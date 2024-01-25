Gazze Kasabı Benjamin Netanyahu yalnız kaldı! Tel Aviv’in Gazze’de tampon bölge planından sonra ABD basını da desteğini çekti

Terör devleti İsrail, potansiyel tampon bölgenin Gazze 'nin en büyük şehri olan Han Yunus yakınlarında bulunduğunu ve sınırın bir kilometre yakınındaki binaların yüzde 67'sinin yani 1048 binadan 704'ünün yıkıldığı belirtildi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in bu evleri Hamas'ın bubi tuzakları ile yıktığına dair yalan söylediğine dikkat çekti.

İsrail gazetesi Haaretz ise "Netanyahu İsrail yanlısı ABD'li Demokratların çoğunu daha önce hayal bile edilemeyecek önlemler almaya zorladı" başlıklı bir haber yayımlarken Netanyahu'nun "İsrail'in Gazze savaşından sonra 'Ürdün'ün batısındaki tüm bölge' üzerinde güvenlik kontrolünü sürdürme niyetini yeniden teyit eden son sözleri, giderek artan sayıda ABD'li Demokrat milletvekili ile Biden yönetimi arasında sürtüşmeye yol açtı." ifadelerini kullandı.

Haaretz'de yayımlanan haberde Netanyahu'nun Biden ile geçtiğimiz hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından olası iki devletli çözümü defalarca reddetmesinin terör devleti İsrail'e yönelik Demokrat desteğini baltaladığını belirten Haaretz, Yahudi Meclisi Demokratları'ndan 15 kişinin "Başbakan ile kesinlikle aynı fikirde değiliz. İki devletli çözüm ileriye giden yoldur." şeklindeki açıklamasına dikkat çekti.

SOYKIRIMCIYA DESTEK VERİRSE BIDEN DA YALNIZ KALACAK

Haaretz gazetesi, ABD ile terör devleti İsrail arasındaki sorunların perde arkasında kalsa da medyaya sızdığına dikkat çekerken Kongre'deki Demokratların anlaşmazlıkları son derece ciddiye aldığını ve bu durumun Biden yönetimi ile Demokratlar arasında İsrail konusunda giderek derinleşen uçuruma yol açtığını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN "YARGILANACAKSIN" DEMİŞTİ

Katil Başbakan Benjamin Netanyahu, Gazze'de işlediği soykırım suçu dolayısıyla yalnız kalmaya başladı. En büyük destekçisi ABD ile dahi ters düşen Netanyahu resmen yalnızlığa mahkum ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan soykırımcı İsrail için "terör devleti" ifadesini kullanan ilk isim olarak dünyanın gözü önünde Gazze'ye açık destek vermiş ve "Netanyahu yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacaktır. Er ya da geç yargılanacak ve işlediği savaş suçlarının bedelini de ödeyecektir." demişti. Terör devleti İsrail'in dünyadan altığı desteğin sona ereceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, katil Netanyahu'yu "Gazze kasabı" olarak nitelendirmiş ve dünyanın gözü önünde yargılanacağını belirtmişti.