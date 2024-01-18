CANLI TAKİP | Batı Şeria’da siyonist abluka: Tulkarim iki gündür saldırı altında! BM’den soykırımcı İsrail için soruşturma çağrısı

Soykırımcı İsrail Gazze 'de bombardımana ve Batı Şeria'da ise saldırılara devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim iki gündür iki gündür saldırı altında. Soykırımcı İsrail güçleri Nur Şems mülteci kampı ve Tulkerim mülteci kampına buldozerlerle saldırıp Filistinlilere yönelik büyük bir tutuklama kampanyası yürütüyor.

08.45 Batı Şeria'daki Tulkerim kenti 26 saatten fazla süredir siyonist baskın altında. İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine baskın düzenlediği ve evleri aradığı bildirildi. Buldozerlerle kamplara baskın yapan soykırımcı, kampların altyapısını da tahrip etti.





17 OCAK'TA YAŞANANLAR...



İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

17.19 El Kassam Tugayları, Gazze'deki Şeyh Rıdvan mahallesinde araç kullanan siyonist askeri etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

14.45 Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Maghazi kampındaki çatışma alanlarından döndükten sonra, Kudüs Tugayları ile ortak bir görev yürüttüklerini ve 6 siyonist Merkvah tankı ve bir asker taşıyıcısını imha ettiklerini bildirdi.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mücahitlerimiz Gazze Şeridi'nin ortasındaki Maghazi kampındaki çatışma alanlarından döndükten sonra, Kudüs Tugayları ile ortak bir görev yürüttü ve 6 siyonist Merkvah tankı ve bir asker taşıyıcısının imha edildiğini doğruladılar. Bu sırada siyonist buldozeri tanksavar cihazıyla imha ettiler. Mücahitlerimiz evlerin içine saklanan 4 siyonist askeri keskin nişancı ateşi ile vurarak 7 kişilik özel kuvveti TBG füzesi ile hedef alarak sıfır mesafeden yok etti. Bir caminin içine saklanan başka bir grupla birlikte anti-personel cihazı "Radiya"yı patlattılar ve çok sayıda ağır kalibreli havan mermisi ile saldırı bölgelerindeki düşman yoğunlaşmalarını yok ettiler.

11.22 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin güneyindeki El Batn El Samin bölgesinde siyonist bir piyade kuvvetini anti-personel füzeyle hedef alıp makineli tüfeklerle hedefaldıklarını bildirdi.

11.05 Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), soykırımcı İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki Nablus kentinin yakınlarında, Balata mülteci kampında bir İsrail insansız hava aracı tarafından arabalarında hedef alınan kişileri kurtarmaya çalışırken ambulanslarından birine ateş açıldığını bildirdi.

10.25 Terör devleti İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi. Çok sayıda İsrail askeri aracının içeri girdiği ve zırhlı buldozerlerin altyapıyı tahrip ettiği ve yolları parçaladığı bildiriliyor. Görgü tanıklarına göre zırhlı araçlar bir devlet hastanesini de kuşattı ve ambulansların hastaneye erişimini engelledi.

Nablus yakınlarındaki Balata mülteci kampına yapılan bir başka baskın sırasında İsrail'in insansız hava aracı saldırısı bir arabayı hedef aldı. Görgü tanıkları ve tıbbi kaynaklar bize saldırıda üç kişinin öldürüldüğünü bildirdi. İsrail ordusu, 'terörist altyapının başı' Abdullah Abu-Shalal'ı 'ortadan kaldırdığını' söyledi.

Ayrıca, El-Bireh bölgesindeki bir tıp merkezinin bu sabah basıldığı El Halil, Eriha, Beytüllahim ve hatta Ramallah'ta da saldırılar düzenlendiği bildirildi.

09.10 Lübnan'ın güneyinden İsrail askeri tesislerine roket atıldı.

06.30 Soykırımcı İsrail'in Refah'ın Han Yunus kentindeki saldırılarında en az 15 kişinin öldüğü bildirildi. Soykırımcı İsrail'in yine Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir eve düzenlediği saldırının ardından iki genç kızın öldüğü ve düzinelerce yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan çoğunun durumunun kritik olduğu, Refah'ta hayatını kaybedenlerin sayısının artacağı belirtiliyor.

16 OCAK'TA YAŞANANLAR...

14.50 Kassam Tugayları, Gazze Şehri'ndeki Şeyh Rıdvan mahallesinin kuzeyinde İsrail zırhlı personel taşıyıcısını Yasin-105 tanksavar silahıyla vurduğunu duyurdu. Kassam Tugayları ayrıca savaşçıların Tel el Hava'nın batısında İsrail piyade kuvvetleriyle çatıştığını, askerlerin öldürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

12.26 Soykırımcı İsrail'in saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 285'e çıktı.

11.15 Soykırımcı İsrail kanalı Kanal 11 Netivot'u ve çevresindeki kasabaları hedef alan son füze grubunun bir parçası olarak yaklaşık 50 füze fırlatıldığını bildirdi.

11.11 Gazze Şeridi'nden yapılan son füze saldırısında İsrail'in Netivot kentindeki bir binaya doğrudan füze isabet etti.