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İran yakınlarında gizli üs | İngiltere'nin Umman'daki casus istasyonu genişleyeme devam ediyor: Milyonlarca kişinin verileri toplanıyor

İngiltere'nin Yemen'deki Husi hareketine ve İranlı yetkililere karşı koymaya çalıştığı bölgede kilit konumda olmak için kirli planlarını sürdürmeye devam ediyor. İngiltere'nin Umman'daki gizli üssünün görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. İran yakınlarında kurulan üssün genişlemesi büyük tartışmalara yol açtı. Uydu görüntüleri İran yakınlarındaki İngiliz casuslarının bulunduğu üssün son iki yılda büyük inşaat çalışmaları yaptığını ortaya çıkardı.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 18:26 Güncelleme 18 Ocak 2024, 18:26
İran yakınlarında gizli üs | İngiltere’nin Umman’daki casus istasyonu genişleyeme devam ediyor: Milyonlarca kişinin verileri toplanıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından, ABD ve İngiltere saldırı kararı almıştı. Karar, akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın acil kabine toplantısı düzenlemesinin ardından gelmişti.

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PATLAMA SESLERİ YÜKSELDİ
Yemen'in başkenti Sana'dan patlama sesleri Yemen'in başkenti Sana'dan patlama sesleri yükselirken, ABD ve İngiltere ordu kuvvetleri, Husileri hedef alan saldırılarında savaş uçakları ve Tomahawk füzelerini kullandı.



HİZBULLAH, İRAN VE FİLİSTİN CİHAD HAREKETİNDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER
Hizbullah, İran ve Filistin Cihad hareketinden peş peşe açıklamalar gelirken Husilerin sözcüsü "Gazze'ye yönelik saldırganlık sona erene kadar oraya giden İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceğiz." ifadelerini yer vermişti.

Gizli üssün 2 yıl önceki haliGizli üssün 2 yıl önceki hali

İRAN YAKINLARINDA GİZLİ ÜS
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, İngiltere'nin Yemen'deki Husi hareketine ve İranlı yetkililere karşı koymaya çalıştığı bölgede kilit konumda olmak için kirli planlarını sürdürmeye devam ediyor.

Bu bağlamda İngiltere'nin Umman'daki gizli üssünün görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. İran yakınlarında kuralan üssün genişlemesi büyük tartışmalara yol açtı.

Casus üssünün son haliCasus üssünün son hali

SON İKİ YILDA BÜYÜK AĞ KURULDU
Uydu görüntüleri, İran ile Yemen arasında yer alan İngiliz yanlısı olan Umman'da, GCHQ tesisinin yoğun bir inşaat çalışma sürdürdüğü görülüyor.



BİNE YAKIN ASKERİ BULUNUYOR
İngiltere'nin, GCHQ'nun üç gözetleme bölgesini işlettiği Umman'da 1.000 askeri bulunuyor. Bunlar arasında güney kıyısında, Yemen'e 75 mil uzaklıktaki Salalah kenti yakınında bulunuyor.



1,4 KM GENİŞLİĞİNDE
2020 yılında Clarinet'in diğer GCHQ sitelerinde görülenlere benzer boyuttaki golf topu tarzı anten kaportasını gösteren ilk fotoğraflarını yayınlanmıştı.Yeni çıkan görüntülerde, tesisin 1,4 kilometrelik çevresi dahilindeki kapsamlı inşaat çalışmaların sürdüğü görüldü.



DENİZALTI KABLOLAR DETAYI
Deniz haritalarında, Umman'da denizaltı kablolarının karaya çıktığı görülürken, birkaç noktada ise bağlatığı olduğu anlaşıyor. Kıtalar arasında fiber optik kablolar bulunuyor. Bu ise İngiltere'nin dünyanın dört bir tarafındaki çevrimiçi trafiğe sızmasına olanak sağlıyor.



Perth ile Salalah arasında 10.000 kilometrelik yeni bir iletişim boru hattı olan Umman Avustralya Kablosu döşeniyor. Başlangıçta Avustralyalı bir firma olan Subco tarafından yürütülen ticari bir proje olarak ilan edilen kablonun, daha sonra Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasındaki ABD/İngiltere askeri üssünden geçtiği ortaya çıktı.



MİLYONLARCA KİŞİNİN VERİLERİ TOPLANIYOR
Umman'da bulunan gizli üs , beton bloklarla ve polis kontrol noktasıyla korunan toprak bölgede yer alıyor. Çoğu kişi trafından fark edilmeyen bir yerde olan üs İngiliz casuslarının Basra Körfezi'ndeki milyonlarca internet kullanıcısından veri topladığı bir yer.

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