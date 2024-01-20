Katil Netanyahu’dan yine skandal açıklama: Bağımsız Filistin devletine karşıyız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu bir kez da tekrar etti.





Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ürdün'ün batısındaki tüm bölgede İsrail'in tam güvenlik kontrolünden taviz vermeyeceğim ve bu bir Filistin devletine karşıdır." ifadelerini kullandı. İsrail'in eski Dışişleri Bakanı ve mevcut Enerji Bakanı Eli Cohen de X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, Filistin devletinin kurulmasının ülkesi için "tehdit" oluşturacağını savunmuştu.