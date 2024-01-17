CANLI TAKİP | Gazze’de ölüm üçgeni: Bombardıman, kuşatma ve açlık! Soykırımcı Han Yunus’ta 23 Filistinliyi daha öldürdü | BM’den kritik uyarı

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılara devam ediyor. Başta ABD ve İsrail olmak üzere Batılı ülkelerin eliyle dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleyen İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta sivillere yönelik bombardımanı sürdürüyor.

SOYKIRIMCININ HEDEFİ BATI ŞERİA'YI GAZZE YAPMAK

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan da işgal altındaki Batı Şeria'ya saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Wasel Ebu Yusuf ise Batı Şeria'da pazar günü düzenlenen saldırılarda beş Filistinlinin öldürülmesinin ardından Batı Şeria'daki saldırıların Gazze ile baş başa gittiğini söyledi.







İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

11.22 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin güneyindeki El Batn El Samin bölgesinde siyonist bir piyade kuvvetini anti-personel füzeyle hedef alıp makineli tüfeklerle hedefaldıklarını bildirdi.

11.05 Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), soykırımcı İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki Nablus kentinin yakınlarında, Balata mülteci kampında bir İsrail insansız hava aracı tarafından arabalarında hedef alınan kişileri kurtarmaya çalışırken ambulanslarından birine ateş açıldığını bildirdi.

10.25 Terör devleti İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi. Çok sayıda İsrail askeri aracının içeri girdiği ve zırhlı buldozerlerin altyapıyı tahrip ettiği ve yolları parçaladığı bildiriliyor. Görgü tanıklarına göre zırhlı araçlar bir devlet hastanesini de kuşattı ve ambulansların hastaneye erişimini engelledi.

Nablus yakınlarındaki Balata mülteci kampına yapılan bir başka baskın sırasında İsrail'in insansız hava aracı saldırısı bir arabayı hedef aldı. Görgü tanıkları ve tıbbi kaynaklar bize saldırıda üç kişinin öldürüldüğünü bildirdi. İsrail ordusu, 'terörist altyapının başı' Abdullah Abu-Shalal'ı 'ortadan kaldırdığını' söyledi.

Ayrıca, El-Bireh bölgesindeki bir tıp merkezinin bu sabah basıldığı El Halil, Eriha, Beytüllahim ve hatta Ramallah'ta da saldırılar düzenlendiği bildirildi.

09.10 Lübnan'ın güneyinden İsrail askeri tesislerine roket atıldı.

06.30 Soykırımcı İsrail'in Refah'ın Han Yunus kentindeki saldırılarında en az 15 kişinin öldüğü bildirildi. Soykırımcı İsrail'in yine Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir eve düzenlediği saldırının ardından iki genç kızın öldüğü ve düzinelerce yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan çoğunun durumunun kritik olduğu, Refah'ta hayatını kaybedenlerin sayısının artacağı belirtiliyor.

16 OCAK'TA YAŞANANLAR...

14.50 Kassam Tugayları, Gazze Şehri'ndeki Şeyh Rıdvan mahallesinin kuzeyinde İsrail zırhlı personel taşıyıcısını Yasin-105 tanksavar silahıyla vurduğunu duyurdu. Kassam Tugayları ayrıca savaşçıların Tel el Hava'nın batısında İsrail piyade kuvvetleriyle çatıştığını, askerlerin öldürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

12.26 Soykırımcı İsrail'in saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 285'e çıktı.

11.15 Soykırımcı İsrail kanalı Kanal 11 Netivot'u ve çevresindeki kasabaları hedef alan son füze grubunun bir parçası olarak yaklaşık 50 füze fırlatıldığını bildirdi.

11.11 Gazze Şeridi'nden yapılan son füze saldırısında İsrail'in Netivot kentindeki bir binaya doğrudan füze isabet etti.

15 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

20.18 BM Genel Sekreteri, Gazze'de durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına, Gazze'de mevcut durumun sürmesine izin veremeyiz." dedi.

SOYKIRIM ORDUSUNA 'GERİ ÇEKİL' ÇAĞRISI

14.50 Soykırımcı İsrail'in Yedek Tümgenerali Yitzhak Barik, soykırım ordusuna, Gazze'deki çatışmaların yoğunluğunu azaltırken, tüm kaynaklarını Hamas'ın elindeki esirleri kurtarmaya ve onları canlı olarak geri getirmeye ayırması çağrısında bulundu.

İsrail medya kuruluşu News 13'e verdiği röportajda Barik, "Askerleri Han Yunus'tan çıkarın, her gün iki veya üç kişinin (esirlerin) öldürüldüğü durumu durdurun... ve hassas istihbarat uçakları veya cerrahi baskınlarla operasyon yapın" dedi.

14.30 Soykırımcı İsrail ordusu, İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırına yakın açık bir alana iki roket düştüğünü açıkladı. İsrail gazetesi Haaretz, saat 11.00 sıralarında bölgede sirenlerin çaldığını bildirmişti.

12.30 Gazze'de son 24 saatte 132 kişi öldürüldü. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre bu dönemde İsrail saldırılarında en az 252 kişi de yaralandı.

Bakanlık, Facebook'taki bir gönderide, "Bazı kurbanlar hâlâ enkaz altında, yollarda ve ambulanslarda bulunuyor ve sivil savunma ekipleri onlara ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlığa göre son kayıplar ile 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki toplam ölü sayısı 24.100'e çıkarken ve yaralı sayısı ise 60.834 kişiye yükseldi.

09.28 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a aralıksız topçu bombardımanı ve sis bombası ile saldırıyor.

09.10 Soykırımcı İsrail'in bugün şafak vakti Gazze'deki evlere düzenlediği bombardımanda 33 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi ise yaralandı.

14 OCAK'TA YAŞANANLAR...

14.20 Soykırımcı İsrail'in Han Yunus'un Qizan Abu Rashwan bölgesine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında en az iki kişi öldü ve bir kişi de yaralandı. Refah'ın merkezinde ayrıca, bir ev hedef alındı ve altı kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail Deir el-Balah kenti ile Maghazi ve Bureij mülteci kamplarına da yoğun bombardıman ve hava saldırıları düzenlendi. Devam eden iletişim kesintisi nedeniyle ölü sayısı henüz bilinmiyor.

Selahaddin Caddesi de dahil olmak üzere Gazze'nin merkezindeki ana yollarda ve altyapıda ciddi hasarlar görülüyor.

12.50 Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde malzeme nakliyesi nedeniyle çatışmaların dört saat süreyle askıya alındığını duyurdu.

Sabah 10'dan akşam 14'e (08:00-12:00 GMT) kadar geçerli olacağı belirtilirken soykırımcı İsrail ordusu ayrıca Filistinli savaşçılara karşı çok sayıda saldırı düzenlendiğini ve bir roket fırlatma sahasını imha ettiğini açıkladı.

12.04 Filistin Esirler Kulübü ve Esirler İşleri Kurumu, işgal güçlerinin dün akşamdan bu yana Batı Şeria'dan en az 40 vatandaşı tutukladığını bildirdi.

11.15 Irak'taki ABD karşıtı güçler, Suriye'deki iki ABD üssüne yönelik yeni bir saldırıyı üstlendi. İran'a bağlı Irak'taki İslami Direniş grubu, biri Deyrizor vilayetindeki el-Omar petrol sahasında, diğeri ise kuzeydoğu Suriye'deki el-Khadra köyü bölgesinde bulunan iki ABD üssünü hedef almak için insansız hava araçları kullandığını söyledi. Acil can kaybı veya hasara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Gruptan yapılan açıklamada "İslami Direniş, düşman kalelerine saldırılarını sürdüreceğini vurguluyor" dedi ve daha önceki saldırılar gibi bu saldırıların bölgedeki Amerikan varlığına ve İsrail'in Gazze'deki ABD destekli savaşına karşı çıkmayı amaçladığını da ekledi.

Savaşın başlangıcından bu yana Irak ve Suriye'deki ABD askeri varlıklarına 130'dan fazla saldırı düzenlendi. Onlarca Amerikan askeri yaralandı fakat hayatını kaybeden herhangi biri olmadı.

10.57 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde siyonist Merkava tankını "El-Yasin 105" ile hedef alarak soykırımcı güçlere karşı makineli tüfekle çatışmaya girdiklerini bildirdi.

06:35 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, gece baskınlarının adresi, El Halil, Nablus, Beytüllahim ve Kalkilya kentleri oldu.

İsrail ordusunun, "El-Halil yakınlarındaki Adora Yahudi yerleşim birimine sızmaya çalışan silahlı 3 Filistinlinin öldürüldüğünü" duyurmasının ardından kentteki bazı noktalara baskınlar düzenlendi.

Askeri araçlar eşliğindeki İsrail güçlerinin hedefi El Halil'e bağlı İzna ve Surif kasabaları oldu. Baskınlarda can kaybı ya da gözaltı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Nablus'un güneyindeki 2 kasaba ve 1 köye giren İsrail güçleri de bazı evlere baskın yaptı. Aynı görüntüler Beytüllahim ve Kalkilya kentlerinde de yaşandı. Kalkilya'da gençler, İsrail güçlerine karşı koymak için araba lastiklerini ateşe verdi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, El Halil yakınlarındaki Adora Yahudi yerleşim birimine sızmaya çalışan silahlı Filistinli bir grubun İsrail güvenlik güçlerine ateş açtığı öne sürülmüş ve 3 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada da söz konusu olayda bir İsraillinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

İSRAİL'İN KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİLERİN SAYISI YÜKSELDİ!

12.54 Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 843'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 99 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 135 Filistinliyi öldürdüğü, 312 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son bir günde "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 317'ye çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

03:25 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin askerin engelli hale geldiği belirtildi.

12 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.20 Soykırımcı İsrail Deir el-Balah'ın güneyindeki Meşal'ah bölgesindeki Fayyad ailesinin evine düzenlediği saldırıda 11 kişiyi öldürdü.

15:08 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi, yaralı sayısı 60 bini aştı

12.40 UNRWA, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ndeki tesislere sığınan en az 330 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Savaşın başlangıcından bu yana tesislerinin ve içeride barınan insanların 230 kez saldırıya uğradığını, 66 farklı tesisin doğrudan vurulduğunu bildiren UNRWA, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon kişiden en az 1,4 milyon Filistinlinin kendi tesislerinde barındığını, yarım milyonunun da onlara yakın bölgelerde kaldığını belirtti.

09.45 Filistin haber ajansı Wafa, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında öldürülen 30 kişinin cenazelerinin Han Yunus'taki hastanelere getirildiğini bildirdi.

09.35 Han Yunus'ta evlerin bombalanmasıyla yıkım devam ediyor. Soykırımcı İsrail, perşembe gecesi Gazze'ye yönelik saldırıları artırdı. Deir el-Balah'ta evleri yıkılan 5 Filistinli öldürüldü. Soykırımcı İsrail'in saldırıları karşısında ambulanslar yaralılara ulaşmakta zorlanıyor.

Han Yunus ve Gazze'nin merkezindeki bölgeler de ağır top atışlarıyla vuruldu. Özellikle Han Yunus'ta ağır bombardımanın devam ettiği bildiriliyor.

09.10 Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezindeki saldırıları devam ediyor. Soykırımcı İsrail'in Deir el-Balah şehrinin batısındaki el-Maşa'la mahallesine düzenlediği saldırıda beş kişinin öldürüldüğü bildirildi. Deir el Balah'ta çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirilirken soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Maghazi kampını bir kez daha vurduğu belirtildi.

11 OCAK'TA YAŞANANLAR...

16:57 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a, yaralı sayısı 59 bin 604'e yükseldi.

SOYKIRIMCI HESAP VERECEK

12.12 Terör devleti İsrail'in soykırım suçuyla yargılandığı dava Lahey'de görülmeye başlandı.

00.05 Soykırımcı İsrail'in Refah'taki saldırısında çocuklar öldü El Cezire muhabiri, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanların barındığı bir tarım arazisini vurması sonrasında aralarında en az dört çocuğun da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.