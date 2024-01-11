Küçükköylü, Türkiye'de "Luxe Proje & Gayrimenkul" adıyla vergi kaydı olan bir firma sahibi bu firma aynı zamanda ABD'de de faaliyet gösteriyor.
Ayrıca, Refia Banu Küçükköylü'nün 1991 yılında Türkiye'de güzellik yarışmasına katıldığı biliniyor.
"KÜLTÜR DÜZEYİ STANDARTLARIN ÜZERİNDE"
O tarihte bir gazetede Küçükköylü ile ilgili çıkan haberde 'kültür düzeyinin standartların üzerinde', '5 dil biliyor' ifadeleri yer alıyor.
1991 tarihli güzellik yarışmasından bir kare
1991 yılındaki yarışmada Defne Samyeli de yer alıyor. O dönem Küçükköylü, "Swissotel Özel Ödülü" alıyor.
1991 yılındaki güzellik yarışmasında Banu Küçükköylü'ye ağırlığı kadar çikolata ödülü veriliyor!
MARÇİNKO'NUN 'TÜRKİYE'DEN ÇOCUK KAÇIRDIK' SÖZLERİ
Epstein'in özel pilotu Nadya Marçinko'nun 13 Nisan 2010'da alınan ifadesine göre; Epstein'in Fransız ortağı Jan Luc Brunel'in Türkiye'den kız çocuklarını getirdi.
Marçinko, bu iğrenç ağa katmak üzere hem Türkiye'den hem de Çekya'dan çocukların kaçırıldığını ve bu çocukların pedofili ağında kullanıldığını söyledi.
4 TÜRK KIZ ÇOCUĞU DİZİ OYUNCUSU BULMA KILIFI ALTINDA KAÇIRILDI
Pilotun 2010 yılında alınan ifadelerinden yola çıkılarak yapılan haberlerde, "Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde oteller ile anlaşarak çocuk oyuncu ve dizi oyuncusu bulma kılıfı altında otellerde seçme yaptırarak kayıtlara göre en az 4 çocuğun Epstein şebekesine getirilmesinde katkısı olduğu biliniyor fakat bu sayının daha fazla olduğu düşünülüyor." denilmişti.
İngiliz gazetesi The Sun'ın 15 Ağustos 2021 haberde Banu isimli bir kadından söz edildi ve Epstein ile yakın arkadaş olan ve adaya giden diğer isimlerden Prens Andrew'un yatırımcısı olduğu da öne sürüldü.
BILL CLINTON'UN 1999'DAKİ 'DEPREM' ZİYARETİ VE KAYBOLAN ÇOCUKLARI
Kan donduran iddialar sonrası akıllara ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın 1999 depremi sonrası Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve bu ziyaret sonrası kaybolan çocuklar geldi.
Bill Clinton'ın deprem bölgesini ziyaretinden hemen sonra kaybolan çocukların, Marçinko'nun "Türkiye'den çocuk kaçırdık" itirafıyla eş güdümlü olması ve iki ismin de adının Epstein davasında geçmesi kafalarda soru işareti bıraktı.