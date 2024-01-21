SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Terör devleti İsrail Gazze'de mezarlıkları buldozerle yıkıp kabirden cesetleri çıkardıl! Uydu görüntüleri soykırımı tescilledi

Soykırımcı terör devleti İsrail'in Gazze'de çok sayıda mezarı buldozerlerle yıkıp cesetleri kabirden çıkardığı uydu görüntüleriyle tescillendi. Katliam ordusu Gazze'de bazı mezarları kazdığını doğrularken bunun, İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu. İşte katil İsrail'in uydu görüntülerine yansıyan caniliği...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 14:40 Güncelleme 21 Ocak 2024, 14:52
Terör devleti İsrail Gazze’de mezarlıkları buldozerle yıkıp kabirden cesetleri çıkardıl! Uydu görüntüleri soykırımı tescilledi

Terör devleti İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde 100 günü aşkın bir süredir Gazze'de soykırıma imza atıyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e çıktı.

Çocuk, kadın, yaşlı ayrımı gözetmeksizin katliamlarını sürdüren İsrail'in Gazze'de mezarlıkları tahrip ettiği ortaya çıktı.



ABD'li yayın kuruluşu CNN, uydu görüntüleri ve videolarda yaptığı incelemeler sonucunda, İsrail'in Gazze'de Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koydu.

CNN'in, Gazze'deki en az 16 mezarlığın İsrail tarafından tahrip edilmesine ilişkin haberinde, İsrail'in söz konusu mezarlıklarda yaptığı yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüleri ve videolar paylaşıldı.

Uydu görüntüleri katil İsrail'in soykırımını tescilledi



ÇOK SAYIDA MEZARI BULDOZERLE YIKIP CESETLERİ KABİRLERDEN ÇIKARDILAR
Uydu görüntüleri ve videoların analiz edildiği haberde, İsrail ordusunun Gazze'deki kara harekatında çok sayıda mezarlığı buldozerlerle yıktığı, mezar taşları ve kabristanları tahrip ettiği, bazı cesetleri mezardan çıkardığı belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen hukuk uzmanları, mezarlık gibi dini alanların kasten tahrip edilmesi ve buraların askeri hedef haline getirilmesinin, uluslararası hukuku ihlal edeceğini belirterek İsrail'in eylemlerinin "savaş suçu" anlamına gelebileceğini vurguladı.



SİYONİST ORDU MEZAR AÇTIĞINI DOĞRULADI
İsrail ordusundan bir sözcü, CNN'e yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'de bazı mezarları kazdığını doğrularken bunun, İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

Sözcü, mezarlıkların Hamas tarafından "askeri amaçlarla" kullanıldığını iddia ederek İsrail ordusunun "mezarlıkları hedef almaktan başka seçeneği olmadığını" söyledi.



İsrail ordusu, mezarların açılmasına ilişkin sorusuna verdiği yazılı yanıtta da Gazze'de bazı mezarları açarak, cesetleri çıkardıklarını doğrularken bunun, Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savunmuştu.

Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesi kullanılmıştı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Fondaşlar isyanda! Hüsnü Mahalli CHP’de inanılmaz tartışma var deyip Özgür Özel’e salladı: Kusura bakmayın Erdoğan’ı takdir etmek lazım
CHP’de ’Ofisboy’ kriz! Kılıçdaroğlu’nun ekibi ’İdari amirliği’ aldı fondaş tetikçiler tutuştu: Balık tut torun sev, kurultaya çalışma, kepaze
Terör devleti İsrail Gazze’de mezarlıkları buldozerle yıkıp kabirden cesetleri çıkardıl! Uydu görüntüleri soykırımı tescilledi
SON DAKİKA