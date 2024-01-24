Rusya’da uçak kazası! Belgorod’da askeri nakliye uçağı düştü: Kiev ve Kremlin’den iki farklı açıklama: Esir mi taşıyordu füze mi?

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağı düştü.

UÇAKTA UKRAYNALI ESİRLER Mİ VARDI?

Rus basınında çıkan haberlerde uçakta 74 kişinin bulunduğu ve bu kişilerden 65'inin esir takası öncesinde Belgorod'a götürülen Ukraynalı askerler olduğu belirtildi. CNN International ise Ukraynalı esir iddiasının henüz doğrulanamadığını belirtti.

PESKOV: HENÜZ BİR ŞEY SÖYLEYEMEM

Kremlin, kaza hakkında yorum yapmaktan kaçınırken Sözcü Dmitry Peskov, "Bu oldukça yeni bir bilgi, şimdi onunla ilgileneceğiz. Henüz bir şey söyleyemem." şeklinde konuştu.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov ise kazayla ilgili "Bir soruşturma ekibi ve Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları şu anda olay yerinde çalışıyor. Çalışma programımı değiştirip bölgeye gittim. Tüm ayrıntılar daha sonra." şeklinde açıklama yaptı.

Gladkov, "olayın" Belgorod Şehri'nin kuzeydoğusundaki Belgorod bölgesinin Korochansky bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamada, "24 Ocak günü Moskova saatiyle 11.00 sularında bir IL-76 uçağı Belgorod bölgesinde düşmüş olup, uçakta Ukrayna tarafı ile takas için Belgorod bölgesine nakledilen 65 esir Ukrayna askeriyle uçağın 6 mürettebatı ve 3 refakatçinin bulunduğu bilinmektedir" denildi.

BELGOROD VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Belgorod valisi Vyacheslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus askeri uçağındaki herkesin öldüğünü söyledi ve "Korochansky bölgesinde bir nakliye uçağı düştü. Bir yerleşim yerinin yakınındaki bir tarlaya düştü. Uçaktaki herkes öldü. Şu anda kaza bölgesi kordon altına alındı. Tüm operasyonel hizmetler sahada, soruşturma tedbirleri yürütülüyor. Kazanın nedenlerini belirlemek için bölgeye bir komisyon gönderiliyor" ifadelerini kullandı. Uçakta ölen kişilerin listesi şu şekilde:

RUSYA: UÇAKSAVAR FÜZE İLE VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre, Il-76, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkiv'deki Liptsy bölgesinden uçaksavar füze sistemi kullanılarak vuruldu.

Bakanlık, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin radar ekipmanının iki Ukrayna füzesinin fırlatılışını gözlemlediğini belirtiyor.

UKRAYNA'DAN FÜZE İDDİASI

Ukrayna silahlı kuvvetlerinden bir kaynağı Belgorod'da düşen IL-76'nın S-300 hava savunma sistemi için füzeler taşıdığını iddia etti.

Ukrayna'dan gelen füze iddiası ile Rusya'dan gelen esir iddiası birbiriyle çekişiyor. Rusya'nın esir iddiası haber ajanslarından sonra ilk kez Rusya Parlamentosu'nun savunma komitesi başkanı Andrey Kartapolov tarafından tekrarlandı.

Kartapolov, 80 savaş esirini taşıyan, yine IL-76 tipi ikinci bir askeri uçağın yönünün değiştirildiğini söyledi ve "Ukrayna liderliği yaklaşan takasın farkındaydı ve mahkumların nasıl teslim edileceği konusunda bilgilendirildi. Ancak IL-76 uçağı ya uçaksavar füze sistemleri ya da Patriot ya da Alman yapımı IRIS ile üç füzeyle düşürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'nın 2021-2023 yılları arasında görev yapan eski İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, X hesabından yaptığı açıklamada Rus askeri muhabirlerin Rusya'da mahkumların genellikle uçakla değil, tren veya özel araçlarla nakledildiğini söylediğine dikkat çekti.

DÜŞEN UÇAĞIN ROTASINDA FLAŞ İRAN İDDİASI

Ukrayna'dan gelen bir diğer iddia ise düşen uçağın İran'dan geldiği oldu. Rusya'da düşen uçağın 23 Ocak 2024'te Ermenistan üzerinde görüldüğü ve İran'a doğru uçarak ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Mısır üzerinden uçtuğu iddia edilen uçağın daha önce Kızıldeniz ve İran üzerinden uçtuğu, Suriye yakınında radardan kaybolduğu ve ardından Belgorod'a geçtiği iddia edildi.

2. PRIGOJIN VAKASI MI?

Uçakta 65 Ukraynalı askeri esirin olması akıllara 2. Prigojin vakası mı sorusunu getirdi.

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin 23 Ağustos 2023'te için de bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu ölmüştü.