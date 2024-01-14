"Bu görüşme bitmiştir" | Joe Biden ile Binyamin Netanyahu arasında kara bulutlar dolaşıyor! ABD basını yazdı: Başkan'ın sabrı tükeniyor

İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek yağdıran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile eli kanlı İsrail Başbakanı Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor.
İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek yağdıran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile eli kanlı İsrail Başbakanı Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor.
Washington yönetiminin görüşünün aksine, Gazze'de kalıcı işgal görüşünü savunmaya devam eden Neyanyahu'ya ilk tokat destekçisi Biden'dan gelmişti. Bomba itirafıyla Netanyahu'ya soğuk duş aldıran Biden, "İsrail, Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı" demişti.
İKİLİ ARASINDA GERİLİM
Tüm bu olaylar sıcaklığını korurken ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e tam destek veren ABD yönetiminin 100 günün ardından sabrının taştığına yönelik sinyaller verdiği belirtildi.
Netanyahu'nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesinin ve Gazze'de devam eden sivil kayıpların Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığı kaydedildi.
BİDEN VE NETANYAHU 20 GÜN BOYUNCA GÖRÜŞMEDİ
ABD'li yetkilinin "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkan'ın sabrı tükeniyor." sözlerine yer verilen haberde, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.
"BU GÖRÜŞME BİTMİŞTİR"
İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu'nun "vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi" reddetmesinin üzerine Biden'ın "Bu görüşme bitmiştir." ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı.
NETANYAHU, GAZZE'DE SAVAŞ SONRASINI KONUŞMAK İÇİN İSTEKSİZ
Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı konuşmak için isteksiz olduğu belirtilen haberde, Biden ve Netanyahu arasındaki önemli anlaşmazlık konularından birisinin bu olduğu ifade edildi.
WASHINGTON'UN TALEPLERİ KARŞILANMADI
Tel Aviv yönetimi tarafından talepleri karşılanmayan Washington yönetiminin İsrail'in askeri operasyonuna destek vermekte giderek zorlanacağı vurgulandı.