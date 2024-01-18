ABD Netanyahu sonrası döneme hazırlanıyor! Blinken’ın Orta Doğu ziyareti ile ortaya çıktı: Sonsuza kadar orada olamayacak

BLINKEN'DAN NETANYAHU'YA SERT GÖNDERME

Blinken'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde basın mensuplarına verdiği bir röportajda, "Orta Doğu'da, daha önce sahip olmadığımız büyük Orta Doğu bölgeselleşme konusunda derin bir fırsat var. Zor olan bunun farkına varmaktır." şeklindeki konuşmuştu. Blinken'a Netanyahu'nun bu fırsatı değerlendirip değerlendirmediği sorulurken Blinken "Bunlar İsraillilerin vereceği kararlar. Bu bir dönüm noktası" dedi.

ORTA DOĞU ZİYARETİNDEN BU YANA TAMAMEN DEĞİŞTİ

NBC News'un belirttiğine göre; Gazze konusunda Biden ve Netanyahu arasındaki görüş ayrılığı, Netanyahu'nun ABD'nin savaş sonrası Gazze önerilerini değerlendirmeyi reddetmesi, yönetimden çok sayıda üst düzey yetkiliye göre Blinken'ın İsrail ziyaretinden bu yana daha da belirgin hale geldi.

ABD'li yetkililer, Blinken'ın Washington'a döndüğünden bu yana Netanyahu yönetiminin "İsrail'in Lübnan'da Lübnan'da Hizbullah'a saldırmayacağına dair mutabakatın dışındaki tüm taleplerinin reddedildiğini belirtti.

"NETANYAHU SONSUZA KADAR ORADA OLMAYACAK"

NBC News'un belirttiğine göre Blinken'ın Orta Doğu gezisi sırasında Arap liderler Gazze'nin yeniden inşasının bir parçası olmayı kabul ederken İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi de teklif etti. Öte yandan Netanyahu ise Arap liderlerin bu teklifini kabul etmedi. Mevcut durumda ise üç üst düzey ABD'li yetkili Biden yönetiminin Netanyahu'yu görmezden geldiğini belirtirken Netanyahu'nun "sonsuza kadar orada olmayacağını" söylüyor.

Blinken'ın Netanyahu'ya, ABD'li yetkililere göre Hamas'a yönelik nihai bir askeri çözümün olmadığını, İsrail liderinin bunu kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde tarihin tekerrür edeceğini ve şiddetin devam edeceğini söylediği fakat Netanyahu'nun durumdan hiç etkilediği belirtildi.

ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin Netanyahu sonrası bir hükümetin kurulması beklentisiyle diğer İsrailli ve sivil toplum liderleriyle birlikte zemin hazırlamaya çalıştığını söyledi. Yetkililer Netanyahu'yu çözmek amacıyla Blinken'ın savaş kabinesi üyeleriyle ve aralarında muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid'in de bulunduğu İsrailli liderlerle bireysel olarak görüştüğünü söyledi.

Blinken ve Netanyahu arasındaki tartışmalara aşina olan bir kaynak "topun başbakanın sahasında" olduğunu kabul ederken İsrail hükümetinin Suudi anlaşması da dahil olmak üzere Arap liderlerin teklifine ilişkin mevcut tutumun geçerli olmayabileceğine dair uyarıda bulundu.