Harkiv’de AA ekibinin de kaldığı otele saldırı

Saldırıda 30'dan fazla sivilin bulunduğu bir otelin vurulduğuna dikkati çeken Sinegubov, olayda 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Sinegubov, yaralananlar arasında otelde kalan Türk yayın kuruluşu muhabirlerinin de bulunduğunu kaydetti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde görev başında olan AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan ve bir anda alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmıştı.