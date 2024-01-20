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CANLI TAKİP | Gazze’de İsrail soykırımı devam ediyor: Han Yunus’ta siviller hastaneye sığındı! Batı Şeria’da öldürülen ABD vatandaşı öldürüldü

Son dakika haberi! Terör devleti İsrail, Gazze’de soykırıma devam ediyor. BM Kadın Ajansı, Gazze’de her saat başı bir annenin öldürüldüğünü bildirdi. Han Yunus’ta, soykırımcı İsrail ordusunun saldırılarına karşı Nasır Hastanesi’ne sığınan siviller, gidecek hiçbir yerleri olmadığını söylüyor. Öte yandan soykırım ordusunun Batı Şeria’da bir ABD vatandaşını öldürüldüğü bildirilirken Beyaz Saray’dan bir hamle bekleniyor. BM ise soykırımcı İsrail'in gözaltındaki Filistinli erkekleri bebek beziyle dolaştırdığını ortaya çıkardı.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 11:32 Güncelleme 20 Ocak 2024, 12:32
CANLI TAKİP | Gazze’de İsrail soykırımı devam ediyor: Han Yunus’ta siviller hastaneye sığındı! Batı Şeria’da öldürülen ABD vatandaşı öldürüldü

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma ve Batı Şeria'da saldırılara devam ediyor. Gazze'nin güneyinde binlerce sivilin gidecek hiçbir yerinin olmadığı ve Nasır Hastanesi'ne sığındığı belirtilirken BM, soykırım ordusunun gözaltına aldığı Filistinlilerin korkunç muamelelere maruz kaldığını ortaya çıkardı.

SOYKIRIM ORDUSUNDAN 55 GÜN GÖZALTI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan hakları yetkilisi Ajith Sunghay, Filistinli erkeklerin İsrail güvenlik güçleri tarafından bilinmeyen yerlerde 30 ila 55 gün arasında gözaltına alındığını söyledi. Soykırım ordusunun gözaltındaki Filistinlilere fiziksel taciz uyguladığını belirten Sunghay, Filistinli erkeklerin İsrail güçleri tarafından 30 ila 55 gün arasında alıkonulduğunu söyledi.

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İşgalci İsrail'den insanlık dışı muamele! Filistinlilere idrarlı işkence yaptılar

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARA BEBEK BEZİ GİYDİRDİLER

Sunghay, ayrıca, soykırım ordusunun Filistinli erkeklere yaptığı insanlık dışı muamaleyi ise "Erkeklerin daha sonra serbest bırakıldığına dair raporlar var ancak bu soğuk havada yeterli giysileri değil sadece bebek bezleri var." sözleriyle anlattı. Onlara neden bebek bezi giydirildiğinin net olmadığını söyleyen Sunghay,Fİlistinli tutukluları görünce şok olduğunu ve onlarla tanıştığımda sarsıldığını söyledi.

Elde edilen son verilere göre; işgal ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70 bin konutu yerle bir ettiği belirlendi.

Ayrıca İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günde en az 173 kadın ve çocuk öldürdüğü gün yüzüne çıktı. Öte yandan Gazze'de sağlık hizmeti verilemediği için 60 bin hamile kadın ile ilaç eksikliği nedeniyle 350 bin kronik hastalığı bulunan kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

MEZARLIKLARI TALAN ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde soykırımcı İsrail'in Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki düzenlediği saldırıların ardından hastane bahçesine kazılan toplu mezarları açtığı ve mezarlıkları tahrip ettiği, bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görülmüştü. İşgal ordusunun hedefinin organ hırsızlığı olduğu iddia edilmişti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını itiraf etti. Siyonist yönetim, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

Gazze'deki bazı mezarların İsrail ordusu tarafından kazıldığı, askerlerin ayrılmasının ardından Filistinlilerin cesetlerinin kazılan toprakta bırakıldığı ise belgelendi.

İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesine yer verildi.

Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin "saygı çerçevesinde" iade edildiği ileri sürüldü.

İşte dakika dakika Gazze'de yaşanan gelişmeler:

08.15 ABD Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Batı Şeria'da ABD vatandaşının öldüğünü doğruladı. Filistin devlet haber ajansı Wafa'nın Cuma günü bildirdiğine göre, 17 yaşındaki Tawfiq Ajaq, İsrail güçleri tarafından Ramallah'ın doğusundaki el-Mazra'a el-Sharqiya'da öldürüldü.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby daha önce Beyaz Saray'ın raporla ilgili "ciddi endişe duyduğunu" ve bölgedeki mevkidaşlarından daha fazla bilgi istediğini söylemişti.

19 OCAK'TA YAŞANANLAR...

14.10 İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 142 artarak 24 bin 762'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 105 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 142 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 278 Filistinliyi de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 762'ye, yaralı sayısının da 62 bin 108'e yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

"NEREDEYSE HİÇ TEMİZ SU YOK"

10:52 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 24 Hepatit A vakasını doğruladıklarını, herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirterek, buna bağlı sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de karaciğer iltihabı olan Hepatit A vakalarının DSÖ tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla belirlendiğini bildirdi.

Hepatit A'nın genellikle hafif seyrettiğini ancak bazen ciddi hastalıklara neden olabildiğini belirten Ghebreyesus, "Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A'ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var." ifadelerini kullandı.

Nedeyse hiç temiz su, tuvalet ve çevrenin olmadığı "insanlık dışı" yaşam koşullarının Hepatit A'nın daha da yayılmasına yol açacağını kaydeden Ghebreyesus, Gazze'de hastalıkları teşhis etme ve bunlara yanıt verme kapasitesinin de son derece sınırlı olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, "(Gazze için) Tıbbi yardıma engelsiz ve güvenli erişim ile sağlığın korunması çağrısını sürdürüyoruz." ifadesine yer verdi.

09:45 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin ağır yaralandığını bildirdi.

09:39 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaklaşık iki gün sürdürdüğü baskında bir Filistinliyi daha öldürdü.

04:49 İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine hava ve karadan düzenlediği saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

04:32 Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgede güvenlik ve istikrarın olmayacağını söyledi.

04:02 Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait Al-Masirah televizyonuna yaptığı açıklamada, "Mazlum Filistin halkına yardım Yemen'e yönelik ABD-İngiliz saldırganlığına yanıt olarak silahlı deniz kuvvetlerimiz, Aden Körfezi'ndeki ADB gemisi Kim Ranger'i hedef almıştır." sözlerine yer verdi.

02:15 TürkKızılay öncülüğünde hazırlanan 1510 ton insani yardım malzemesini taşıyacak olan 3'üncü gemi, Mersin Limanı'ndan denize açıldı.

Bağışçılar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birliğiyle temin edilen 6 ambulans, su arıtma sistemi, gıda ve hijyen kolisi, içme suyu, çadır, battaniye, bebek bezi, ilaç ile medikalden oluşan yardım malzemeleri, 'NINA M' adlı gemiye yüklendi. Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi seferine başladı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde el-Kazımi, ailesine ait bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Han Yunus'ta el-Emel Hastanesi çevresine de yoğun top atışlarına devam ederken, şehir merkezini de çok sayıda hava saldırısı ve top atışlarıyla hedef aldı.

Haberde, yerel kaynakların, İsrail güçlerinin Han Yunus'un güneyindeki Kayzan en-Naccar bölgesine beyaz fosfor bombası attığını, Refah'ın doğusundaki Şehit Ebu Yusuf en-Naccar Hastanesi yakınlarına da saldırlar düzenlediğini doğruladığı aktarıldı.

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