İran yakınlarında gizli üs | İngiltere’nin Umman’daki casus istasyonu genişleyeme devam ediyor: Milyonlarca kişinin verileri toplanıyor

Casus üssünün son hali
SON İKİ YILDA BÜYÜK AĞ KURULDU
Uydu görüntüleri, İran ile Yemen arasında yer alan İngiliz yanlısı olan Umman'da, GCHQ tesisinin yoğun bir inşaat çalışma sürdürdüğü görülüyor.
BİNE YAKIN ASKERİ BULUNUYOR
İngiltere'nin, GCHQ'nun üç gözetleme bölgesini işlettiği Umman'da 1.000 askeri bulunuyor. Bunlar arasında güney kıyısında, Yemen'e 75 mil uzaklıktaki Salalah kenti yakınında bulunuyor.
1,4 KM GENİŞLİĞİNDE
2020 yılında Clarinet'in diğer GCHQ sitelerinde görülenlere benzer boyuttaki golf topu tarzı anten kaportasını gösteren ilk fotoğraflarını yayınlanmıştı.Yeni çıkan görüntülerde, tesisin 1,4 kilometrelik çevresi dahilindeki kapsamlı inşaat çalışmaların sürdüğü görüldü.
DENİZALTI KABLOLAR DETAYI
Deniz haritalarında, Umman'da denizaltı kablolarının karaya çıktığı görülürken, birkaç noktada ise bağlatığı olduğu anlaşıyor. Kıtalar arasında fiber optik kablolar bulunuyor. Bu ise İngiltere'nin dünyanın dört bir tarafındaki çevrimiçi trafiğe sızmasına olanak sağlıyor.
Perth ile Salalah arasında 10.000 kilometrelik yeni bir iletişim boru hattı olan Umman Avustralya Kablosu döşeniyor. Başlangıçta Avustralyalı bir firma olan Subco tarafından yürütülen ticari bir proje olarak ilan edilen kablonun, daha sonra Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasındaki ABD/İngiltere askeri üssünden geçtiği ortaya çıktı.