Terör devleti İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim günbegün tırmanıyor. Soykırımcı İsrail dün Lübnan'da, pazartesi günü öldürülen Hizbullah komutanı Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evinin yakınlarına iki saldırı düzenledi. Pazartesi günü Hizbullah'ın üst düzey saha komutanının öldürülmesinin ardından dün de dört Hizbullah üyesinin öldürülmesi ile soykırımcı İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim tavan yaptı.

TERÖR DEVLETİNDEN 'BİR YIL' TEHDİDİ

Terör devleti İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının bir yıl boyunca devam edeceğini duyurdu. Soykırımcı İsrail ordusunun sözde Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği ziyarette 2024'ün zorlu geçeceğini söyledi ve "Gazze'de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin." dedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

SOYKIRIMCI HESAP VERECEK

12.12 Terör devleti İsrail'in soykırım suçuyla yargılandığı dava Lahey'de görülmeye başlandı.

09.45 Soykırımcı İsrail güçleri Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampının kuzeyindeki bir bölgeyi bombalıyor. Deir el-Balah yakınlarındaki mülteci kampı, savaş sırasında defalarca İsrail askeri ateşinin altında kaldı.

00.05 Soykırımcı İsrail'in Refah'taki saldırısında çocuklar öldü El Cezire muhabiri, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanların barındığı bir tarım arazisini vurması sonrasında aralarında en az dört çocuğun da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

10 OCAK'TA YAŞANANLAR...

23.50 İşgal altındaki Filistin Toprakları'ndaki BM İnsan Hakları Bürosu, İsrail güçlerinin "Orta Gazze'nin çeşitli yerlerinden sakinlere Deir el-Balah'a taşınmaları emrini vererek sivillerin hayatlarını ciddi riske atmasından" derin endişe duyduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

BM İnsan Hakları Ofisi, son on gün içinde Deir el-Balah'ta düzenlenen dört ayrı saldırıda 40'tan fazla Filistinlinin öldürüldüğüne dair raporlar aldı. BM'nin defalarca vurguladığı gibi Gazze'de güvenli bir yer olmadığı açık.

09.00 ABD ordusu, Kızıldeniz üzerinde 18 Husi insansız hava aracına saldırdığını ve gemisavar füzelerinin düşürüldüğünü bildirdi. ABD ordusunun "karmaşık bir saldırı" olarak tanımladığı baraj, Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de ticari gemicilik amacıyla başlattığı 26'ncı saldırı oldu.

Yemen merkezli silahlı grup, saldırıların İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına misilleme olduğunu söylüyor.

SOYKIRIMCI REFAH'TA SALDIRILARI ARTIRDI

08.56 Soykırımcı İsrail ordusu Refah'ta düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinliyi öldürdü. İsrail savaş uçakları salı günü geç saatlerde Refah'ta bir evi bombaladı, en az 15 kişi hayatını kaybederken çok sayıda Filistinli ise yaralandı.

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki en güneyindeki şehir olan Refah, daha önce soykırımcı İsrail güçleri tarafından "güvenli" bölge olarak belirlenmişti. Soykırımcı İsrail, son günlerde, Filistin bölgesinin diğer bölgelerinden yerinden edilmiş bir milyondan fazla insanı barındıran sınır kasabasına yönelik saldırıları yoğunlaştırdı.

07.15 Soykırımcı İsrail askeri buldozerleri Cenin'deki sokakları yok ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık yedi saat önce başlayan baskınlar devam ederken İsrail buldozerlerinin Cenin'deki altyapı ve yolları tahrip ettiği bildiriliyor.

Filistin resmi haber ajansı Wafa, ayrıca, soykırımcı İsrail güçlerinin Nablus'taki eski şehre yönelik tüm girişleri basıp kapattığını bildirdi.

Eriha'nın kuzeyindeki Ayn el-Sultan kampı, Ramallah'ın kuzeyindeki Celazun kampı, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar kasabası, El Halil'in güneybatısındaki Dura'da iki kişi; Tulkerim şehrinde bir kişi, El Bireh'de iki kişi, Tubas'ın güneyindeki El Faraa kampında bir kişi tutuklandı.

9 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

14.20 Terör devleti İsrail, haftalardır esaret altında tuttuğu Filistinli gazeteci Diaa al Kahlout'u serbest bıraktı. Kahlout, 7 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde silah zoruyla toplanan düzinelerce Filistinliden biriydi.

El Cezire, el-Kahlout'un Karem Abu Salem (Kerem Şalom) sınır kapısından serbest bırakıldığını, sağlık kontrolü için hastaneye nakledilmeden önce kısa bir süre Gazze'deki bir BM kampında kaldığını bildirdi.

14.10 Soykırımcı İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria kenti Nablus'un doğusundaki Askar mülteci kampına düzenlediği baskında en az 14 Filistinli yaralandı. Filistin resmi haber ajansı Wafa, soykırımcı İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çıkan çatışmada bir kişinin sırtına atılan gerçek mermiyle yaralandığını bildirdi.

Dört kişi ise gerçek ateşten kaynaklanan şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı ve sahada tedavi altına alındı. Dokuz kişi de çeşitli yaralanmalara maruz kaldı ve hastaneye kaldırıldı.

13.13 Soykırımcı İsrail ordusunun radyosu Safed'deki Kuzey Komutanlığı karargahına iki İHA saldırdığını fakat birinin patlamadığını bildirdi.

12:46 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 126 artarak 23 bin 210'a, yaralı sayısı da 59 bin 167'ye yükseldi.

HİZBULLAH'A İHA'LI SALDIRI

11.27 Güney Lübnan'da bir hava saldırısında bir araç daha havaya uçuruldu. Sınırda çatışmaların devam ettiği alanın 10 kilometre dışındaki Ghandouriyeh köyünde gerçekleşen saldırıda, arabadaki üç kişinin de öldürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

İsrail gazetesi teh Jerusalem Post, aracın içindeki üç kişinin Hizbullah üyesi olduğunu bildirdi. Reuters'e konuşan iki kaynak ise Ghandouriyeh'de meydana gelen saldırının bir araca yönelik hedefli bir İHA saldırısı olduğunu belirtti.

The Jerusalem Post, İsrail'in, Hizbullah'ın Radwan Gücü komutanı Wissam al-Tawil'in Pazartesi günü öldürülmesinden bu yana Hizbullah'tan bir yanıt beklediğini belirtti.

11.25 Hamas lideri İsmail Haniye Doha'da Uluslararası Müslüman Alimler Birliği ile konuşuyor.

Haniyeh, İsrail'in Gazze'de devam eden savaşında üç ana hedefi olduğunu söyledi: Filistin direnişini ortadan kaldırmak, bölgede tutulan İsrailli rehineleri kurtarmak ve Gazze'deki Filistinlileri anavatanlarından sürmek.

Haniyeh, savaşın yüksek bedeline rağmen "düşmanın savaştaki hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını" söyledi.