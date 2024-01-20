CANLI TAKİP | Gazze’de İsrail soykırımı devam ediyor: Han Yunus’ta siviller hastaneye sığındı! Batı Şeria’da öldürülen ABD vatandaşı öldürüldü

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma ve Batı Şeria'da saldırılara devam ediyor. Gazze'nin güneyinde binlerce sivilin gidecek hiçbir yerinin olmadığı ve Nasır Hastanesi'ne sığındığı belirtilirken BM, soykırım ordusunun gözaltına aldığı Filistinlilerin korkunç muamelelere maruz kaldığını ortaya çıkardı.

SOYKIRIM ORDUSUNDAN 55 GÜN GÖZALTI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan hakları yetkilisi Ajith Sunghay, Filistinli erkeklerin İsrail güvenlik güçleri tarafından bilinmeyen yerlerde 30 ila 55 gün arasında gözaltına alındığını söyledi. Soykırım ordusunun gözaltındaki Filistinlilere fiziksel taciz uyguladığını belirten Sunghay, Filistinli erkeklerin İsrail güçleri tarafından 30 ila 55 gün arasında alıkonulduğunu söyledi.

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARA BEBEK BEZİ GİYDİRDİLER

Sunghay, ayrıca, soykırım ordusunun Filistinli erkeklere yaptığı insanlık dışı muamaleyi ise "Erkeklerin daha sonra serbest bırakıldığına dair raporlar var ancak bu soğuk havada yeterli giysileri değil sadece bebek bezleri var." sözleriyle anlattı. Onlara neden bebek bezi giydirildiğinin net olmadığını söyleyen Sunghay,Fİlistinli tutukluları görünce şok olduğunu ve onlarla tanıştığımda sarsıldığını söyledi.

Elde edilen son verilere göre; işgal ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70 bin konutu yerle bir ettiği belirlendi.