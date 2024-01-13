Katil İsrail ordusu kana doymadı: Soykırım planını genişletiyor!

MISIR İLE MÜZAKERELER Mısır'ın sınırın kendi tarafındaki bariyerleri güçlendireceğini ve daha fazla gözetleme kulesi ve kamera yerleştireceğini ancak kayıtları paylaşmayacağını İsrail'e ilettiği, İsrail'in ise operasyona nihai onay vermediği ve tarihin Mısır ile yapılacak müzakerelere bağlı olduğu bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , 30 Aralık'ta Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru'nun İsrail'in kontrolü altında olmasını istediğini söyleyerek yeni bir tartışmayı gündeme getirmişti.





MISIR'DAN "SINIRLAR KIRMIZI ÇİZGİDİR" AÇIKLAMASI

Gazze'nin herhangi bir "tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istediklerini" belirten Netanyahu, Philadelphia Koridoru'nun, İsrail'in elinde ve kontrolünde olması gerektiğini, bunun haricinde hiçbir düzenlemenin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini dile getirmişti.

Mısır Temsilciler Meclisi üyesi Mustafa Bekri, İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır arasındaki bölgeyi bombardımana tutmasının ardından 14 Aralık'ta X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Mısır ile Gazze arasındaki tünelleri yok etme iddiasıyla bir saldırı başlattı. Bu, Mısır ile İsrail arasında krize yol açabilecek tehlikeli bir gelişme. Mısır'ın sınırları kırmızı çizgidir." ifadelerini kullanmıştı.