Beyaz Saray önünde ABD’ye Gazze mesajı! Filistin yanlısı protestocular Biden’a küfürler savurdu

Terör devleti İsrail, 100 gündür Gazze'de soykırım suçu işlerken dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan soykırımcı İsrail'e ve en büyük destekçisi ABD'ye karşı miting düzenlemeye devam ediyor.

FİLİSTİN YANLISI PROTESTOCULAR BIDEN'A KÜFÜRLER SAVURDU

Soykırımda 100 gün geride bırakılırken yüzlerce Filistin yanlısı destekçi ABD'de, Beyaz Saray önünde toplandı ve "F*ck Joe Biden" sloganları attı.

GAZZE İÇİN BEYAZ SARAY'A YÜRÜDÜLER

Washington DC'de Filistin için yürüyüş düzenleyen binlerce protestocunun son durağı Beyaz Saray oldu. Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımında 100. Gün geride bırakılırken Beyaz Saray önünde toplanan protestocular, polisin engeliyle karşılaşsa da mitingi sonlandırmadı.

"SOYKIRIM JOE'YA OY YOK"

New York Post'un haberine göre "Soykırım Joe'ya oy yok", "Biden'ın elleri kanlı" ve "Yaşasın Gazze" yazılı pankartlar taşıyan Filistin yanlısı protestocular, "F*ck Joe Biden" sloganları attı.