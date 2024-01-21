SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

CANLI TAKİP | İnsanlığın vicdan sınavı sürüyor! Katil İsrail soykırıma devam ediyor! Filistinliler bir tas yemeğe muhtaç

Son dakika haberi! Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'na gece boyunca hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail saldırılarında harabeye dönen, yardım girişlerinin de çok az olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, bazen günlerce tek lokma yemeden hayatta kalma mücadelesi verirken, Gazze Şeridi'ndeki geniş bir yerleşim alanının tamamını havaya uçuran İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı anlar, katliam ordusunun zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutu önünde düzenlenen esir protestosuna katılan binlerce İsrailli, acil seçim çağrısı yaparken, seçimler için hemen bir tarih belirlenmesini istedi. İşte anbean yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 11:32 Güncelleme 21 Ocak 2024, 11:55
CANLI TAKİP | İnsanlığın vicdan sınavı sürüyor! Katil İsrail soykırıma devam ediyor! Filistinliler bir tas yemeğe muhtaç

İsrail saldırılarında harabeye dönen, yardım girişlerinin de çok az olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, bazen günlerce tek lokma yemeden yaşam mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana havadan bombaladığı, karadan da pek çok noktasında ilerleyerek güneyle bağlantısını kestiği ve yardım girişlerine engel olduğu kuzeyde halk yiyecek yemek ve içecek su bulmakta zorluk yaşıyor. Filistinliler bu nedenle bir litre suyu 6 kişi 2 günde içmek zorunda kalıyor.

6 KİŞİLİK BİR AİLEYİ DOYURMAK YAKLAŞIK BİR GÜNLÜK MESAİ
Ekmek, un, et, konserve ve sebzenin kıt ve bu sebeple de pahalı olduğu kuzeydeki bölgelerde yaşayan Filistinliler yabani otlardan yemek, gerektiğinde buğdaydan un yapıyor ve topladıkları odunlarla bunları pişiriyor.

Hâl böyle olunca 6 kişilik bir aileyi doyurmak yaklaşık bir günlük mesai anlamına geliyor.

BÖLGEDE KITLIK YAŞANIYOR
Filistin Kızılayı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine insani yardımların ulaşmasını engellemeye devam ettiği belirterek, kuzey bölgelerde yaşayan 800 bin Filistinlinin temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum olduğu ve bölgede kıtlık yaşandığı aktardı.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR
Gazzelilerin bu yaşam mücadelesine kulaklarını tıkayan İsrail'de ise ateşkes çağrılarına ise kulaklarını tıkamış durumda.

Dünyada yapılan eylemleri göz ardı eden ve katliama devam eden İsrail askerleri, bu defa Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un doğusundaki Abasan bölgesinde geniş bir yerleşim alanını patlayıcılarla uzak mesafeden havaya uçurdu.

Tank üzerinden çekildiği anlaşılan görüntülerde; patlamanın gerçekleşeceği alanı güvenli bir mesafeden izleyen İsrail askerlerinin patlama esnasında sevinç çığlıkları attığı ve alkışladığı, yerleşim bölgesinin tamamında ise yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.

İsrail askerlerinin zalimliği ise bölgeden gelen görüntülerle tüm dünyanın gözü önünde, bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Öte yandan Gazze'nin güneyinde binlerce sivilin gidecek hiçbir yerinin olmadığı ve Nasır Hastanesi'ne sığındığı belirtilirken BM, soykırım ordusunun gözaltına aldığı Filistinlilerin korkunç muamelelere maruz kaldığını ortaya çıkardı.

SOYKIRIM ORDUSUNDAN 55 GÜN GÖZALTI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan hakları yetkilisi Ajith Sunghay, Filistinli erkeklerin İsrail güvenlik güçleri tarafından bilinmeyen yerlerde 30 ila 55 gün arasında gözaltına alındığını söyledi. Soykırım ordusunun gözaltındaki Filistinlilere fiziksel taciz uyguladığını belirten Sunghay, Filistinli erkeklerin İsrail güçleri tarafından 30 ila 55 gün arasında alıkonulduğunu söyledi.

İşgalci İsrailden insanlık dışı muamele! Filistinlilere idrarlı işkence yaptılarİşgalci İsrailden insanlık dışı muamele! Filistinlilere idrarlı işkence yaptılar
İşgalci İsrail'den insanlık dışı muamele! Filistinlilere idrarlı işkence yaptılar

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARA BEBEK BEZİ GİYDİRDİLER

Sunghay, ayrıca, soykırım ordusunun Filistinli erkeklere yaptığı insanlık dışı muamaleyi ise "Erkeklerin daha sonra serbest bırakıldığına dair raporlar var ancak bu soğuk havada yeterli giysileri değil sadece bebek bezleri var." sözleriyle anlattı. Onlara neden bebek bezi giydirildiğinin net olmadığını söyleyen Sunghay,Fİlistinli tutukluları görünce şok olduğunu ve onlarla tanıştığımda sarsıldığını söyledi.

YERİNDEN EDİLEN KİŞİLERİN 1 MİLYONU KADIN

Elde edilen son verilere göre; işgal ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70 bin konutu yerle bir ettiği belirlerken, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin yayımladığı raporda, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonunun, kadın olduğu bildirildi.

Ayrıca İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günde en az 173 kadın ve çocuk öldürdüğü gün yüzüne çıktı. Gazze'de sağlık hizmeti verilemediği için 60 bin hamile kadın ile ilaç eksikliği nedeniyle 350 bin kronik hastalığı bulunan kişinin hayati tehlikesi bulunuyor. Kirliliğin had safhaya ulaştığı Gazze'de salgın hastalıların yayılma riski de arttı.

MEZARLIKLARI TALAN ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde soykırımcı İsrail'in Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki düzenlediği saldırıların ardından hastane bahçesine kazılan toplu mezarları açtığı ve mezarlıkları tahrip ettiği, bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görülmüştü. İşgal ordusunun hedefinin organ hırsızlığı olduğu iddia edilmişti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını itiraf etti. Siyonist yönetim, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

Gazze'deki bazı mezarların İsrail ordusu tarafından kazıldığı, askerlerin ayrılmasının ardından Filistinlilerin cesetlerinin kazılan toprakta bırakıldığı ise belgelendi.

İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesine yer verildi.

Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin "saygı çerçevesinde" iade edildiği ileri sürüldü.

24 YIL SONRA KARDEŞİNİ DE KATLETTİLER


Filistin'de İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed'in İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürüldüğü öğrenildi.

İşte dakika dakika Gazze'de yaşanan gelişmeler:

11:41 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 178 artarak 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e yükseldi.

11:40 İsrail savaş uçaklarının, Gazze kent merkezindeki Yermuk Pazarı'nda bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı, çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Menara Mahallesi'ne saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'na ise gece boyunca hava saldırısı gerçekleştirildi.

Han Yunus'un batısındaki Emel Mahallesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınması sonucu bir Filistinli öldü çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş gemileri de Deyr el-Belah ve Han Yunus kıyıları ile Han Yunus'taki Nasr Hastanesi'nin çevresini yoğun şekilde bombaladı.

11:15 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdükleri iki Filistinlinin evini patlayıcılarla yıktı.

İsrail güçlerince kasım ayında öldürülen Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi'nin ailelerine ait evi kuşatan askerler, yerleştirdiği patlayıcılarla iki evi havaya uçurdu.

Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi 16 Kasım 2023'te Kudüs'ün güneyindeki askeri kontrol noktasında İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlilere verdiği cezaların yanı sıra evlerini de patlayıcılarla yıkıyor.

İSRAİL HALKI TEPKİLİ
11:13 İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce hükümet aleyhine İsrailli, Netanyahu hükümetinin görevden alınmasını talep etti.

Başkent Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde dün binlerce kişi hükümet aleyhine protesto için bir araya geldi. İsrail bayrakları ve davullarla gösteriye katılan hükümet aleyhine, Binyamin Netanyahu'yu ülkenin güvenliğini kötü yönetmekle suçlayarak, acil seçim çağrısı yaptı. Netanyahu hükümetini protesto eden kalabalığın taşıdığı pankartlarda ve giydiği tişörtlerde Netanyahu'nun yüzünün fotoğrafı yer alırken, fotoğrafın üzerindeki kırmızı renkli el izi ve "Suçlu", "Sorumlu" yazıları dikkat çekti. Caddeden geçen araçlarında protestoya kornalarla eşlik ettiği görüldü.

10:42 Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye bölgesinde bombardıman düzenlediğini, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.

01:49 Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin sadece iki devletli çözümden söz etmesi değil Filistin'i devlet olarak tanıması gerektiğini söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ebu Rudeyne, İsrail'in barış ve istikrarla ilgilenmediğini ve hala bağımsız bir Filistin devleti kurmadan barışın elde edilmeyeceğinin farkında olmadığına dikkati çekerek, "ABD'den de Filistin'i tanınması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil. Bu vakit, bunu yapmanın en uygun vaktidir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararları, BM Genel Kurul kararları ve uluslararası fikir birliği, Filistin'i BM'ye üye olmayan ülke statüsüne ve Filistin bayrağının tanınan ülkelerin bayrağının yanına eklediğini ifade eden Ebu Rudeyne şunları kaydetti:

"Filistin halkı meşru haklarından, Kudüs ve mukaddesatından ve ne kadar sürecek olursa olsun bağımsız Filistin devletlerinin kurulmasından vazgeçmeyecek."

01:17 Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerindeki Filistinlilerin yaşadığı yerleşim birimlerine saldırılarında maddi hasar meydana gelirken, 2 Filistinli yaralandı.

00:39 Fransa'da Yeşiller partili milletvekili Sabrina Sebaihi, Filistinliler için "kanser" nitelendirmesi yapan, İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sebaihi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Habib'in 20 Ekim 2023'te Radio J'nin programında sarfettiği sözler nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Fransız milletvekili, "Milletin bir temsilcisinin Filistin halkına yönelik şiddete ve nefrete teşvik etmesine izin vermek kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Sebaihi, Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği suç duyurusunun metnini de paylaştı.

Fransız milletvekili suç duyurusunda, Habib'in, konuk olduğu Radio J programında Filistin halkı için "(Arap ülkeleri) her şeyi verdiğimiz bu toplumun nasıl bir kanser olduğunu biliyor bugün." dediğini belirtti.

Sebaihi, bu sözlerin Filistin halkına yönelik şiddet ve nefret için tahrik oluşturabileceğini ifade ederek, "Meyer Habib, Filistinlileri kanser olarak niteleyerek, onların yok edilmesinin gerekli olduğunu açıkça ima ediyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Habib'in bu sözleri sarfettiği sırada Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin öldürülmüş olduğuna dikkati çeken Sebaihi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Habib'in Filistinlilere yönelik benzer açıklamaları olduğunu kaydetti.

20 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.13 Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliye kampının doğusundaki Tel Al-Zaatar bölgesine hava saldırıları düzenliyor.

16.30 Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kudra, terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sağlık sistemini hedef aldığını söyledi ve "Gazze Şeridi'ne giren yardımlar temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamıyor. Kurtarabildiğimiz kişileri kurtarmak için yaralılar ve hastalar arasındaki vakaları ayırmaya çalışıyoruz." dedi. Kudra, ayrıca, soykırımcı İsrail'in, acilen tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan hastaların Gazze Şeridi dışında çıkış mekanizmasını kontrol ettiğini de belirtti.

16.10 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 165 artarak 24 bin 927'ye, yaralı sayısının 62 bin 388'e yükseldiğini açıkladı.

14.55 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin kuzey ve güneyine giren soykırımcı kuvvetleri havan toplarıyla yok ettiklerini bildirdi.

12.30 Suriye devlet medyası, şüpheli bir İsrail saldırısının Şam'da bir konut binasını vurduğunu, ilk raporların ise çok sayıda kişinin öldüğünü öne sürdüğünü bildirdi.

Saldırının 20 Ocak Cumartesi günü Suriye başkentinin batısındaki Mazzeh mahallesinde gerçekleştiği belirtildi. Mahalle, Lübnan ve İran büyükelçilikleri de dahil olmak üzere birçok diplomatik misyona ev sahipliği yapıyor.

El Cezire haber ajansı İsrail'in hedefinin İslam Devrim Muhafızları'na ait bir istihbarat birimi olduğunu bildirirken ve binada Suriye'deki üst düzey bir Devrim Muhafızları istihbarat yetkilisi ve yardımcılarının bulunduğunu belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, saldırıda "İran yanlısı liderlerin" buluştuğu bir binada beş kişi öldü. Suriye Gözlemevi, "İsrail'in füze saldırısı dört katlı bir binayı hedef aldı, beş kişi öldü... ve İran yanlısı liderlerin buluştuğu tüm bina yıkıldı" dedi.

08.15 ABD Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Batı Şeria'da ABD vatandaşının öldüğünü doğruladı. Filistin devlet haber ajansı Wafa'nın Cuma günü bildirdiğine göre, 17 yaşındaki Tawfiq Ajaq, İsrail güçleri tarafından Ramallah'ın doğusundaki el-Mazra'a el-Sharqiya'da öldürüldü.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby daha önce Beyaz Saray'ın raporla ilgili "ciddi endişe duyduğunu" ve bölgedeki mevkidaşlarından daha fazla bilgi istediğini söylemişti.

19 OCAK'TA YAŞANANLAR...

14.10 İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 142 artarak 24 bin 762'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 105 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 142 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 278 Filistinliyi de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 762'ye, yaralı sayısının da 62 bin 108'e yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

"NEREDEYSE HİÇ TEMİZ SU YOK"

10:52 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 24 Hepatit A vakasını doğruladıklarını, herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirterek, buna bağlı sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de karaciğer iltihabı olan Hepatit A vakalarının DSÖ tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla belirlendiğini bildirdi.

Hepatit A'nın genellikle hafif seyrettiğini ancak bazen ciddi hastalıklara neden olabildiğini belirten Ghebreyesus, "Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A'ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var." ifadelerini kullandı.

Nedeyse hiç temiz su, tuvalet ve çevrenin olmadığı "insanlık dışı" yaşam koşullarının Hepatit A'nın daha da yayılmasına yol açacağını kaydeden Ghebreyesus, Gazze'de hastalıkları teşhis etme ve bunlara yanıt verme kapasitesinin de son derece sınırlı olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, "(Gazze için) Tıbbi yardıma engelsiz ve güvenli erişim ile sağlığın korunması çağrısını sürdürüyoruz." ifadesine yer verdi.

09:45 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin ağır yaralandığını bildirdi.

09:39 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaklaşık iki gün sürdürdüğü baskında bir Filistinliyi daha öldürdü.

04:49 İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine hava ve karadan düzenlediği saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

04:32 Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgede güvenlik ve istikrarın olmayacağını söyledi.

04:02 Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait Al-Masirah televizyonuna yaptığı açıklamada, "Mazlum Filistin halkına yardım Yemen'e yönelik ABD-İngiliz saldırganlığına yanıt olarak silahlı deniz kuvvetlerimiz, Aden Körfezi'ndeki ADB gemisi Kim Ranger'i hedef almıştır." sözlerine yer verdi.

02:15 TürkKızılay öncülüğünde hazırlanan 1510 ton insani yardım malzemesini taşıyacak olan 3'üncü gemi, Mersin Limanı'ndan denize açıldı.

Bağışçılar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birliğiyle temin edilen 6 ambulans, su arıtma sistemi, gıda ve hijyen kolisi, içme suyu, çadır, battaniye, bebek bezi, ilaç ile medikalden oluşan yardım malzemeleri, 'NINA M' adlı gemiye yüklendi. Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi seferine başladı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde el-Kazımi, ailesine ait bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Han Yunus'ta el-Emel Hastanesi çevresine de yoğun top atışlarına devam ederken, şehir merkezini de çok sayıda hava saldırısı ve top atışlarıyla hedef aldı.

Haberde, yerel kaynakların, İsrail güçlerinin Han Yunus'un güneyindeki Kayzan en-Naccar bölgesine beyaz fosfor bombası attığını, Refah'ın doğusundaki Şehit Ebu Yusuf en-Naccar Hastanesi yakınlarına da saldırlar düzenlediğini doğruladığı aktarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de ’Ofisboy’ kriz! Kılıçdaroğlu’nun ekibi ’İdari amirliği’ aldı fondaş tetikçiler tutuştu: Balık tut torun sev, kurultaya çalışma, kepaze
Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik! Gözler 30 Ocak’ta! Seçim beyannamesinde dikkat çeken 4 ana başlık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye’yi kabul etti
SON DAKİKA