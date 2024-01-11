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Hasidik Yahudilerin yasa dışı tüneli New York’ta çatlağa yol açtı! Sapkın ayinler için kazılan çukurlar binaları tehlikeye atıyor

Hasidik Yahudilerin New York’ta kazdığı yasa dışı tünel infial oluşturmaya devam ediyor. Kanlı şilteler ile bebek pusetlerinin bulunduğu tünelin açıldığı hamam ve mikve ile siyonistlerin çocuklara işkence yaptığı ve tecavüz ettiği iddiaları güçlenirken bir ucu çocuk müzesine açılan tünel ile ilgili korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Siyonistler, New York’un altını işte böyle oydu.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 16:22 Güncelleme 11 Ocak 2024, 16:27
Hasidik Yahudilerin yasa dışı tüneli New York’ta çatlağa yol açtı! Sapkın ayinler için kazılan çukurlar binaları tehlikeye atıyor

New York'ta Hasidik Yahudi sinagogunda İsrail'den gelen siyonistlerin kazdığı ve çocuk müzesine açılan tünellerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kanlı şilteler ve bebek pusetlerinin bulunduğu yasadışı tünel tapınağının bir ucunun siyonist ayinlerin düzenlendiği hamam ve mikveye diğer ucunun ise çocuk müzesine açılması infial oluştururken New York'un altında açılan delikten bir detay daha ortaya çıktı.

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SAPKIN AYİNLER İÇİN METRELERCE TÜNEL KAZDILAR

New York yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamada, şehirdeki en önemli ibadethanelerden birinin altındaki yasa dışı tünelin yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve yaklaşık 30 metre genişliğinde olduğu belirtilirken tünelin güçlendirilmediği ve üzerinde bulunan iki binanın bazı bölümlerinin stabilitesini tehlikeye attığı belirtildi.

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HASİDİK TÜNELİ BİNALARI TEHDİT EDİYOR

Binayı inceleyen müfettişler, Hasidik hareketinin küresel merkezi olan Brooklyn'deki 770 Eastern Parkway'in sahiplerine yapıyı güçlendirmeleri ve binaların bazı kısımlarını geçici olarak boşaltmaları için talimat verdi.

DOKUZ KİŞİ TUTUKLANDI

New York yetkililerinin yasa dışı tünelin doldurulması için talimat verirken siyonistlerin olay çıkarması üzerine dokuz kişi tutuklandı. Bazıları adliyeye sevk edilirken beş kişi kefaletle serbest bırakıldı.

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Tünelleri inceleyen müfettişlerin raporunda "Yeraltı tüneli onay ve izin alınmadan inşa edildi. Tünelin yerinde yetersiz temel desteği olduğu ve bodrum katlarındaki bitişik binaların çeşitli alanlarında duvar açıkları oluşturulduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

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