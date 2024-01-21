Afganistan'daki Tophaka Dağları'na Falcon 10 Jet düştü! Hintler "Uçak Fas'ın" dedi... Mürettebat Rus çıktı | Kaza neden oldu?

MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DÜŞTÜ! 6 MÜRETTEBAT DA RUS VATANDAŞI

Öte yandan Rusya'da yayın yapan Izvestia, uçağın motor arıza nedeniyle düştüğünü yazdı.



Haberde yer alan detaylara göre; Falkon 10 uçağının mürettebatının Tacikistan bölgesine girdikten sonra karşıdan gelen rüzgar nedeniyle yakıtının azaldığını bildirdi ve Duşanbe'deki alternatif bir havaalanına ilerlemeye karar verdi.



Mürettebat daha sonra sağ motorun ve ardından sol motorun arızasını bildirdi. Uçakta bulunan 6 mürettebat da Rus vatandaşı.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN