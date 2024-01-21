Afganistan'daki Tophaka Dağları'na Falcon 10 Jet düştü! Hintler "Uçak Fas'ın" dedi... Mürettebat Rus çıktı | Kaza neden oldu?

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Hindistan'a ait bir yolcu uçağı düştü.
Afgan basınında yer alan haberlere göre Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurdu.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Amiri, sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yaşandığı bölgeye bir arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.
Kazanın meydana geldiği eyalet, Afganistan'ın en yüksek dağına ev sahipliği yapıyor. Bölgenin engebeli olması çalışmaları yavaşlatıyor.
HİNDİSTAN MEDYASI: DÜŞEN UÇAK FAS'IN
Hindistan merkezli WION isimli haber platformu Hintli yetkililere dayandırdığı haberinde söz konusu uçağın Hindistan'a ait olmadığını duyurdu.
Tophaka Dağları
Haberde Hint Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün "Bu, Fas tescilli küçük bir uçaktır" açıklamasına yer verildi.
RUS YETKİLİLER: FRANSIZ YAPIMI UÇAKTA 6 KİŞİ VARDI
Hindistan'dan Moskova'ya gitmek için yola çıkan yolcu uçağının Afganistan'ın, Çin, Tacikistan ve Pakistan sınırındaki Bedahşan Eyaleti'nde düştüğü belirtildi.
Rus havacılık yetkilileri, charter seferi yapan uçakta 6 kişi olduğunu açıkladı.
Uçağın Fransız yapımı Dassault Falcon 10 Jet olduğu duyuruldu.