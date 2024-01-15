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Kızıldeniz ateş hattı! ABD'nin kargo gemisi vuruldu... Hudeyde Havalimanı'nda patlama sesleri

Yemen'de gerilim tırmanıyor, Kızıldeniz'de sular ısındıkça ısınıyor... ABD ve İngiliz savaş uçaklarının geçtiğimiz günlerde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde Husilere düzenlediği saldırı sonrası çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yemen açıklarında ABD'ye ait bir kargo gemisi vuruldu. Gelişme sonrası bölgede bulunan Hudeyde Havalimanı'nda patlama sesleri yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise gemiye yapılan saldırıyı doğrularken yaralanma veya ciddi hasar bildiriminde bulunmadı.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 18:46 Güncelleme 15 Ocak 2024, 18:49
Kızıldeniz ateş hattı! ABD’nin kargo gemisi vuruldu... Hudeyde Havalimanı’nda patlama sesleri

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen açıklarındaki bir geminin füzeyle vurulduğunu duyurdu. UKMTO'dan yapılan açıklamaya göre, kaptan, Yemen'in Aden şehri yakınlarında geminin füzeyle vurulduğunu aktardı.

Açıklamada, civardaki gemilere dikkatlice transit geçiş yapmaları ve herhangi şüpheli bir faaliyetin kuruma bildirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarından bir kareABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarından bir kare

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR
Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.



Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

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ABD ve İngiliz savaş uçaklarının geçtiğimiz günlerde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde Husilere düzenlediği saldırı düzenlemişti.

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