CANLI TAKİP | Gazze’de İsrail soykırımı devam ediyor: Han Yunus’ta siviller hastaneye sığındı! Batı Şeria’da öldürülen ABD vatandaşı öldürüldü

İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesine yer verildi.
Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin "saygı çerçevesinde" iade edildiği ileri sürüldü.
İşte dakika dakika Gazze'de yaşanan gelişmeler:
08.15 ABD Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Batı Şeria'da ABD vatandaşının öldüğünü doğruladı. Filistin devlet haber ajansı Wafa'nın Cuma günü bildirdiğine göre, 17 yaşındaki Tawfiq Ajaq, İsrail güçleri tarafından Ramallah'ın doğusundaki el-Mazra'a el-Sharqiya'da öldürüldü.
Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby daha önce Beyaz Saray'ın raporla ilgili "ciddi endişe duyduğunu" ve bölgedeki mevkidaşlarından daha fazla bilgi istediğini söylemişti.
19 OCAK'TA YAŞANANLAR...
14.10 İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 142 artarak 24 bin 762'ye yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 105 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 142 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 278 Filistinliyi de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 762'ye, yaralı sayısının da 62 bin 108'e yükseldiğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
"NEREDEYSE HİÇ TEMİZ SU YOK"
10:52 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 24 Hepatit A vakasını doğruladıklarını, herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirterek, buna bağlı sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de karaciğer iltihabı olan Hepatit A vakalarının DSÖ tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla belirlendiğini bildirdi.
Hepatit A'nın genellikle hafif seyrettiğini ancak bazen ciddi hastalıklara neden olabildiğini belirten Ghebreyesus, "Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A'ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var." ifadelerini kullandı.
Nedeyse hiç temiz su, tuvalet ve çevrenin olmadığı "insanlık dışı" yaşam koşullarının Hepatit A'nın daha da yayılmasına yol açacağını kaydeden Ghebreyesus, Gazze'de hastalıkları teşhis etme ve bunlara yanıt verme kapasitesinin de son derece sınırlı olduğuna dikkati çekti.
Ghebreyesus, "(Gazze için) Tıbbi yardıma engelsiz ve güvenli erişim ile sağlığın korunması çağrısını sürdürüyoruz." ifadesine yer verdi.
09:45 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin ağır yaralandığını bildirdi.
09:39 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaklaşık iki gün sürdürdüğü baskında bir Filistinliyi daha öldürdü.
04:49 İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine hava ve karadan düzenlediği saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
04:32 Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgede güvenlik ve istikrarın olmayacağını söyledi.