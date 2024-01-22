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Giorgia Meloni ile Başkan Erdoğan görüşmesi İtalyan basınına damga vurdu! Başbakan ‘Sultan’dan yardım istedi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin İstanbul’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme, İtalyan basınına damga vurdu. Il Giornale gazetesi, Meloni’nin düzensiz göç konusunda Başkan Erdoğan’dan yardım istediğini belirtirken “Başbakan’ın imzaladığı anlaşma, ‘Sultan’ Erdoğan’ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya’dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 16:06 Güncelleme 22 Ocak 2024, 16:29
Giorgia Meloni ile Başkan Erdoğan görüşmesi İtalyan basınına damga vurdu! Başbakan ‘Sultan’dan yardım istedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi akşamı İstanbul'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşme İtalyan basınında büyük yankı uyandırdı. Basına kapalı olan görüşmenin ardından İtalyan gazetesi Il Giornale gazetesi Meloni'nin Başkan Erdoğan ile göçmen konusunu ele aldığını belirtti. İtalyan basını "Giorgia Meloni ile Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve 'Sultanı' Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilk ikili görüşme" olarak kaydedilen görüşmede Meloni'nin Başkan Erdoğan'dan yardım istediğini belirtti.

"MERKEZİ ROL TÜRKİYE'NİN"

Ukrayna'nın ardından Gazze'deki soykırım ile Orta Doğu'da çıkan krizlerin ardından Türkiye'nin bu karmaşık dengelerde merkezi bir role sahip olduğunu belirten Il Giornale, Türkiye'nin Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerden Rusya-Ukrayna krizinde tahıl koridoruna kadar arabuluculuk rolü ile öne çıktığını belirtti.

"SULTAN'IN NÜFUZU BÜYÜK"

Meloni'nin Libya rotasından kitlesel göçten korktuğunu belirten Il Giornale, bir diğer haberinde ise "Başbakan'ın imzaladığı anlaşma, 'Sultan' Erdoğan'ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor" başlığını kullandı.

"TÜRKLER LİBYA'YA YARDIM EDEBİLİR"

IlGiornale'ye konuşan bir istihbarat analisti "Türkler Libya'ya yardım edebilir çünkü göçmenlerin ayrıldığı Trablus'un batısındaki milis gruplarının seçimlerini etkileyebilirler" ifadelerini kullandı ve Meloni'nin Başkan Erdoğan ile yasadışı göçle mücadelede birlikte çalışmaya yönelik siyasi anlaşma imzaladığına dikkat çekti.

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Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

Başkan Erdoğan ile Meloni'nin yaptığı anlaşmanın, geçtiğimiz eylül ayında BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında yaptıkları görüşme ile başladığını belirten İtalyan gazetesi, "Erdoğan Libya ile üçlü bir anlaşmayı tamamlama isteğini teyit etti" ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta yapılan görüşmenin ardından İtalya ve Türkiye dışişleri bakanlarının da ikili görüşmeler yaptığını belirten İtalyan gazetesi, "Afrika ve Libya'da çoğu zaman rakibiz ama reel politik ortak buluşma noktaları bulabilir" ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Genel Sekreteri Riccardo Guariglia'nın ekim ayında Türkiye'ye geldiğini belirten İtalyan gazetesi, Guariglia'nın ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Orta Doğu ve Afrika'da işbirliği imkanlarının" ele alındığını belirtti. Il Giornale, ayrıca, İtalya ve Türkiye Dışişleri Bakanları'nın yazılı anlaşma üzerinde çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

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