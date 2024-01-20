Katil İsrail’e silah satışı yaparak soykırıma ortak olan İngiliz savunma şirketi BAE Systems’e Londra’da protesto





"BAE Systems için çalışanlar bu katliamın suçlu aktörleridir. Muhtemelen günlük yaşamlarında kibar, medeni ve diğerlerini önemseyen kişilerdir, ancak evlerine götürdükleri maaş ve ücretler korkunç bir bedel karşılığında kazanılmaktadır. Eğer bu işçilerden herhangi biri bir sendikaya üye ise o zaman sorumluluk onların sendikasına aittir ve örgütlenme, bu silahların yapımını durdurma, yönetime karşı çıkma ve sendika üyelerine tam koruma sağlama sorumluluğu da onlara aittir. Her bir BAE işçisi için, İsrail'e gönderilen tüm bu ürünler üzerinde çalışmayı durdurmak için endüstriyel eylemde bulunmak gibi ahlaki bir sorumluluğunuz var. BAE işçilerine sesleniyorum, 'Gazze'de yaşayanların sizin çocuklarınız, aileniz olduğunu bir düşünün.'"

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