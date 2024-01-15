7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'de büyük bir kriz patlak verdi.
7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'de büyük bir kriz patlak verdi.
YAİR LAPİD FİTİLİ ATEŞLEDİ
Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri eski Başbakan Lapid, partisinin toplantısında Netanyahu hükümetini eleştirdi. Lapid, kabine toplantılarının "hesaplaşma, kavga ve hiçbir yere varmayan tartışmalar için utanç verici bir alan" olarak kullanıldığını ifade etti.
GAZZE KASAPLARI BİRBİRİNE DÜŞTÜ
Bakanların ordu komutanlarına karşı "kışkırtma eylemleri" yaptığını belirten Lapid, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın da birbirleriyle konuşmadıklarını kaydetti.
'HÜKÜMET DEĞİŞTİRİLSİN' ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Lapid, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını" söyleyerek hükümetin değiştirilmesi ya da erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı.
GAZZE ŞERİDİ'Nİ KİM YÖNETECEK?
İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ni kimin yöneteceği konusu, Netanyahu ile Gallant arasındaki anlaşmazlıklardan biri olarak öne çıkıyor.- Netanyahu daha önce pek çok defa yaptığı açıklamada, "Gazze'de savaş sonrasında bir Filistin yönetiminin iş başında olmasına karşı olduğunu" dile getirmişti.
İsrail saldırılarının sonlanmasının ardından Gazze Şeridi'ni Filistinlilerin yöneteceğini açıklayan Gallant ise, "Gazze'deki gelecek hükümet, Gazze Şeridi'nden büyümeli. Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek. Askeri harekatın sonu siyasi bir eyleme bağlanmalı." ifadelerini kullanmıştı.
NETANYAHU'YA BİR ŞOK BIDEN'DAN!
Öte yandan Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington yönetiminin görüşünün aksine, Gazze'de kalıcı işgal görüşünü savunmaya devam etmişti. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken Tel Aviv'e destek veren Washington yönetiminin "sabrının tükendiği" öne sürüldü.
Aynı zamanda Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.