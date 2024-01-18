İran yakınlarında gizli üs | İngiltere’nin Umman’daki casus istasyonu genişleyeme devam ediyor: Milyonlarca kişinin verileri toplanıyor

Casus üssünün son hali



SON İKİ YILDA BÜYÜK AĞ KURULDU

Uydu görüntüleri, İran ile Yemen arasında yer alan İngiliz yanlısı olan Umman'da, GCHQ tesisinin yoğun bir inşaat çalışma sürdürdüğü görülüyor.







BİNE YAKIN ASKERİ BULUNUYOR

İngiltere'nin, GCHQ'nun üç gözetleme bölgesini işlettiği Umman'da 1.000 askeri bulunuyor. Bunlar arasında güney kıyısında, Yemen'e 75 mil uzaklıktaki Salalah kenti yakınında bulunuyor.





1,4 KM GENİŞLİĞİNDE

2020 yılında Clarinet'in diğer GCHQ sitelerinde görülenlere benzer boyuttaki golf topu tarzı anten kaportasını gösteren ilk fotoğraflarını yayınlanmıştı.Yeni çıkan görüntülerde, tesisin 1,4 kilometrelik çevresi dahilindeki kapsamlı inşaat çalışmaların sürdüğü görüldü.





DENİZALTI KABLOLAR DETAYI

Deniz haritalarında, Umman'da denizaltı kablolarının karaya çıktığı görülürken, birkaç noktada ise bağlatığı olduğu anlaşıyor. Kıtalar arasında fiber optik kablolar bulunuyor. Bu ise İngiltere'nin dünyanın dört bir tarafındaki çevrimiçi trafiğe sızmasına olanak sağlıyor.