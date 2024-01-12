Sapık milyarder Epstein’in davasına bir Türk’ün adı daha karıştı

Dünya "Epstein davasına" kitlendi! Tecavüz, şantaj ve ayin gibi iddiaların havada uçtuğu iddianameye, Turabi Fırat'ın da adı girdi! İddiaya göre bu gizemli Türk, bir otelde görevliydi.
Dünya "Epstein davasına" kitlendi! Tecavüz, şantaj ve ayin gibi iddiaların havada uçtuğu iddianameye, Turabi Fırat'ın da adı girdi! İddiaya göre bu gizemli Türk, bir otelde görevliydi.
Yolu Epstein'le kesişti. Birçok kirli olayda etkin rol üstlendi. Epstein'in Clinton'la yaptığı görüşmede de boy gösterdi. Şebekenin ağına düşen Banu K.'nin de Fırat'la tanıştığı öğrenildi.
DERİN İTİRAF!
Hapishanede intihar ettiği bildirilen sapık Jeffrey Epstein'ın kardeşi Mark Epstein, NewsNation adlı kablolu TV'de katıldığı bir programda inanılmaz iddialarda bulundu. Jeffrey Epstein'in yaşamayı çok sevdiğini en zor şartta bile asla intihar etmeyeceğini belirten Mark Epstein'in açıklamaları şöyle:
Kardeşimin ölümü intihar gibi görünse de değil. Büyük bir organizasyonun son adımıydı. Çünkü intihar süsü verilmesi için çok büyük bir çalışma yapıldı.
Ölümünden 10 gün önce onu Manhattan Hapishanesi'nde ziyaret ettim. Bana rahat olmamı söyledi. Çünkü 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olacak kadar derin bilgilere, detaylara sahip olduğunu söyledi. Hatta derin devletten olduğunu düşündüğüm iki kişinin kısa bir süre önce kendisini ziyaret ettiği, kısa süre içinde serbest kalacağını anlattı. Çok umutlanmıştım. Bir anda medyada intihar ettiği haberleri yayıldı. Trump döneminin Adalet Bakanı Barr her şeyi biliyor. Konuşmasını engellemek için öldürdüler. Onun ölümünü hazırlayan hapishane yetkilisi de öldürüldü.
KAMERA KAYITTA
İngiliz The Times, dosyalardan ilginç bir habere imza attı: 2016 yılındaki e-postada, Sara Ransome, "16 yaşındaki yakın arkadaşım ABD eski Başkanı Clinton, Prens Andrew ve Richard Branson'la cinsel ilişkiye girdiğinde Epstein olayları ayrı ayrı videoya kaydetti" dedi. Söz konusu kişilerin yüzlerinin kasetlerde açıkça göründüğünü de sözlerine ekledi.
GENİŞ AİLE
İngiliz ve Alman medyası, belgelerdeki Clinton bölümünü öne çıkarttı. Epstein ve Clinton'un 1993'te göreve başlamasından kısa bir süre sonra başlayan yakın ilişkileri incelendi. Buna göre, Epstein'ın Clinton'u en az 17 kez ziyaret ettiği belirlendi.
Bu görüşmelerin 12'sinin Beyaz Saray'da gerçekleştiği açıklandı. Clinton'ın ise adayı 8 kez ziyaret ettiği belirtildi. Uçuş kayıtları, Clinton'ın Epstein'ın jetiyle ('Lolita Ekspresi' olarak adlandırılan bir Boeing 727) en az 26 kez seyahat ettiğini ve bildirildiğine göre en az beş gezisinde güvenlik ayrıntıları olmadan seyahat ettiğini ortaya serdi.