Sapık milyarder Jeffrey Epstein’e Türk kızlarını götüren özel pilot manken sırra kadem bastı

Fuhuş, pedofili, insan kaçakçılığı gibi suçlardan cezaevinde olduğu sırada intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein 'in uzun süre pilotluğunu yapan pilot ve model Nadia Marcinko , kayıplara karıştı.

Hatta B.K. adlı kadının adı, ilk kez Marcinko'nun sorgusu sonucu belgelerde yer aldı. Hapishanesindeyken Epstein'i 70'ten fazla kez ziyaret ettiği belirtilen Marcinko'nun, "Global Girl" olarak tanındığı ve "Lolita Express" adlı özel uçakta Epstein ve tuzağına düşen genç kızlarla seyahat ettiği ortaya çıkmıştı. Bu arada VİP videoları almak için listede adı geçen ünlülerin, milyonlarca doları gözden çıkardığı da hatırlatıldı.