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Son dakika: Irak'ta ABD üssü SİHA ile vuruldu!

Son dakika haberleri... Reuters'ın iddiasına göre Irak'ta Erbil Havalimanı yakınlarındaki ABD üssü SİHA ile vuruldu. Öte yandan Suriye'de İran destekli grupların da ABD üssüne roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 16:31 Güncelleme 24 Ocak 2024, 17:13
Son dakika: Irak’ta ABD üssü SİHA ile vuruldu!

Reuters'ın iddiasına göre Irak'ta Erbil Havalimanı yakınlarındaki ABD üssü SİHA ile vuruldu.

SURİYE'DE FÜZELERLE VURDULAR
Öte yandan Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da da ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, sabah saatlerinde, ABD askerlerinin üs olarak kullandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

ZAYİAT YOK
Deyrizor'daki söz konusu üssün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda herhangi bir zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları, dün, Deyrizor'da Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri araçları Suriye-Irak sınırında hedef almıştı.

Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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