ile kriz çıkarmakla suçlamaya başlarken İsrail basını ise ABD Kongresi'ndeki Demokratların Tel Aviv'e desteğinin büyük darbe gördüğünü belirtti. Soykırımcı İsrail destekçilerini de kaybederken Gazze kasabı Netanyahu yargılanma sürecine adım adım yaklaşıyor.

ABD BASINI DA DESTEĞİ ÇEKTİ: NETANYAHU ARTIK TAMAMEN YALNIZ

Wall Street Journal, terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde sahipsiz bir bölge oluşturmaya çalıştığını belirtirken bunun ABD ile yeni bir kriz riski taşıdığını belirtti. Soykırımcı İsrail ordusunun buldozerler ve diğer ağır ekipmanlarla bölgeyi yerle bir ettiğini, tarlaları sürdüğünü ve sınır boyunca bir kilometrelik bir alanı tamamen temizlediğini belirtti.

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TERÖR DEVLETİ İSRAİL'DEN GAZZE'DE TAMPON BÖLGE PLANI

Wall Street Journal, ABD'nin soykırımcı İsrail'in tampon bölge çalışmaları karşısında hayal kırıklığının giderek arttığını belirtiyor. ABD'li yetkililer Gazze sınırının sahipsiz bölgeye dönüştürülmesinin, Arap hükümetlerini Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yardım etmeye ikna etmeyi zorlaştıracağını belirtiyor.

BLINKEN DESTEĞİ ÇEKMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "İnsanların zorla yerinden edilmesine karşı olduğumuzu çok açık bir şekilde ifade ettik. Gazze'nin toprak bütünlüğünü fiilen koruma konusunda çok net olduk." Şeklindeki ifadelerini vurgulayan Wall Street Journal, soykırımcı İsrail'in genişliği bir kilometreye kadar varabilecek olan tampon bölgenin ABD tarafından desteklenmediğini açıkça vurguladı.

SOYKIRIMCININ HEDEFİ HAN YUNUS

Terör devleti İsrail, potansiyel tampon bölgenin Gazze'nin en büyük şehri olan Han Yunus yakınlarında bulunduğunu ve sınırın bir kilometre yakınındaki binaların yüzde 67'sinin yani 1048 binadan 704'ünün yıkıldığı belirtildi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in bu evleri Hamas'ın bubi tuzakları ile yıktığına dair yalan söylediğine dikkat çekti.

İSRAİL BASINI DUYURDU: KONGRE BİBİ'Yİ TERK EDİYOR

İsrail gazetesi Haaretz ise "Netanyahu İsrail yanlısı ABD'li Demokratların çoğunu daha önce hayal bile edilemeyecek önlemler almaya zorladı" başlıklı bir haber yayımlarken Netanyahu'nun "İsrail'in Gazze savaşından sonra 'Ürdün'ün batısındaki tüm bölge' üzerinde güvenlik kontrolünü sürdürme niyetini yeniden teyit eden son sözleri, giderek artan sayıda ABD'li Demokrat milletvekili ile Biden yönetimi arasında sürtüşmeye yol açtı." ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLAR TERÖR DEVLETİ İSRAİL'E DESTEĞİNİ ÇEKİYOR

Haaretz'de yayımlanan haberde Netanyahu'nun Biden ile geçtiğimiz hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından olası iki devletli çözümü defalarca reddetmesinin terör devleti İsrail'e yönelik Demokrat desteğini baltaladığını belirten Haaretz, Yahudi Meclisi Demokratları'ndan 15 kişinin "Başbakan ile kesinlikle aynı fikirde değiliz. İki devletli çözüm ileriye giden yoldur." şeklindeki açıklamasına dikkat çekti.

SOYKIRIMCIYA DESTEK VERİRSE BIDEN DA YALNIZ KALACAK

Haaretz gazetesi, ABD ile terör devleti İsrail arasındaki sorunların perde arkasında kalsa da medyaya sızdığına dikkat çekerken Kongre'deki Demokratların anlaşmazlıkları son derece ciddiye aldığını ve bu durumun Biden yönetimi ile Demokratlar arasında İsrail konusunda giderek derinleşen uçuruma yol açtığını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN "YARGILANACAKSIN" DEMİŞTİ

Katil Başbakan Benjamin Netanyahu, Gazze'de işlediği soykırım suçu dolayısıyla yalnız kalmaya başladı. En büyük destekçisi ABD ile dahi ters düşen Netanyahu resmen yalnızlığa mahkum ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan soykırımcı İsrail için "terör devleti" ifadesini kullanan ilk isim olarak dünyanın gözü önünde Gazze'ye açık destek vermiş ve "Netanyahu yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacaktır. Er ya da geç yargılanacak ve işlediği savaş suçlarının bedelini de ödeyecektir." demişti. Terör devleti İsrail'in dünyadan altığı desteğin sona ereceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, katil Netanyahu'yu "Gazze kasabı" olarak nitelendirmiş ve dünyanın gözü önünde yargılanacağını belirtmişti.

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