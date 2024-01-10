Soykırımcının suç ortağı Antony Blinken’a Ramallah’ta protestolu karşılama! Hamas yetkilisinden net cevap: Ziyaretin amacı işgalin güvenliğini desteklemek

Terör devleti 7 Ekim'den bu yana Gazze'de üç aydır soykırıma devam ederken soykırımcının suç ortağı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'ya dördüncü turuna çıktı. Blinken sözde "Gazze ihtilafını durdurmak amacıyla" bölgeye geldiğini belirtirken bugün ziyaret ettiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde protesto gösterileriyle karşılandı.

Terör devleti İsrail'in suç ortağı ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken , Orta Doğu ziyareti kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gitti. Salı günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden Blinken, esir ailelerinin protestosu ile karşılaşırken bugün ise Ramallah'ta protesto ile karşılandı. Soykırımcının suç ortağın Blinken'ın ziyaretini reddeden Filistinliler protesto yürüyüşü düzenlerken Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri ise ziyaretin amacının işgali desteklemek olduğunu söyledi.

HAMAS'TAN NET CEVAP: ABD'NİN TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hamas yetkililerinden Sami Ebu Zuhri ise Reuters'a verdiği demeçte Blinken'ın işgal altındaki Batı Şeria'ya ve İsrail'e yaptığı ziyaretin ABD'nin tutumunda köklü bir değişiklik olmadığını gösterdiğini söyledi.

"İŞGALCİ ELLERİNİ KANDAN TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Sami Ebu Zuhri, Blinken'ın tutumunun "ABD'nin bu suçlara müdahalesinin boyutunu ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işlediği tüm uluslararası yasaların yaygın ihlallerini yansıttığını" belirti ve şu ifadeleri kullandı:

Blinken'ın Filistin direnişinin siviller arasında yoğunlaştığını söyleyerek İsrail işgal ordusunun Filistinli sivillere karşı işlediği soykırımı haklı çıkarma çabaları çaresiz girişimlerdir. Bu, işgalcinin ellerini Gazze'nin çocukları, kadınları ve yaşlılarının kanından temizleme çabasıdır.

SOYKIRIMCIYA BEYAZ SARAY KORUMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım" davası açmasını kınayarak, davanın "haksız" olduğunu savundu.

Bölge ülkeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Filistin topraklarındaki uluslararası hukuk ihlallerini sürdüren İsrail'i ziyaret ederek yetkililerle görüşen Blinken, dün Tel Aviv'de konuya dair açıklamalarda bulundu.

İsrail aleyhinde açılan davayı kınayan Blinken, Joe Biden yönetiminin, davanın, Hamas'ın elinde kalan rehinelerin güvenliğinin sağlanması, Gazze Şeridi'ndeki insani krize çözüm bulunması ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi gibi çabalar konusunda "dünyanın dikkatini dağıttığına" inandığını söyledi.

Blinken, söz konusu davayı işaret ederek, "Üstelik soykırım suçlaması haksızdır." iddiasında bulundu.

ABD'DEN SOYKIRIMCIYA TAM DESTEK

Salı günü, Tel Aviv'de terör devleti İsrail'in liderleriyle bir araya gelen Blinken, "sivilleri korumak ve insani yardımın ihtiyacı olanların eline geçmesini, rehinelerin geri getirilmesini sağlamak için baskı yaptığını" iddia etti. ABD ise arka planda, soykırımcı İsrail'e silah, bomba ve para desteğinin yanı sıra istihbarat ve diplomatik destek vermeye devam ediyor.

Blinken'ın Batı Şeria'nın ardından Ürdün Kralı II. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşmek için Ürdün'ün Akabe kentine gitmesi bekleniyor.