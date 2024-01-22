Giorgia Meloni ile Başkan Erdoğan görüşmesi İtalyan basınına damga vurdu! Başbakan ‘Sultan’dan yardım istedi

"TÜRKLER LİBYA'YA YARDIM EDEBİLİR"

IlGiornale'ye konuşan bir istihbarat analisti "Türkler Libya'ya yardım edebilir çünkü göçmenlerin ayrıldığı Trablus'un batısındaki milis gruplarının seçimlerini etkileyebilirler" ifadelerini kullandı ve Meloni'nin Başkan Erdoğan ile yasadışı göçle mücadelede birlikte çalışmaya yönelik siyasi anlaşma imzaladığına dikkat çekti.

Başkan Erdoğan ile Meloni'nin yaptığı anlaşmanın, geçtiğimiz eylül ayında BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında yaptıkları görüşme ile başladığını belirten İtalyan gazetesi, "Erdoğan Libya ile üçlü bir anlaşmayı tamamlama isteğini teyit etti" ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta yapılan görüşmenin ardından İtalya ve Türkiye dışişleri bakanlarının da ikili görüşmeler yaptığını belirten İtalyan gazetesi, "Afrika ve Libya'da çoğu zaman rakibiz ama reel politik ortak buluşma noktaları bulabilir" ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Genel Sekreteri Riccardo Guariglia'nın ekim ayında Türkiye'ye geldiğini belirten İtalyan gazetesi, Guariglia'nın ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Orta Doğu ve Afrika'da işbirliği imkanlarının" ele alındığını belirtti. Il Giornale, ayrıca, İtalya ve Türkiye Dışişleri Bakanları'nın yazılı anlaşma üzerinde çalışmaya devam ettiğini bildirdi.