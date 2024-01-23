ABD’de silahlı saldırı! Önce 8 kişiyi öldürdü sonra intihar etti! Teksas polisi şokta: Saldırgan insan avına çıktı

ABD'nin Illinois eyaleti kan donduran bir silahlı saldırıya ev sahipliği yaptı. Illinois'in Joilet şehrinde sekiz kişiyi öldüren 23 yaşındaki Romeo Nance, Teksas'ın Natalia kenti yakınlarında polis ile çatışmaya girdikten sonra kendini vurarak intihar etti.

ÜÇ AYRI EVDE 8 CESET Romeo Nance'nin Ilinois'in Joilet şehrinde çeşitli yerlerde sekiz kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor. Kurbanlardan biri Pazar günü bulunurken yedisi ise pazartesi günü polis tarafından iki ayrı evde bulundu.