Terör devleti İsrail Gazze’de mezarlıkları buldozerle yıkıp kabirden cesetleri çıkardıl! Uydu görüntüleri soykırımı tescilledi

Terör devleti İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde 100 günü aşkın bir süredir Gazze'de soykırıma imza atıyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e çıktı.
Çocuk, kadın, yaşlı ayrımı gözetmeksizin katliamlarını sürdüren İsrail'in Gazze'de mezarlıkları tahrip ettiği ortaya çıktı.
ABD'li yayın kuruluşu CNN, uydu görüntüleri ve videolarda yaptığı incelemeler sonucunda, İsrail'in Gazze'de Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koydu.
CNN'in, Gazze'deki en az 16 mezarlığın İsrail tarafından tahrip edilmesine ilişkin haberinde, İsrail'in söz konusu mezarlıklarda yaptığı yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüleri ve videolar paylaşıldı.
ÇOK SAYIDA MEZARI BULDOZERLE YIKIP CESETLERİ KABİRLERDEN ÇIKARDILAR
Uydu görüntüleri ve videoların analiz edildiği haberde, İsrail ordusunun Gazze'deki kara harekatında çok sayıda mezarlığı buldozerlerle yıktığı, mezar taşları ve kabristanları tahrip ettiği, bazı cesetleri mezardan çıkardığı belirtildi.
Haberde görüşlerine yer verilen hukuk uzmanları, mezarlık gibi dini alanların kasten tahrip edilmesi ve buraların askeri hedef haline getirilmesinin, uluslararası hukuku ihlal edeceğini belirterek İsrail'in eylemlerinin "savaş suçu" anlamına gelebileceğini vurguladı.