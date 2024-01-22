Siyonist Haham David Stav’dan skandal sözler! Başkan Erdoğan’ı hedef alıp Türk mallarını boykota çağırdı!

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik katliamı 108 gündür aralıksız devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli şehit oldu, 63 bin kişi yaralandı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik katliamı 108 gündür aralıksız devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli şehit oldu, 63 bin kişi yaralandı.
SAĞLIK DURUMU FELAKET
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sağlık durumunun felaket seviyesine ulaştığını, çok sayıda yaralının hastane koridorlarında yerde yattığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki duruma ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Han Yunus'taki sağlık durumu tarif edilemez derecede felaket seviyesinde. Çok sayıda yaralı Nasır Hastanesi'nde yerlerde yatıyor." ifadeleri kullanıldı.
Bölgedeki durumun zorluklarına ilişkin, "Yaralıların Nasır Hastanesi'ne ulaştırılmasındaki zorluk ve gecikme onların hayatını tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildi.
Tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğine dikkat çekilen açıklamada, sağlık ekiplerinin onlarca kritik durumdaki yaralıyı imkansızlıklar nedeniyle tedavi etmekte büyük zorluklarla karşılaştığına vurgu yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, bölge halkının, İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezleri hedef alması sonucu Nasır Hastanesi yerleşkesinde toplu mezar kazarak 40 kişiyi defnettiklerini duyurmuştu.
Bölgedeki AA muhabiri de Filistinlilerin, İsrail ordusunun Han Yunus kentine yönelik sürdürdüğü ağır bombardımanı sebebiyle mezarlıklara gidemediklerini ve cenazelerini Nasır Hastanesi yerleşkesinde toprağa vermek zorunda kaldıklarını aktarmıştı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Han Yunus'taki 5 sığınma merkezinde 30 bin Filistinliyi hedef aldığını açıklamıştı.
Medya Ofisi açıklamasında, İsrail'in bu merkezlerin güvenli olduğunu iddia edip insanları buraya sığınmaya davet ettiği, daha sonra da buralarda katliamlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilmişti.
İsrail'in, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu, El-Mevasi Okulu ve Han Yunus Sanayi barınma merkezlerini doğrudan hedef alarak saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı vurgulanmıştı.
BAŞ HAHAMDAN TÜRKİYE VE ERDOĞAN İÇİN SKANDAL İFADELER
Tüm dünyada katliama destek veren şirketlere boykot devam ederken işgalci İsrail'den Türk ürünlerine karşı bir operasyon başlatıldı.
Siyonist Ortodoks Tzohar Hahamlık Örgütü Başkanı Haham David Stav, genellikle kurutulmuş meyvelerin ve İsrail topraklarına özgü yedi tür meyvenin tüketilmesiyle kutlanan Tu Bişvat bayramı öncesinde, insanların Türkiye'den ithal edilen meyveleri satın almaktan tamamen kaçınmaları ve yalnızca İsrail'de yetiştirilen ürünleri satın almak için her türlü çabayı göstermeleri gerektiğini söyledi.
DÜNYADAKİ TÜM YAHUDİLERE ÇAĞRI
Stav Pazar günü yaptığı açıklamada savaş zamanında ve Başkan Erdoğan'ın Hamas'ın ölümcül kampanyasının açık bir destekçisi olduğunu ifade ederek "İsrail'deki ve dünyadaki tüm Yahudilere Türk ürünlerini satın almaktan tamamen kaçınmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.
"DÜŞMANLARIMIZI DESTEKLEMEYİN"
Tu Bişvat bayramının yerel ürünlerle kutlanması gerektiğini söyleyen Stav "Düşmanlarımızı desteklemekten kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. İsrail toprakları ve halkıyla dayanışmamızı göstermek için kritik bir fırsat." dedi.
FİLİSTİN'DEN AB'YE YAPTIRIM ÇAĞRISI
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Gazze'deki insani durumun aciliyetini vurgulayarak Avrupa Birliği'nden (AB) derhal ateşkes çağrısında bulunmasını ve iki devletli çözüme karşı olduğunu açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yaptırım uygulamasını istedi.
Maliki, AB dışişleri bakanlarının Orta Doğu'da "iki devletli çözümü" ele alacakları toplantının girişinde basına yaptığı açıklamada, saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun her geçen gün kötüleştiğini belirterek, AB dışişleri bakanlarını "acil ateşkes" çağrısında bulunmaya davet etti.
Bölgede sağlık sisteminin çöktüğüne işaret eden Maliki, "Geçen 3 buçuk ay içinde öldürülen, yaralanan ya da enkaz altında kalan Filistinlilerin sayısı yüzlerle, hatta binlerle ifade ediliyor. Durum kontrolden çıkmaya başladı. Sağlık sistemi çökmüş durumda. On binlerce yaralı Filistinlinin Gazze Şeridi'nde tedavi edilmesinin hiçbir yolu yok, hatta tedavi için Gazze'den ayrılmaları bile mümkün değil." dedi.
Maliki, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası müdahaleye acilen ihtiyaç olduğunu dile getirerek "derhal, tereddütsüz ve toplu şekilde" ateşkes çağrısında bulunulması gerektiğini söyledi.
"TEREDDÜT ETTİĞİMİZ HER GÜN MASUM İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜYOR"
Aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu sivillerin her gün hayatını kaybettiği göz önünde bulundurulduğunda ateşkes konusunda herhangi tereddüt yaşanmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Maliki, "Tereddüt ettiğimiz her gün masum insanlar, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar öldürülüyor. Bu kabul ve tahammül edilemez bir durum. Filistinlilerin hayatı gerçekten de önemlidir ve Filistinli çocukların hayatının dünyanın herhangi bir yerindeki çocukların hayatından daha az önemsenmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kulandı.
Maliki, AB'nin "iki devletli çözümü" reddeden Netanyahu'ya yaptırım uygulamasını beklediğini kaydederek, "Sizden (AB) Netanyahu ve Orta Doğu'da çözüm ve barış şansını yok eden taraflara karşı yaptırımlar uygulamayı düşünmeye başlamanızı bekliyorum. Bence şu anda AB'nin kolektif sorumluluğu, liderlik ve cesaret göstermeleri ve doğru pozisyonu almaya hazır olmaları gereken bu kritik noktada yatıyor. Aksi takdirde, (AB'deki) çifte standart konusunda uzun zamandır söylediklerimiz böyle bir durumda açıkça ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.