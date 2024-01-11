



Gelelim Turabi Fırat'a...



Epstein'ın özel uçağına binen bir diğer Türk vatandaşı Turabi Fırat'ın da o tarihlerde ABD'de beş yıldızlı bir otelde yiyecek içecek müdürü olarak görev yaptığı iddia ediliyor.



Bu kişinin iş amaçlı olarak Epstein'in uçağına bindiği tahmin ediliyor.



Fırat'ın Epstein ile ABD'de aynı bölgede yaşadığı, aslen Muş Vartolu olduğu ve Karlıova Lisesi mezunu olduğu biliniyor.





KAYIP ÇOCUKLARDA KÜÇÜKKÖYLÜ VE FIRAT'IN PARMAĞI VAR MI?

Tam da bu noktada "1999 depremindeki kayıp çocuklarda Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat'ın parmağı var mı?", "Çocukların kaçırılmasına bu iki isim mi aracı oldu?" soruları önem kazandı.







ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE DİKKAT! YÖNTEMLER AYNI...

Epstein davasının Türkiye ayağında dikkat çekilmesi gereken unsurlardan biri de Adnan Oktar.



Refia Banu Küçükköylü'nün Türkiye 3. güzeli seçildikten sonra Adnan Oktar ve çevresiyle temas halinde olduğu söyleniyor.



MOSSAD, CIA ve FETÖ ile dirsek temasında bulunan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün yurt dışına binlerce kaset götürdüğü, Epstein şebekesinin çocukları ve kadınları kandırma yöntemi ile Adnan Oktar çetesinin yöntemlerinin birbirine çok benzediği gözlemlendi.