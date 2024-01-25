ABD ile İngiltere arasında çay krizi! Büyükelçilikler yarışıyor: Tuzlu mu demlenir tuzsuz mu?

ABD ve İngiltere büyükelçilikleri "Çay nasıl demlenir?" tartışmasına sahne oldu.

ABD 'li kimya profesörü Michelle Francl'ın İngiliz gazetesi BBC'ye verdiği röportajda ideal çay için çaydanlığa bir çimdik tuz ve limon eklenmesini önermesinin ardından ABD ve İngiltere 'nin resmi kurumları esprili bir tartışma açtı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TUZ VE LİMON CEVABI

ABD'nin Londra Büyükelçiliği resmi X hesabından "ABD'li bir profesörün 'mükemmel' bir fincan çay tarifine ilişkin basında yer alan haberler, İngiltere ile aramızdaki özel ilişkinin üzerine sıcak su döktü." İfadeleri ile bir paylaşım yaptı.

ABD'nin Londra Büyükelçiliği, çayın iki ülkeyi birbirine bağlayan dostluk iksiri olduğunu belirtirken "Böyle akla hayale sığmaz bir teklifin ilişkilerimizi tehdit etmesine sessiz kalamayız. Bu nedenle İngiltere halkının, İngilizlerin ulusal içeceğine tuz eklemek gibi imkansız bir fikrin ABD'nin resmi politikası olmadığından ve hiçbir zaman olmayacağından emin olmalarını istiyoruz." İfadelerini paylaştı ve "ABD Büyükelçiliği, çayı doğru şekli olan mikrodalgada pişirmeye devam edecektir." dedi.

İNGİLTERE'DEN CEVAP GEÇİKMEDİ

ABD'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımın ardından İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğinden cevap gecikmedi.

Wasgington Büyükelçiliğinin X hesabında ABD'nin Londra Büyükelçiliğini alıntılayarak yaptığı paylaşımda "Özel ilişkilerimizden memnuniyet duyuyoruz ancak samimiyetle aynı fikirde değiliz. Çay, yalnızca çaydanlıkta yapılır." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğinin X hesabından ABD'ye yanıt veren Büyükelçi Karen Pierce da "Anglo-Amerikan ilişkisi çayla tanımlanır ve gerçek bir fincan çayın nasıl yapılacağını göstermemiz için çok sayıda talep aldık." ifadesini kullandı.