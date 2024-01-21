CANLI TAKİP | İnsanlığın vicdan sınavı sürüyor! Katil İsrail soykırıma devam ediyor! Filistinliler bir tas yemeğe muhtaç

Başkent Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde dün binlerce kişi hükümet aleyhine protesto için bir araya geldi. İsrail bayrakları ve davullarla gösteriye katılan hükümet aleyhine, Binyamin Netanyahu'yu ülkenin güvenliğini kötü yönetmekle suçlayarak, acil seçim çağrısı yaptı. Netanyahu hükümetini protesto eden kalabalığın taşıdığı pankartlarda ve giydiği tişörtlerde Netanyahu'nun yüzünün fotoğrafı yer alırken, fotoğrafın üzerindeki kırmızı renkli el izi ve "Suçlu", "Sorumlu" yazıları dikkat çekti. Caddeden geçen araçlarında protestoya kornalarla eşlik ettiği görüldü.

İsrail güçlerince kasım ayında öldürülen Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi'nin ailelerine ait evi kuşatan askerler, yerleştirdiği patlayıcılarla iki evi havaya uçurdu.

İsrail savaş gemileri de Deyr el-Belah ve Han Yunus kıyıları ile Han Yunus'taki Nasr Hastanesi'nin çevresini yoğun şekilde bombaladı.

Han Yunus'un batısındaki Emel Mahallesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınması sonucu bir Filistinli öldü çok sayıda kişi yaralandı.

Savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı, çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

11:41 Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu nun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 178 artarak 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e yükseldi.

10:42 Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye bölgesinde bombardıman düzenlediğini, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.

01:49 Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin sadece iki devletli çözümden söz etmesi değil Filistin'i devlet olarak tanıması gerektiğini söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ebu Rudeyne, İsrail'in barış ve istikrarla ilgilenmediğini ve hala bağımsız bir Filistin devleti kurmadan barışın elde edilmeyeceğinin farkında olmadığına dikkati çekerek, "ABD'den de Filistin'i tanınması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil. Bu vakit, bunu yapmanın en uygun vaktidir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararları, BM Genel Kurul kararları ve uluslararası fikir birliği, Filistin'i BM'ye üye olmayan ülke statüsüne ve Filistin bayrağının tanınan ülkelerin bayrağının yanına eklediğini ifade eden Ebu Rudeyne şunları kaydetti:

"Filistin halkı meşru haklarından, Kudüs ve mukaddesatından ve ne kadar sürecek olursa olsun bağımsız Filistin devletlerinin kurulmasından vazgeçmeyecek."

01:17 Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerindeki Filistinlilerin yaşadığı yerleşim birimlerine saldırılarında maddi hasar meydana gelirken, 2 Filistinli yaralandı.

00:39 Fransa'da Yeşiller partili milletvekili Sabrina Sebaihi, Filistinliler için "kanser" nitelendirmesi yapan, İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sebaihi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Habib'in 20 Ekim 2023'te Radio J'nin programında sarfettiği sözler nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Fransız milletvekili, "Milletin bir temsilcisinin Filistin halkına yönelik şiddete ve nefrete teşvik etmesine izin vermek kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Sebaihi, Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği suç duyurusunun metnini de paylaştı.

Fransız milletvekili suç duyurusunda, Habib'in, konuk olduğu Radio J programında Filistin halkı için "(Arap ülkeleri) her şeyi verdiğimiz bu toplumun nasıl bir kanser olduğunu biliyor bugün." dediğini belirtti.

Sebaihi, bu sözlerin Filistin halkına yönelik şiddet ve nefret için tahrik oluşturabileceğini ifade ederek, "Meyer Habib, Filistinlileri kanser olarak niteleyerek, onların yok edilmesinin gerekli olduğunu açıkça ima ediyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Habib'in bu sözleri sarfettiği sırada Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin öldürülmüş olduğuna dikkati çeken Sebaihi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Habib'in Filistinlilere yönelik benzer açıklamaları olduğunu kaydetti.

20 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.13 Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliye kampının doğusundaki Tel Al-Zaatar bölgesine hava saldırıları düzenliyor.

16.30 Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kudra, terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sağlık sistemini hedef aldığını söyledi ve "Gazze Şeridi'ne giren yardımlar temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamıyor. Kurtarabildiğimiz kişileri kurtarmak için yaralılar ve hastalar arasındaki vakaları ayırmaya çalışıyoruz." dedi. Kudra, ayrıca, soykırımcı İsrail'in, acilen tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan hastaların Gazze Şeridi dışında çıkış mekanizmasını kontrol ettiğini de belirtti.

16.10 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 165 artarak 24 bin 927'ye, yaralı sayısının 62 bin 388'e yükseldiğini açıkladı.

14.55 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin kuzey ve güneyine giren soykırımcı kuvvetleri havan toplarıyla yok ettiklerini bildirdi.

12.30 Suriye devlet medyası, şüpheli bir İsrail saldırısının Şam'da bir konut binasını vurduğunu, ilk raporların ise çok sayıda kişinin öldüğünü öne sürdüğünü bildirdi.

Saldırının 20 Ocak Cumartesi günü Suriye başkentinin batısındaki Mazzeh mahallesinde gerçekleştiği belirtildi. Mahalle, Lübnan ve İran büyükelçilikleri de dahil olmak üzere birçok diplomatik misyona ev sahipliği yapıyor.

El Cezire haber ajansı İsrail'in hedefinin İslam Devrim Muhafızları'na ait bir istihbarat birimi olduğunu bildirirken ve binada Suriye'deki üst düzey bir Devrim Muhafızları istihbarat yetkilisi ve yardımcılarının bulunduğunu belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, saldırıda "İran yanlısı liderlerin" buluştuğu bir binada beş kişi öldü. Suriye Gözlemevi, "İsrail'in füze saldırısı dört katlı bir binayı hedef aldı, beş kişi öldü... ve İran yanlısı liderlerin buluştuğu tüm bina yıkıldı" dedi.

08.15 ABD Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Batı Şeria'da ABD vatandaşının öldüğünü doğruladı. Filistin devlet haber ajansı Wafa'nın Cuma günü bildirdiğine göre, 17 yaşındaki Tawfiq Ajaq, İsrail güçleri tarafından Ramallah'ın doğusundaki el-Mazra'a el-Sharqiya'da öldürüldü.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby daha önce Beyaz Saray'ın raporla ilgili "ciddi endişe duyduğunu" ve bölgedeki mevkidaşlarından daha fazla bilgi istediğini söylemişti.

19 OCAK'TA YAŞANANLAR...

14.10 İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 142 artarak 24 bin 762'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 105 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 142 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 278 Filistinliyi de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 762'ye, yaralı sayısının da 62 bin 108'e yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

"NEREDEYSE HİÇ TEMİZ SU YOK"



10:52 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 24 Hepatit A vakasını doğruladıklarını, herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirterek, buna bağlı sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de karaciğer iltihabı olan Hepatit A vakalarının DSÖ tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla belirlendiğini bildirdi.