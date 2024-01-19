Katil İsrail Muhammed Durra’nın kardeşi Ahmed Durra’yı şehit etti

Filistin'de İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürüldü.





"KARDEŞİN MUHAMMED'E SELAM SÖYLE"

Durra'nın annesi Amal, yerel basına yaptığı açıklamada, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. İsrail tüm çocuklarımızı katletti. Allah onlardan intikamımızı alsın." dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ahmed'in babası Cemal ed-Durra, İsrail saldırısında öldürülen oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı.