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ABD Netanyahu sonrası döneme hazırlanıyor! Blinken’ın Orta Doğu ziyareti ile ortaya çıktı: Sonsuza kadar orada olamayacak

Terör devleti İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de işlediği soykırım suçlarıyla uluslararası kamuoyundan her geçen gün daha da fazla tepki almaya devam ederken en büyük destekçisi ABD ile de krize sürüklendi. Times gazetesi soykırımcı İsrail’in dünyadaki desteğinin azaldığını belirtirken NBC News ise Biden yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığını iddia etti.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 15:55 Güncelleme 18 Ocak 2024, 15:59
ABD Netanyahu sonrası döneme hazırlanıyor! Blinken’ın Orta Doğu ziyareti ile ortaya çıktı: Sonsuza kadar orada olamayacak

Terör devleti İsrail Gazze'de üç aydır dünyanın gözü önünde soykırıma devam ederken uluslararası kamuoyunun baskısı da günden güne artıyor. Times gazetesinin belirttiğine göre Mornig Consult, Gazze'de soykırımın başladığı 7 Ekim'den bu yana terör devleti İsrail'e yönelik desteğin önemli ölçüde düştüğünü belirtirken NBC News ise katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında "hayal kırıklığının" arttığını ve Biden yönetimi yetkililerinin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığını bildirdi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'E DESTEK YÜZDE 18,5 DÜŞTÜ

Times, Morning Consult'un paylaştığı verilerde soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana dünya çapında desteğinin düştüğü ortaya çıktı. Eylül-Aralık ayları arasında soykırımcı İsrail'in desteğinin küresel olarak yüzde 18,5 oranında düşüş gösterdiğini belirtirken NBC News ise soykırımcının en büyük destekçisi ile de arasında çatlak oluştuğuna dikkat çekti.

"BIDEN YÖNETİMİNİN HAYAL KIRIKLIĞI ARTTI"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın çarşamba günü Gazze'nin geleceği konusunda Netanyahu üzerindeki baskıyı artırdığını belirten NBC News, Biden yönetiminin, İsrail başbakanının geçtiğimiz hafta bir öneriyi reddetmesinden dolayı hayal kırıklığının arttığını belirtti.

BLINKEN'DAN NETANYAHU'YA SERT GÖNDERME

Blinken'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde basın mensuplarına verdiği bir röportajda, "Orta Doğu'da, daha önce sahip olmadığımız büyük Orta Doğu bölgeselleşme konusunda derin bir fırsat var. Zor olan bunun farkına varmaktır." şeklindeki konuşmuştu. Blinken'a Netanyahu'nun bu fırsatı değerlendirip değerlendirmediği sorulurken Blinken "Bunlar İsraillilerin vereceği kararlar. Bu bir dönüm noktası" dedi.

ORTA DOĞU ZİYARETİNDEN BU YANA TAMAMEN DEĞİŞTİ

NBC News'un belirttiğine göre; Gazze konusunda Biden ve Netanyahu arasındaki görüş ayrılığı, Netanyahu'nun ABD'nin savaş sonrası Gazze önerilerini değerlendirmeyi reddetmesi, yönetimden çok sayıda üst düzey yetkiliye göre Blinken'ın İsrail ziyaretinden bu yana daha da belirgin hale geldi.

ABD'li yetkililer, Blinken'ın Washington'a döndüğünden bu yana Netanyahu yönetiminin "İsrail'in Lübnan'da Lübnan'da Hizbullah'a saldırmayacağına dair mutabakatın dışındaki tüm taleplerinin reddedildiğini belirtti.

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"NETANYAHU SONSUZA KADAR ORADA OLMAYACAK"

NBC News'un belirttiğine göre Blinken'ın Orta Doğu gezisi sırasında Arap liderler Gazze'nin yeniden inşasının bir parçası olmayı kabul ederken İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi de teklif etti. Öte yandan Netanyahu ise Arap liderlerin bu teklifini kabul etmedi. Mevcut durumda ise üç üst düzey ABD'li yetkili Biden yönetiminin Netanyahu'yu görmezden geldiğini belirtirken Netanyahu'nun "sonsuza kadar orada olmayacağını" söylüyor.

Blinken'ın Netanyahu'ya, ABD'li yetkililere göre Hamas'a yönelik nihai bir askeri çözümün olmadığını, İsrail liderinin bunu kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde tarihin tekerrür edeceğini ve şiddetin devam edeceğini söylediği fakat Netanyahu'nun durumdan hiç etkilediği belirtildi.

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ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin Netanyahu sonrası bir hükümetin kurulması beklentisiyle diğer İsrailli ve sivil toplum liderleriyle birlikte zemin hazırlamaya çalıştığını söyledi. Yetkililer Netanyahu'yu çözmek amacıyla Blinken'ın savaş kabinesi üyeleriyle ve aralarında muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid'in de bulunduğu İsrailli liderlerle bireysel olarak görüştüğünü söyledi.

Blinken ve Netanyahu arasındaki tartışmalara aşina olan bir kaynak "topun başbakanın sahasında" olduğunu kabul ederken İsrail hükümetinin Suudi anlaşması da dahil olmak üzere Arap liderlerin teklifine ilişkin mevcut tutumun geçerli olmayabileceğine dair uyarıda bulundu.

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