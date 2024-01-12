Sapık milyarder Epstein’in davasına bir Türk’ün adı daha karıştı





DERİN İTİRAF!

Hapishanede intihar ettiği bildirilen sapık Jeffrey Epstein'ın kardeşi Mark Epstein, NewsNation adlı kablolu TV'de katıldığı bir programda inanılmaz iddialarda bulundu. Jeffrey Epstein'in yaşamayı çok sevdiğini en zor şartta bile asla intihar etmeyeceğini belirten Mark Epstein'in açıklamaları şöyle:

Kardeşimin ölümü intihar gibi görünse de değil. Büyük bir organizasyonun son adımıydı. Çünkü intihar süsü verilmesi için çok büyük bir çalışma yapıldı.



Ölümünden 10 gün önce onu Manhattan Hapishanesi'nde ziyaret ettim. Bana rahat olmamı söyledi. Çünkü 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olacak kadar derin bilgilere, detaylara sahip olduğunu söyledi. Hatta derin devletten olduğunu düşündüğüm iki kişinin kısa bir süre önce kendisini ziyaret ettiği, kısa süre içinde serbest kalacağını anlattı. Çok umutlanmıştım. Bir anda medyada intihar ettiği haberleri yayıldı. Trump döneminin Adalet Bakanı Barr her şeyi biliyor. Konuşmasını engellemek için öldürdüler. Onun ölümünü hazırlayan hapishane yetkilisi de öldürüldü.