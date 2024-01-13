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Katil İsrail ordusu kana doymadı: Soykırım planını genişletiyor!

Soykırımcı İsrail, üç ayı aşkın süredir mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. On binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarına devam eden İsrail kanlı planını genişletiyor. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail’in Mısır’a saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güney sınırına askeri operasyon düzenleme planını ilettiğini yazdı.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 22:49 Güncelleme 13 Ocak 2024, 22:58
Katil İsrail ordusu kana doymadı: Soykırım planını genişletiyor!

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamı Holokost'u geride bıraktı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail gelen tepkilere rağmen soykırıma devam etmeyi sürdürüyor.



"ASKERİ AÇIDAN KARMAŞIK"
ABD merkezli WSJ'nin, "İsrail, kontrol etmediği son Gazze sınırını ele geçirmek için riskli bir görev planlıyor" başlıklı haberinde, Gazze'nin güney sınırına yapılacak askeri operasyonun, bir yanda Mısır ve diğer yanda yerinden edilmiş bir milyondan fazla Filistinli nedeniyle "askeri açıdan karmaşık olacağı" kaydedildi.

İsrailli ve Mısırlı yetkililere dayandırılan haberde, "İsrailli yetkililerin Mısır'a sınırın Gazze tarafında askeri bir operasyon planladıklarını bildirdiği" öne sürüldü.



MISIR İLE MÜZAKERELER
Mısır'ın sınırın kendi tarafındaki bariyerleri güçlendireceğini ve daha fazla gözetleme kulesi ve kamera yerleştireceğini ancak kayıtları paylaşmayacağını İsrail'e ilettiği, İsrail'in ise operasyona nihai onay vermediği ve tarihin Mısır ile yapılacak müzakerelere bağlı olduğu bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Aralık'ta Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru'nun İsrail'in kontrolü altında olmasını istediğini söyleyerek yeni bir tartışmayı gündeme getirmişti.



MISIR'DAN "SINIRLAR KIRMIZI ÇİZGİDİR" AÇIKLAMASI
Gazze'nin herhangi bir "tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istediklerini" belirten Netanyahu, Philadelphia Koridoru'nun, İsrail'in elinde ve kontrolünde olması gerektiğini, bunun haricinde hiçbir düzenlemenin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini dile getirmişti.

Mısır Temsilciler Meclisi üyesi Mustafa Bekri, İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır arasındaki bölgeyi bombardımana tutmasının ardından 14 Aralık'ta X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Mısır ile Gazze arasındaki tünelleri yok etme iddiasıyla bir saldırı başlattı. Bu, Mısır ile İsrail arasında krize yol açabilecek tehlikeli bir gelişme. Mısır'ın sınırları kırmızı çizgidir." ifadelerini kullanmıştı.

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