Katil Netanyahu’ya karşı 24 saatlik miting! Tel Aviv ayaklandı: Bibi’yi verip esirleri alalım! Önce protesto sonra grev

Terör devleti İsrail 'in Gazze'de işlediği soykırımda 100 gün geride kalırken Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin aileleri ise 24 saatlik bir protesto düzenleniyor. Cumartesi günü İsrail'de katil Başbakan Netanyahu hükümetini protesto eden iki miting düzenlendi. Biri Hamas'ın elindeki rehinelerin geri getirilmesi için düzenlenirken diğeri ise doğrudan Netanyahu'yu hedef aldı. Pazar günü başlayan protesto ise 24 saat boyunca devam edecek.

Katil Başbakan Netanyahu, Gazze'de soykırıma devam ederken İsrail 'de de topa tutuluyor. Tel Aviv'de 7 Ekim'den bu yana 100 günün geride bırakılmış olması dolayısıyla 24 saatlik bir protesto etkinliği düzenleniyor. Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonunu başlattığı sabah 6.29 itibarıyla başlayan mitinge katılanlar rehinelerin serbest bırakılması için çağrı yapıyor.

"NETANYAHU'YU VERİP ESİRLERİ ALALIM"

Tel Aviv'de binlerce protestocu dün akşam saatlerinden itibaren sokaklara dökülürken terör devletinin polis güçleri göstericilere müdahale etti. "Netanyahu senin hükümetin cehennemden gelme", "Ancak Netanyahu olmadan kazanabiliriz" ve "Netanyahu'yu verip esirleri geri alalım" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Hemen erken seçim istiyoruz" ve "Utan" sloganları atarken polisin müdahalesine maruz kaldı.

KATİL HÜKÜMETE YERLEŞİM TEPKİSİ: SİZE İNANDIK VE BURAYI SEÇTİK

İsrail gazetesi Haaretz'in bildirdiğine göre mitinge katılan rehine yakınlarından biri hükümete seslendi ve "Gözlerimi kapatıp 20 yıl boyunca (Gazze sınırını) ihmal eden ben değilim. Çocuklarımızı burada büyütmeyi seçtik çünkü size inandık. Kız kardeşim ve diğer 135 rehine oradayken siz dirilişken, ertesi günden bahsediyorsunuz." diye konuştu.

24 SAATLİK MİTİNGDEN SONRA GREV BAŞLAYACAK

Öte yandan pazartesi günü ise saat 11.00'da rehinelerle dayanışma için grev yapılacak. Greve Facebook, El AL Wix, Bank Leumi, Bank Hapoalim, Cellcom, Strauss ve Tnuva gibi büyük şirketlerin katılacağı belirtilirken ülke genelindeki çeşitli kuruluşun faaliyetlerini durduracağı ve ayrıca, üniversite, hastane ve liseleri de kapatılması bekleniyor.