"Bu görüşme bitmiştir" | Joe Biden ile Binyamin Netanyahu arasında kara bulutlar dolaşıyor! ABD basını yazdı: Başkan'ın sabrı tükeniyor

Netanyahu'nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesinin ve Gazze'de devam eden sivil kayıpların Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığı kaydedildi.

BİDEN VE NETANYAHU 20 GÜN BOYUNCA GÖRÜŞMEDİ

ABD'li yetkilinin "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkan'ın sabrı tükeniyor." sözlerine yer verilen haberde, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.

"BU GÖRÜŞME BİTMİŞTİR"

İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu'nun "vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi" reddetmesinin üzerine Biden'ın "Bu görüşme bitmiştir." ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı.

NETANYAHU, GAZZE'DE SAVAŞ SONRASINI KONUŞMAK İÇİN İSTEKSİZ

Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı konuşmak için isteksiz olduğu belirtilen haberde, Biden ve Netanyahu arasındaki önemli anlaşmazlık konularından birisinin bu olduğu ifade edildi.