CANLI TAKİP | Tarih böyle vahşet görmedi! Gazzeliler önce Han Yunus’a oradan ise Refah’a sürüldü

İsrail'in, Han Yunus sakinlerinin ikamet yerlerini terk ederek Refah'a doğru gitmelerini istemesinin tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, Han Yunus sakinlerinin çoğunun zaten İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ya da orta kesimlerinden tehcir edilen kişiler olduğu anımsatıldı. İsrail'in bu çağrısının "sessiz kalınamaz bir savaş suçu olduğu" vurgulandı. ABD VE ULUSLARARASI TOPLUMA "MÜDAHALE" ÇAĞRISI Açıklamada, "İsrail'in Filistin halkını topraklarından ve vatanından tehcire yönelik niyetlerinin açıkça ortaya çıktığı ve bu durumun istenmeyen sonuçlara yol açacağı" uyarısına da yer verildi. "İsrail'in tüm uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile uluslararası hukuku ihlal eden bu büyük ve tehlikeli suçu işlemesini önlemek için başta ABD yönetimi olmak üzere uluslararası toplumun derhal müdahale etmesi" çağrısının yapıldığı açıklamada, İsrail'in bölgeyi daha fazla infiale sürükleyen, acımasız saldırılarının durdurulması için ABD yönetimi ve uluslararası toplumun ciddi kararlar almasının ve harekete geçmesinin zamanının geldiği vurgulandı.

İsrail'in "bu cinnet halinde gerilimi tırmandırmasıyla soykırım operasyonları ve Filistin halkına varoluşuna yönelik tehdidinin, bölgedeki çatışma çemberinin genişlemesine yol açacağı, kontrol edilemeyecek bir yangını körükleyeceği" aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam etmesinin yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'daki artan saldırıları ile Filistin halkı konusunda uluslararası hukuka meydan okumasının ne kendisi ne de başkalarının güvenliğini sağlayabileceğine işaret edildi. Açıklamada, barış ve güvenliğin ancak iki devletli çözüme dayalı siyasi çözümlerle sağlanabileceği vurgulandı. 02:52 ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir seçim toplantısındaki konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından "soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla defalarca kesildi. 23 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR

22.18 Guterres, Gazze'de yarım milyondan fazla insanın çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, Gazze'ye engelsiz insani erişim talebinde bulundu.





20.30 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 21 askerin öldürüldüğü bölgeye giderek, olaydan "dersler çıkaracaklarını" söyledi. Halevi, İsrail ordusunun yayınladığı görüntülü mesajda, olay yerini gezdiği, komutanlarla görüştüğü ve ilk soruşturma hakkında bilgi aldığını belirtti. Olayı derinlemesine araştırıp "dersler çıkaracaklarını" ifade eden Halevi, Gazze'deki "çatışmaların uzun ve çok fazla zorlukları" olacağını kaydetti. Halevi, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta saldırıların genişletildiği ve kuzeyde de saldırıların devam ettiğini belirtti. İsrail ordusunun yayınladığı, Halevi'nin tam teçhizatlı ve silahlı bir şekilde askerlerin öldürüldüğü bölgeye gittiği görüntülerde, tankların yanı sıra çok sayıda askerin önlem aldığı görülüyor.



15.30 Kassam Tugayları, savaşçılarının Han Yunus'un batısındaki bir binadaki bubi tuzaklı odayı İsrail piyade birliklerinin girmesiyle patlatmayı başardığını duyurdu. Kassam Tugayları, saldırıda en az üç soykırımcı askeri öldürüldüklerini bildirdi. 13.20 Soykırımcı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil yakınlarında Filistinlilere ait bir evi yıktı. Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Yatta'nın güneydoğusundaki Lasifar köyündeki ev, Mahmud Halil Ebu Kubaita isimli Filistinliye aitti. Evde yaklaşık 10 kişinin yaşadığı bildirildi. SOYKIRIMCIYA KASSAM DARBESİ: 21 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ 10.30 Soykırımcı İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtti. Gazze'de yaşanan çatışmaların son derece zorlu olduğunu belirten Herzog, birlik çağrısı yaptı. Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant da 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze'den gelen haber nedeniyle bu sabahın kendileri için "zor ve acı verici" olduğunu söyledi ve ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarının İsrail'in "gelecek on yıllar boyunca geleceğini belirleyeceğini" ileri sürdü. 09.20 İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'nin merkezinde meydana gelen olayda 21 askerin öldürüldüğünü açıkladı. Bu, dün açıklanan üç ölüme eklendi, yani son 24 saatte 24 asker öldürüldü. Bu, Ekim ayı sonlarında Gazze'ye kara saldırısının başlamasından bu yana İsrail askerlerinin günlük en yüksek ölü sayısı oldu. El Kassam Tugayları 21 İsrail askerinin öldürülmesi ile ilgili Kassam Tugayları, ʺBiz onları sönmüş ateşe çevirdik.' Enbiya Suresi 15. ayetʺ yazılı bir görsel yayımladı bir fotoğraf paylaştı 09.03 İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari: Han Yunus'taki çatışmalar çok sert 01.38 Hamas'ın Medya Sorumlusu Kilani: İsrail'in rehineler karşılığında 2 ay ateşkes teklifi resmi olarak bize ulaşmadı. Hamas daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor. 22 OCAK'TA YAŞANANLAR...



23:16 2 AYLIK İNSANİ ARA

Reuters'in aktardığına göre İsrail, rehinelerin bırakılması için 2 aylık insani ara önerdi. 22.39 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 10'uncu kez internet ve iletişimin kesildiği bildirildi. 13.05 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 190 artarak 25 bin 295'e, yaralı sayısı 63 bine yükseldi.



12.33 Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu Han Yunus'taki 5 barınakta yerinden edilmiş 30 bin kişiyi hedef alan saldırılar düzenliyor.



08.15 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü soykırımcı İsrail'in Gazze'de 94 üniversite profesörü, yüzlerce öğretmeni ve binlerce öğrenciyi öldürdüğünü söyledi. 07.30 İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil yakınlarındaki baskınlarda altı kişiyi tutukladı. 21 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR... 12:28 ABD istihbarat verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında Hamas savaşçılarının yüzde 20 ile 30'unu öldürdüğü ve bunun "Hamas'ı yok etme" amacı için çok yetersiz olduğu belirtildi. 12:12 Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu" açıklamasına rağmen Orta Doğu'da iki devletli çözüm gündemiyle yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak. 12.00 İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 170'e yükseldi. 11:41 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 178 artarak 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e yükseldi. 11:40 İsrail savaş uçaklarının, Gazze kent merkezindeki Yermuk Pazarı'nda bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı, çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. İsrail topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Menara Mahallesi'ne saldırılar düzenledi. Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'na ise gece boyunca hava saldırısı gerçekleştirildi. Han Yunus'un batısındaki Emel Mahallesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınması sonucu bir Filistinli öldü çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş gemileri de Deyr el-Belah ve Han Yunus kıyıları ile Han Yunus'taki Nasr Hastanesi'nin çevresini yoğun şekilde bombaladı. 11:15 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdükleri iki Filistinlinin evini patlayıcılarla yıktı. İsrail güçlerince kasım ayında öldürülen Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi'nin ailelerine ait evi kuşatan askerler, yerleştirdiği patlayıcılarla iki evi havaya uçurdu. Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi 16 Kasım 2023'te Kudüs'ün güneyindeki askeri kontrol noktasında İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlilere verdiği cezaların yanı sıra evlerini de patlayıcılarla yıkıyor. İSRAİL HALKI TEPKİLİ

11:13 İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce hükümet aleyhine İsrailli, Netanyahu hükümetinin görevden alınmasını talep etti. Başkent Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde dün binlerce kişi hükümet aleyhine protesto için bir araya geldi. İsrail bayrakları ve davullarla gösteriye katılan hükümet aleyhine, Binyamin Netanyahu'yu ülkenin güvenliğini kötü yönetmekle suçlayarak, acil seçim çağrısı yaptı. Netanyahu hükümetini protesto eden kalabalığın taşıdığı pankartlarda ve giydiği tişörtlerde Netanyahu'nun yüzünün fotoğrafı yer alırken, fotoğrafın üzerindeki kırmızı renkli el izi ve "Suçlu", "Sorumlu" yazıları dikkat çekti. Caddeden geçen araçlarında protestoya kornalarla eşlik ettiği görüldü.

10:42 Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye bölgesinde bombardıman düzenlediğini, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu. 01:49 Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin sadece iki devletli çözümden söz etmesi değil Filistin'i devlet olarak tanıması gerektiğini söyledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ebu Rudeyne, İsrail'in barış ve istikrarla ilgilenmediğini ve hala bağımsız bir Filistin devleti kurmadan barışın elde edilmeyeceğinin farkında olmadığına dikkati çekerek, "ABD'den de Filistin'i tanınması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil. Bu vakit, bunu yapmanın en uygun vaktidir." dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararları, BM Genel Kurul kararları ve uluslararası fikir birliği, Filistin'i BM'ye üye olmayan ülke statüsüne ve Filistin bayrağının tanınan ülkelerin bayrağının yanına eklediğini ifade eden Ebu Rudeyne şunları kaydetti: "Filistin halkı meşru haklarından, Kudüs ve mukaddesatından ve ne kadar sürecek olursa olsun bağımsız Filistin devletlerinin kurulmasından vazgeçmeyecek." 01:17 Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerindeki Filistinlilerin yaşadığı yerleşim birimlerine saldırılarında maddi hasar meydana gelirken, 2 Filistinli yaralandı. 00:39 Fransa'da Yeşiller partili milletvekili Sabrina Sebaihi, Filistinliler için "kanser" nitelendirmesi yapan, İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib hakkında suç duyurusunda bulundu. Sebaihi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Habib'in 20 Ekim 2023'te Radio J'nin programında sarfettiği sözler nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Fransız milletvekili, "Milletin bir temsilcisinin Filistin halkına yönelik şiddete ve nefrete teşvik etmesine izin vermek kabul edilemez." ifadesini kullandı. Sebaihi, Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği suç duyurusunun metnini de paylaştı. Fransız milletvekili suç duyurusunda, Habib'in, konuk olduğu Radio J programında Filistin halkı için "(Arap ülkeleri) her şeyi verdiğimiz bu toplumun nasıl bir kanser olduğunu biliyor bugün." dediğini belirtti. Sebaihi, bu sözlerin Filistin halkına yönelik şiddet ve nefret için tahrik oluşturabileceğini ifade ederek, "Meyer Habib, Filistinlileri kanser olarak niteleyerek, onların yok edilmesinin gerekli olduğunu açıkça ima ediyordu." değerlendirmesinde bulundu. Habib'in bu sözleri sarfettiği sırada Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin öldürülmüş olduğuna dikkati çeken Sebaihi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Habib'in Filistinlilere yönelik benzer açıklamaları olduğunu kaydetti. 20 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR 17.13 Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliye kampının doğusundaki Tel Al-Zaatar bölgesine hava saldırıları düzenliyor. 16.30 Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kudra, terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sağlık sistemini hedef aldığını söyledi ve "Gazze Şeridi'ne giren yardımlar temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamıyor. Kurtarabildiğimiz kişileri kurtarmak için yaralılar ve hastalar arasındaki vakaları ayırmaya çalışıyoruz." dedi. Kudra, ayrıca, soykırımcı İsrail'in, acilen tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan hastaların Gazze Şeridi dışında çıkış mekanizmasını kontrol ettiğini de belirtti. 16.10 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 165 artarak 24 bin 927'ye, yaralı sayısının 62 bin 388'e yükseldiğini açıkladı. 14.55 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin kuzey ve güneyine giren soykırımcı kuvvetleri havan toplarıyla yok ettiklerini bildirdi. 12.30 Suriye devlet medyası, şüpheli bir İsrail saldırısının Şam'da bir konut binasını vurduğunu, ilk raporların ise çok sayıda kişinin öldüğünü öne sürdüğünü bildirdi. Saldırının 20 Ocak Cumartesi günü Suriye başkentinin batısındaki Mazzeh mahallesinde gerçekleştiği belirtildi. Mahalle, Lübnan ve İran büyükelçilikleri de dahil olmak üzere birçok diplomatik misyona ev sahipliği yapıyor. El Cezire haber ajansı İsrail'in hedefinin İslam Devrim Muhafızları'na ait bir istihbarat birimi olduğunu bildirirken ve binada Suriye'deki üst düzey bir Devrim Muhafızları istihbarat yetkilisi ve yardımcılarının bulunduğunu belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, saldırıda "İran yanlısı liderlerin" buluştuğu bir binada beş kişi öldü. Suriye Gözlemevi, "İsrail'in füze saldırısı dört katlı bir binayı hedef aldı, beş kişi öldü... ve İran yanlısı liderlerin buluştuğu tüm bina yıkıldı" dedi. 08.15 ABD Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Batı Şeria'da ABD vatandaşının öldüğünü doğruladı. Filistin devlet haber ajansı Wafa'nın Cuma günü bildirdiğine göre, 17 yaşındaki Tawfiq Ajaq, İsrail güçleri tarafından Ramallah'ın doğusundaki el-Mazra'a el-Sharqiya'da öldürüldü. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby daha önce Beyaz Saray'ın raporla ilgili "ciddi endişe duyduğunu" ve bölgedeki mevkidaşlarından daha fazla bilgi istediğini söylemişti. 19 OCAK'TA YAŞANANLAR... 14.10 İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 142 artarak 24 bin 762'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 105 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 142 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 278 Filistinliyi de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 762'ye, yaralı sayısının da 62 bin 108'e yükseldiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı. "NEREDEYSE HİÇ TEMİZ SU YOK"



10:52 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 24 Hepatit A vakasını doğruladıklarını, herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirterek, buna bağlı sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu. Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de karaciğer iltihabı olan Hepatit A vakalarının DSÖ tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla belirlendiğini bildirdi.

Hepatit A'nın genellikle hafif seyrettiğini ancak bazen ciddi hastalıklara neden olabildiğini belirten Ghebreyesus, "Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A'ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var." ifadelerini kullandı. Nedeyse hiç temiz su, tuvalet ve çevrenin olmadığı "insanlık dışı" yaşam koşullarının Hepatit A'nın daha da yayılmasına yol açacağını kaydeden Ghebreyesus, Gazze'de hastalıkları teşhis etme ve bunlara yanıt verme kapasitesinin de son derece sınırlı olduğuna dikkati çekti.