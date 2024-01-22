Siyonist Haham David Stav’dan skandal sözler! Başkan Erdoğan’ı hedef alıp Türk mallarını boykota çağırdı!

Bölgedeki AA muhabiri de Filistinlilerin, İsrail ordusunun Han Yunus kentine yönelik sürdürdüğü ağır bombardımanı sebebiyle mezarlıklara gidemediklerini ve cenazelerini Nasır Hastanesi yerleşkesinde toprağa vermek zorunda kaldıklarını aktarmıştı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Han Yunus'taki 5 sığınma merkezinde 30 bin Filistinliyi hedef aldığını açıklamıştı. Medya Ofisi açıklamasında, İsrail'in bu merkezlerin güvenli olduğunu iddia edip insanları buraya sığınmaya davet ettiği, daha sonra da buralarda katliamlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilmişti. İsrail'in, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu, El-Mevasi Okulu ve Han Yunus Sanayi barınma merkezlerini doğrudan hedef alarak saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı vurgulanmıştı.

BAŞ HAHAMDAN TÜRKİYE VE ERDOĞAN İÇİN SKANDAL İFADELER

Tüm dünyada katliama destek veren şirketlere boykot devam ederken işgalci İsrail'den Türk ürünlerine karşı bir operasyon başlatıldı.

Siyonist Ortodoks Tzohar Hahamlık Örgütü Başkanı Haham David Stav, genellikle kurutulmuş meyvelerin ve İsrail topraklarına özgü yedi tür meyvenin tüketilmesiyle kutlanan Tu Bişvat bayramı öncesinde, insanların Türkiye'den ithal edilen meyveleri satın almaktan tamamen kaçınmaları ve yalnızca İsrail'de yetiştirilen ürünleri satın almak için her türlü çabayı göstermeleri gerektiğini söyledi. DÜNYADAKİ TÜM YAHUDİLERE ÇAĞRI

Stav Pazar günü yaptığı açıklamada savaş zamanında ve Başkan Erdoğan'ın Hamas'ın ölümcül kampanyasının açık bir destekçisi olduğunu ifade ederek "İsrail'deki ve dünyadaki tüm Yahudilere Türk ürünlerini satın almaktan tamamen kaçınmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

"DÜŞMANLARIMIZI DESTEKLEMEYİN"

Tu Bişvat bayramının yerel ürünlerle kutlanması gerektiğini söyleyen Stav "Düşmanlarımızı desteklemekten kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. İsrail toprakları ve halkıyla dayanışmamızı göstermek için kritik bir fırsat." dedi.