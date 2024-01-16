Uzaya son prova: Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu için geri sayım başladı!

YÜREK YAKAN YANGIN İstanbul Beşiktaş'ta geçen cuma sabaha karşı 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Çıkan dumanlar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başardı. Ancak çekyat üzerindeki Nazlı Hilal Yalman'ın (32) ağır yaralı olduğu anlaşıldı. Dumandan zehirlendiği belirlenen Yalman, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç kadın, kurtarılamadı. Yalman'ın dağıtım ve kurye hizmetleri verilen bir şirkette satış müdürü olarak görev yaptığı açıklandı. Yalman'ın, 1997 yılında Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu anlaşıldı.

124 MİLYON DEVRETTİ 6+JOKER bilen çıkmayınca 124 milyon 94 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 2 milyon 17'şer bin, 4 bilenler 2 bin 965'er, 3 bilenler 252'şer, 2 bilenler 30'ar lira ikramiye alacak.





389 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 389 bin lira devretti. 9 bilenler 7 bin 944'er, 8 bilenler 625'er, 7 bilenler 114'er, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.



ÜVEY ANNEYE DAVA!

Ünlü ressam Viron Erol Vert, babası Doç. Dr. Basil Kamil Vert'i, 2. eşi İpek Vert ile mutlu olmadığı gerekçesiyle Antalya'daki evine taşıdı. Bu durumdan rahatsız olan İpek Vert ise eşinin götürülmesini kabullenemedi. Ressam Vert'e mesaj atan üvey anne, "Zavallısın sen, babanı Alanya'ya götürmekle her şey düzeldi mi sanıyorsun? Her şey bundan sonra başlıyor, seninle farklı konuşacağız. Adisin" diye mesajlar yolladı. Üvey annesinin sürekli kendisine ses kaydı veya yazılı mesajla tehdit ve hakarette bulunmasına dayanamayan ressam savcılığa başvurdu. Oğlunun babasının emekli maaşını aldığını öğrenince tehdit mesajlarını attığını kabul etti. İpek Vert hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Atakan IRMAK



VURGUNCU YASEMİN MARMARİS'TEN GEÇMİŞ

Almanya Bremen'de Yasemin Gündoğan, çalıştığı şirketten 8 milyon euro (264 milyon lira) çalarak kayıplara karıştı. Türkiye'de 4 İspanyol dedektif tarafından arandı. Dedektifler, Gündoğan'ın birlikte hareket ettiği arkadaşı Yiğit Tufan ile birlikte Marmaris'te bir otelde kaldıktan sonra gittiğini tespit etti. Gündoğan'ın cep telefonu Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta lüks bir yattan sinyal verdi. Dedektif sayısı 20'ye çıkarıldı. Arama çalışmaları sürüyor.

Ümit Erkan DEMİRCAN



TARİH YAZAR!

Sovyet yeraltı edebiyatının önemli isimlerinden Rus şair ve yazar Lev Rubinstein, başkent Moskova'da bir aracın kendisine çarpmasından 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın suikast olabileceği iddia edildi.



BİR ÇİZİK DAHA

MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi. Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok saldırıya katıldı.



İTİRAF

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesini Türkiye ile kıyasladı: Türkiye özellikle askeri anlamda atılımlar yaptı, biz ise geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez. Bizim de kendimize özgü bir askeri planımız olmalı. Artık bu konuda başka şansımız yok."

17 BIÇAKLI VAHŞET

Antalya Kepez'de halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz (37) ile 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy (26) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Gündüz, ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekibi, kanlar içindeki Gezersoy'la karşılaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, hayata gözlerini kapadı. Kendisini de bıçaklayıp ağır yaralayan Yılmaz Gündüz ise kaldırıldı.



KADERE BAK!

İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Kader İrgören (19), önceki akşam bir yakınının nişanına katıldı. Daha önce kendisini istemeye gelen Ahmet Taşan ile karşılaştı. Taşan, karşısında gördüğü genç kıza silahla kurşun yağdırdı.

Ardından aynı silahla intihara kalkıştı. Başından yaralanan genç kız, yakınları tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Zanlının genç kıza "Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak" diye tehdit mesajı attığı ortaya çıktı.

İSTONBUL!

Ocak'ta bahar rüzgarı esecek. Marmara ve Ege'de sıcaklıklar 10 derece birden yükselecek.

RESMEN DAVALIK!

Ünlü ressam Viron Erol Vert, babasının ikinci eşi İpek Vert'e dava açtı: Beni sürekli tehdit ediyor.



POLİYANNA

Bursa, Poli'nin vefasını konuşuyor. Sevimli köpek, 52 gün önce ölen sahibi Zeliha Yılmaz'ı (81) unutamıyor. Her gün mezarını ziyaret ediyor...