SON DAKİKA I İran Pakistan’da DAEŞ hedeflerini füze ile vurdu!

Ceyşu'l Adl'ye ait 2 karargahın hedef alındığı belirtilen haberde, "Bu karargahlar füzeler ve İHA'lar ile imha edildi. Dün gece de Kuzey Irak'taki MOSSAD casusluk merkezleri ve Suriye'de DAEŞ karargahı İran tarafından füzeler ile hedef alınmıştı" ifadeleri kullanıldı. Saldırıya ilişkin henüz Pakistan tarafından bir açıklama yapılmadı.